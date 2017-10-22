Не доверяй и проверяй! Как не стать жертвой мошенников

Преступники, выманивающие деньги у доверчивых граждан, постоянно придумывают новые способы обмана. «Антенна» выяснила, какие сценарии используют злоумышленники.

Банда в белых халатах

«В вашем районе меняют полисы ОМС!» – с такими словами в двери квартир стучат люди с папками и портфелями. Визитеры убеждают жильцов в том, что в поликлинике для получения нового документа придется отстоять очередь. А сейчас акция, достаточно заплатить 500 рублей, и полис в кармане. Пустые бланки тотчас достают из портфеля, один из лжеспециалистов ловко орудует печатью. Трудятся мошенники, как правило, в выходные дни, когда поликлиники не работают, а значит, позвонить и уточнить информацию негде. Кроме того, в домах много народу, потенциальных жертв много. Обманщики стараются выманивать жильцов на общее собрание, которое проходит на лестничной площадке. Стоит одному зрителю проявить «сознательность» и раскошелиться, остальные участники лекции спешат отдать деньги. Обход одного дома зачастую приносит злоумышленникам прибыль в 400−500 тыс. рублей. Что делать: оформлять документы только в официальных учреждениях. Не платить за это.

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Продавец со справкой

В результате этой аферы можно потерять миллионы. Мошенник (как правило, это внушающий доверие одинокий человек) предлагает квартиру по сильно заниженной цене. Как только покупатель находится, с ним заключают настоящий договор купли-продажи, забирают деньги. А через три-четыре месяца продавец заявляет, что на момент сделки страдал психическим заболеванием, а значит, не может отвечать за свои поступки. Разумеется, и справка у продавца есть. Мошенники выжидают несколько месяцев, чтобы новый владелец квартиры успел сделать ремонт, завез новую мебель. Таким образом, недвижимость еще и вырастает в цене. Суд на стороне продавца, так как есть медицинский документ, подтверждающий факт болезни. Если жертве удается вернуть деньги, потраченные на сделку (так бывает редко), то он теряет средства, которые ушли на ремонт. Что делать: проверять дееспособность продавца, запрашивать информацию в психоневрологическом диспансере, наводить справки у жильцов дома. Кроме того, лучше отказываться от покупки недвижимости по сильно заниженной стоимости.

Платный номер

В этой схеме приманка любая. Чаще всего по объявлению предлагают привлекательную вакансию. Чтобы записаться на собеседование, надо позвонить по телефону. Разумеется, соискателя не предупреждают, что минутный разговор обойдется в 200 рублей. Причем беседу обязательно будут затягивать. Бывает, просят отправить SMS, его цена может доходить до 1000 рублей. Предлагают не только трудоустройство, отдают бесплатно элитных щенков и котят, обещают подарить дорогой автомобиль, так как его владелец уезжает за рубеж и связываться с продажей не хочет. Что делать: не верить неоправданно выгодным предложениям. Опасаться номеров, которые начинаются с кода 0900 или 8809. Если уж очень хочется проверить информацию, лучше звонить со стационарного телефона.

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Платеж зачислен

Это не новая схема, но мошенники используют ее с удвоенной энергией. А все потому, что на кону небольшие суммы, жертва, как правило, не проверяет информацию и легко раскошеливается. В результате счет обманщика растет как на дрожжах. Основан обман на рассылке SMS. Сначала жертва получает сообщение: «Платеж 200 руб. зачислен. Гороскоп 067425» (цифры могут быть любыми). Слова «гороскоп» и цифровой код – для того, чтобы придать SMS сходство с рекламной рассылкой операторов связи. Через 20−30 минут приходит новое сообщение: «Ошиблась, положила вам 200 руб. Сможете вернуть мне на ???» Указывается номер телефона, на который требуется отправить деньги. Разумеется, ваш счет никто не пополнял. Первое SMS пришло не от оператора, а от мошенника. Что делать: сообщить номер отправителя сообщения в полицию, не отправлять деньги. С ошибочными платежами разбирается оператор связи, для этого не требуется участие абонента, которому пришли деньги.

Санаторий «Здоровье»

Жертве звонят и сообщают, что проводится акция. Только в течение семи дней можно приехать в клинику и бесплатно пройти диагностику. Как только человек оказывается в учреждении (это могут быть и крохотная комнатка в полуподвальном помещении, и роскошный офис), начинают обследование. Выясняется, что клиенту не хватает кислорода, поэтому надо немедленно принимать специальный коктейль. Кому-то требуются лекарства для укрепления сердечной мышцы, есть и пациенты, у которых вот-вот начнется диабет. Медикаменты и процедуры, которые спасут от беды, стоят дорого. Средств нет? Несложно оформить кредит, причем на месте. Жертва может опомниться и вернуться в «клинику» уже на следующий день, вот только слушать обманутых не будут. Ведь никто не принуждал брать деньги в долг. Что делать: не оформлять спонтанные кредиты, не проходить обследования в неизвестных клиниках. Бесплатная диагностика сейчас не редкость, ее проводят всевозможные благотворительные фонды. Но сообщения об акциях дают в средствах массовой информации. Проверить ее можно по телефону горячей линии, который указан в объявлении. И начинается номер, как правило, с 8−800-.

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