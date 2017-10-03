Новичок «Битвы экстрасенсов»: почему в него все влюблены

Загадочному и немногословному Константину Гецати уже пророчат победу, а заодно… подыскивают невесту.

Кажется, за 18 сезонов популярного телешоу зрители на экране видели всех и все. Были в телевизоре и колдуны, и провидцы, и медиумы. При этом многие внешне являлись настоящими красавчиками, а уж когда подключали свою магию, так и вообще буквально сводили с ума. Но Константину Гецати под силу переплюнуть всех. Мы нашли аж 10 подтверждений этому.

Гецати во время испытания. Фото: кадр из передачи «Битва экстрасенсов»

1. Он – потомок аланских магов. Мало кто знает, кто такие аланские маги и какой именно магией они занимались, но, согласитесь, звучит впечатляюще. Примерно так же, как «принц на белом коне» или «тот, кого нельзя называть». В общем, мужчина-загадка. 2. Он – врач. Причем практикующий. Уролог. Окончил Северо-Осетинскую медицинскую академию, затем обучался в аспирантуре. В общем, умный и медицински подкованный. А это сразу добавляет сто очков вперед любому мужчине. Как пишут поклонницы Константина в соцсетях: «К такому врачу я бы сходила». И ведь пойдут же! Впору стоимость приема увеличивать раза в два. 3. Он поменял имя. Интригует? Да, да. Когда-то Константина Гецати был Таймуразом Гецаевым. После переезда в столицу сначала стал Тимуром (имя более привычное для русского уха), а потом и Константином. Правда, ходят слухи, что в паспорте все осталось по-прежнему и это всего лишь эфирный псевдоним, который придуман исключительно для зрителей.

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4. Он немногословен и загадочен. В то время как остальные экстрасенсы то и дело открывают нам подробности своей личной жизни, Константин все больше молчит. А если и говорит, то исключительно по делу и очень емко. «Сказал как отрезал» – это про него. В первом же испытании «Багажник» потомок аланских магов поставил на место самого Сергея Сафронова. Претензия касалось того, что скептик, по мнению Константина, некорректно озвучил задание. А на второй съемочный день досталось Вере Сотниковой, которая на своем испытании забыла, что открывать в помещении, где спрятан человек, можно лишь одну дверь. Константин во время поисков решил войти в операционную, а когда Вера заметила, что он уже провалил испытание, напомнил, что «такого условия не было». Наверное, это первый в истории «Битвы» экстрасенс, который позволяет себе так разговаривать с ведущими. 5. Он активно дружит с людьми из телевизионный тусовки и не стесняется признаваться, что смотрит «Дом-2», то есть если вы тоже поклонница этого шоу, уже будет с кем обсудить участников телестройки. 6. Он умеет находить подход к собеседнику. После каждого испытания к Константину выстраиваются огромные очереди из желающих задать личный вопрос. Мужчина никому не отказывает, а в процессе разговора старается быть тактичным, вежливым и корректным. Кто знает, может быть, клятва Гиппократа и в мире магии действует?

Константин Гецати часто делает выкладывает свои фото в Instagram. Фото: @gecati_k

7. Он имеет всего один аккаунт в соцсетях, а значит, подписчиков и лайки точно не коллекционирует. Сейчас у Константина существует лишь одна страница в Instagram. Правда, с каждым новым выпуском шоу добавляется еще с десяток фейковых, на которых уже активно анонсируются приемы и даже личные встречи. Но сам Гецати относится к этому философски. 8. Он умеет играть на гитаре. Как говорится, мелочь, а приятно! 9. Он до конца отстаивает свое мнение. Когда «ключник» Никита Турчин обвинил Константина в том, что он ставит диагнозы по скайпу, то есть по одной аудиозаписи может понять, одержим человек демоном или психически болен, аланский маг настоял на своем.

10. Он не женат! Конечно, следовало поставить этот пункт первым, но мы решили сохранить интригу до конца. Говорят, правда, что у Гецати есть подруга, но это же неточно. А значит, у всех девушек России есть шанс!

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