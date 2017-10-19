Осень по восточному рецепту

18 октября журнал «Телесемь» пригласил партнеров в ресторан «Шафран» на дегустацию нового осеннего меню. Гостей ждал сюрприз – мастер-класс от ресторана, чтобы не только попробовать необычные блюда, но и прикоснуться к процессу их создания.
Первым опробованным в действии рецептом стал салат с арбузом и рукколой. «Раз с арбузом – то это десерт», – скажете вы. А вот и нет. Арбуз в этом салате хоть и ведущий компонент, но оттененный соленым мягким сыром и пряной рукколой, он приобретает совершенно необычное звучание. Кроме того есть еще один секрет – особая заправка на основе оливкового масла и соуса «Бальзамико». Гости отметили восхитительный, ни на что не похожий вкус этого экзотического салата, при том что готовить его достаточно легко.
Вторым блюдом стали традиционные кутабы с сыром и зеленью. Участники мастер-класса самозабвенно и с удовольствием лепили лакомство, попутно запоминая советы по готовке шеф-повара Германа. Основа кутабов – особенное тесто, секрет приготовления которого знает лишь бренд-пекарь ресторана «Шафран» Алида Курбанова. Вся соль сводится к тому, что раскатать тесто, положить начинку и залепить края нужно очень быстро, чтобы тесто не начало высыхать. Иначе вкус будет совсем не тот. А вот если все сделать правильно, тогда вы насладитесь невероятно нежным и очень вкусным блюдом, которому нет сравнения.
В завершение вечера гостей ждал еще один сюрприз – хачапури по-аджарски, «красивая песня с грузинским акцентом», как назвали это блюдо в «Шафране». Традиционная форма хачапури – лодочка, в которой размещается начинка – томаты, соус песто и много сыра. По-восточному колоритное, изобилующее оттенками кушанье не оставило равнодушными никого.
Сказать, что гости остались довольны – это ничего не сказать. Восторженные отзывы о новом осеннем меню ресторана и благодарности поварам за удивительную атмосферу сменяли друг друга за восточным чаем с вареньем из ежевики. Что и говорить, будничный осенний вечер превратился в теплый и праздничный. И расходиться после такого приятного времяпровождения вовсе не хотелось.