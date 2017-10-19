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Олег Газманов: дерево растет, а дорогу починили

Музыкант путешествует по Пермскому краю.

Артист путешествует по Пермскому краю. Хорошая погода сопровождает его на всем пути. Оказавшись в Перми, Олег Газманов устроил выходной перед концертом и отправился гулять по центру города. На улице Ленина сфотографировался возле декоративной красной коровы, стоящей у входа в кафе. И даже дернул ее за хвост. «Главное перед концертом поймать удачу за хвост!» – подписал он свое фото. Свернув на Комсомольский проспект, певец навестил деревце, которое посадил пару лет на Соборной площади перед галереей, долго любовался им. «Приятно снова встретиться. Растет Дерево Победы, посаженное мною в Перми!». Завершил прогулку артист экскурсией по галерее.

Пермь – лишь один из городов осеннего тура Газманова. Накануне он уже побывал в Кунгуре и Лысьве. На пути в Пермь музыкант попал в аварию. Два колеса машины пробила арматура в яме. Пока меняли колеса, еще одна машина попала в аварию. «Всем ехать осторожно!» – предупредил музыкант в «Инстаграме» и выложил координаты происшествия. Новость обошла все интернет-издания. На другой же день на место происшествия выехала аварийная бригада, дорогу починили.

Олег Газманов попал в аварию под Пермью
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Фото: @oleggazmanov
Олег Газманов попал в автомобильную аварию
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#Олег Газманов#Пермь#авария
19 октября 2017Ольга Якунчева
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