Официант как лицо заведения. Тонкости популярной профессии.

Во всем мире профессия официанта является престижной, ведь официант – это лицо заведения, а возможно, и лицо страны: гости, приезжающие из-за рубежа, оценивают жителей по людям, которых они встречают. Нередко именно официанты формируют у них представление обо всех россиянах.

Фото: Архив Н. Вертяновой

У нас в стране пока довольно часто официант – это временная работа, возможно, поэтому и отношение к ней соответствующее. Хотя у хорошего официанта зарплата и чаевые в месяц могут быть намного выше оклада среднестатистического менеджера, работающего в офисе. Сегодня путь официанта чаще выбирают молодые люди, случается так, что они остаются работать надолго. Приятно, когда на протяжении десяти лет вас обслуживает один и тот же официант, знающий ваши вкусы и предпочтения, помнит дни рождения детей и другие семейные даты, такое бывает, но редко! Мне повезло, поэтому у меня есть любимый ресторан в городе, в нем состоялось первое свидание с будущим мужем. Прошло уже более десяти лет, у нас двое детей, и мы ходим в тот же ресторан, где нас обслуживает именно та девушка, которая обслуживала нас на первом свидании. Правила официанта: о чем нужно помнить! 1. Ваш ресторан больше нуждается в клиентах, чем клиенты в вашем заведении. 2. «Умное» обслуживание – источник хороших чаевых. Не клиенты должны подстраиваться под ресторан, а ресторан должен подстраиваться под клиента. 3. Быть хорошим официантом – это значит думать о каждой мелочи. 4. Разным клиентам – разное обслуживание. Обслуживание, подстроенное под клиента, это самый лучший сервис.

Ресторатору важно помнить, что сервисными сотрудниками считаются все, кто попадает в поле зрения гостя, не только официанты и хостес, но и охранники, парковщики, уборщики. Каждый должен быть вежливым и приветливым.

Для управляющих ресторанов необходимо составлять специальные словари с описаниями блюд и напитков, чтобы официанты не произносили – «вкусненький салатик» или «не пробовал», а давали подробный развернутый ответ гостю. На каждый типовой вопрос или возражение клиента готовятся речевые модули – типовые ответы, сформулированные в соответствии с ценностями компании. Такая шпаргалка послужит учебным пособием для новичков и станет удобной подсказкой для постоянных сотрудников.

Самая распространенная ошибка официантов – несоблюдение субординации с гостем. Незнание состава блюд и напитков. Персонал выходит в зал не обученным.

Клиенты бывают разные, задача официанта: · составить психологический портрет гостя, выбрать подходящий стиль общения, сглаживая все острые углы в общении; · владеть знаниями в области этикета и сервировки стола; · помнить про последовательность обслуживания (сначала дети, затем женщины по возрасту и мужчины по возрасту). Стандарты внешнего вида официанта: · форма чистая и отглаженная. Официант стирает форму перед каждой сменой. Посторонние запахи от формы недопустимы; · неброский макияж для девушек, мужчина чисто выбрит. Пользоваться парфюмом следует за час до работы. Серьги неброские до 1 см длиной или «гвоздики»; · маникюр: ухоженные руки, ногти обработанные, длина ногтей умеренная, не более 4 мм, лак прозрачный или светлых тонов. Нарощенные ногти не допускаются; · аккуратная прическа, вызывающий цвет волос недопустим. Длинные волосы убраны в хвост или в косу; · обувь должна быть черного цвета, начищенной, удобной, сменой. Каблук не более 5 см, пятка и носок должны быть закрыты; · у каждого официанта есть бейдж. Официант заботится о наличии инструментов для работы: две ручки (рабочая и запасная), блокнот, две зажигалки (рабочая и запасная); · телефон поставлен на беззвучный режим, в зале им пользоваться нельзя.

Стандарты обслуживания (общение с гостями и продажи). Официант обязан соблюдать очередность шагов: приветствие, сбор информации, предложение, подача блюд и напитков, расчет, прощание. Официант приветствует ВСЕХ гостей, которые заходят в зал! Если гость заходит в тот момент, когда официант занят другим гостем, то можно поприветствовать входящего кивком головы. Приветствие: «Доброе утро» – до 11 часов; «Добрый день» – до 16 часов; «Добрый вечер» – после 16 часов; «Здравствуйте» – всегда. Общаясь с гостем, официант демонстрирует свою профессиональную вежливость, улыбаясь гостю. Улыбка – это всегда признак профессионализма. Общаясь с гостем, официант использует открытые жесты и поддерживает визуальный контакт. Приносит вазу, если гости с цветами. Вазу официант предлагает сам, не дожидаясь просьбы гостей. Если пришла большая компания, то помогает их рассадить: сдвигает столы, приносит и расставляет стулья. Предлагает детский стул, если есть маленькие дети. Официант обязан предлагать новинки и специальные предложения, которые действуют на данный момент в ресторане до основного заказа при подаче меню. Если гости не готовы сделать заказ, то предлагает свою помощь в выборе блюд. Если гости отказываются делать заказ сразу, то предлагает им напитки и оставляет их не более чем на десять минут. Официант обязательно повторяет заказ, уточняет очередность подачи и количество порций. Это позволит избежать ошибок при выполнении заказа.

Продажа любого продукта строится по принципу: вкусная характеристика + выгода + аргумент.

Все аргументы по блюдам и напиткам официант говорит на языке пользы: «Это блюдо готовится быстро, поэтому вам не нужно будет долго ждать». Для эффективной продажи официант использует приемы аргументации. Аргументами выступают: легенда, история происхождения блюда, личное мнение, мнение звезды, мнение большинства. Официант предлагает гостю дополнительную продажу: если что-то закончилось, то немедленно предложи повторить (хлеб, закуски, напитки). Для повторения напитков существует правило «2 пальцев»: если напитка осталось от дна на два сложенных пальца, то гостю нужно предложить повторить: «Вам повторить сок?» Если учесть, что каждое блюдо – это этап заказа, то официант интересуется мнением гостя о блюде в момент, когда убирает тарелку, после того как гость его съел. Этот чек-бек демонстрирует внимание к гостю и так же возможен по ситуации. Если гость не желает больше заказывать, но и счет не просит, то вопрос «Что-нибудь еще?» необходимо задавать периодически, вплоть до того момента, пока гость не попросит счет. Официант никогда не предлагает счет сам. Официант приносит гостю сдачу и чек в течение 5 минут. При этом следует говорить: «Пожалуйста, ваш счет» или «Пожалуйста, ваш чек». Официант приглашает гостя прийти еще и попрощается: «Всего доброго, приходите к нам еще!» или «Будем рады видеть вас снова!» Для этого официанту желательно занять место рядом с выходом, чтобы гость услышал его прощание. После ухода гостей стол в течение 3 минут приводится в порядок в соответствии со стандартами сервировки стола заведения. Официант не обслуживает более двух столов, иначе он не сможет качественно выполнить свою работу. Он должен пододвинуть стул, усаживая гостей, наблюдать за ними и понимать, когда пора отдавать поручение готовить то или иное блюдо. Не отлучаться ни на минуту, всегда ненавязчиво быть рядом.

Официант — на самом деле тяжелая работа, и надо учиться не только этикету (подаче вилок, ножей и так далее), но и человеческой психологии, коммуникации. Учиться основам конфликтологии.