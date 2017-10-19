ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции
На правах рекламы

Осень по восточному рецепту

Осень может и должна быть вкусной. А волгоградская осень еще и уютная и гостеприимная. А как иначе, если в городе есть замечательный ресторан «Шафран», в котором повара создают невероятные рецепты блюд для каждого сезона.

18 октября журнал «Телесемь» пригласил партнеров в ресторан «Шафран» на дегустацию нового осеннего меню. Гостей ждал сюрприз – мастер-класс от ресторана, чтобы не только попробовать необычные блюда, но и прикоснуться к процессу их создания.

Первым опробованным в действии рецептом стал салат с арбузом и рукколой. «Раз с арбузом – то это десерт», – скажете вы. А вот и нет. Арбуз в этом салате хоть и ведущий компонент, но оттененный соленым мягким сыром и пряной рукколой, он приобретает совершенно необычное звучание. Кроме того есть еще один секрет – особая заправка на основе оливкового масла и соуса «Бальзамико». Гости отметили восхитительный, ни на что не похожий вкус этого экзотического салата, при том что готовить его достаточно легко.

1/8

Вторым блюдом стали традиционные кутабы с сыром и зеленью. Участники мастер-класса самозабвенно и с удовольствием лепили лакомство, попутно запоминая советы по готовке шеф-повара Германа. Основа кутабов – особенное тесто, секрет приготовления которого знает лишь бренд-пекарь ресторана «Шафран» Алида Курбанова. Вся соль сводится к тому, что раскатать тесто, положить начинку и залепить края нужно очень быстро, чтобы тесто не начало высыхать. Иначе вкус будет совсем не тот. А вот если все сделать правильно, тогда вы насладитесь невероятно нежным и очень вкусным блюдом, которому нет сравнения.

1/8

В завершение вечера гостей ждал еще один сюрприз – хачапури по-аджарски, «красивая песня с грузинским акцентом», как назвали это блюдо в «Шафране». Традиционная форма хачапури – лодочка, в которой размещается начинка – томаты, соус песто и много сыра. По-восточному колоритное, изобилующее оттенками кушанье не оставило равнодушными никого.

1/8

Сказать, что гости остались довольны – это ничего не сказать. Восторженные отзывы о новом осеннем меню ресторана и благодарности поварам за удивительную атмосферу сменяли друг друга за восточным чаем с вареньем из ежевики. Что и говорить, будничный осенний вечер превратился в теплый и праздничный. И расходиться после такого приятного времяпровождения вовсе не хотелось.

Поделись с друзьями!
19 октября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет