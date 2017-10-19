Осень по восточному рецепту

18 октября журнал «Телесемь» пригласил партнеров в ресторан «Шафран» на дегустацию нового осеннего меню. Гостей ждал сюрприз – мастер-класс от ресторана, чтобы не только попробовать необычные блюда, но и прикоснуться к процессу их создания.

Первым опробованным в действии рецептом стал салат с арбузом и рукколой. «Раз с арбузом – то это десерт», – скажете вы. А вот и нет. Арбуз в этом салате хоть и ведущий компонент, но оттененный соленым мягким сыром и пряной рукколой, он приобретает совершенно необычное звучание. Кроме того есть еще один секрет – особая заправка на основе оливкового масла и соуса «Бальзамико». Гости отметили восхитительный, ни на что не похожий вкус этого экзотического салата, при том что готовить его достаточно легко.