От физики до философии: 5 методов, чтобы желание сбылось

Писательница, телеведущая основательница школы «Хорошая Жена» Ольга Крайнова – об алгоритмах исполнения мечты от известных личностей, психологов и ученых.

Ольга Крайнова: — Почему одни люди имеют все, что захотят, и с легкостью получают желаемое, а другие долго и упорно трудятся, но не достигают результата? Кто больше прав, наши бабушки и дедушки, которые говорили нам: «Мечтать надо о реальном», или Пабло Пикассо, утверждавший: «Все, что ты можешь вообразить, реально»? Истина, как всегда, где-то посередине, но способы исполнения желания, которые реально работают, в нашей жизни нужно учесть.

1. C точки зрения квантовой физики

Нам не обязательно мириться с реальностью, потому что в любой момент мы можем создать свою новую реальность. Как утверждает великий ученый, доктор и последователь теорий квантовой физики Джо Диспенза, вся материальная вселенная состоит из частиц, а физическая реальность существует лишь в виде возможного потенциала. То есть где-то в квантовом поле уже существует реальность, где человек счастлив, богат, женат, здоров и прочее. И человек может только лишь силой мысли сгущать квантовое поле и из огромного количества волн вероятностей формировать свое будущее. Об этом же говорят профессора Нильс Бор, Вольфганг Паули и многие другие ученые, занимающиеся вопросами квантовой теории. И согласно ей, для того, чтобы поменять что-то в своей жизни или добиться желаемого, мы должны перестроить образ мыслей.

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Ученые утверждают, что мозг не отличает вымышленные события от реальных, если они подкреплены эмоциями. Таким образом, для создания новой реальности, или исполнения желания необходимо задействовать работу мозга и визуализировать свое желание, а также подкрепить его чувствами, такими, которые бы вы испытывали, если бы это событие уже произошло. Тогда мозг будет находиться в состоянии и ощущении уже произошедшего события и начнет формировать новую реальность вокруг себя, а именно притягивать те субатомные частицы, которые необходимы для реального воплощения задуманного. Один тренер команды, выигравшей на Олимпийских играх, в течение года перед матчем показывал своим игрокам фильм о том, как они забивают мяч, лица радости болельщиков и ликование трибун. И когда его спросили, как ему удалось довести его команду до победы, он сказал, что все игроки давным-давно увидели и представили ее как уже произошедшую.

2. С точки зрения психологии

Один из величайших психологов мира Эрик Берн говорит о том, что в каждом человеке есть его подсознательное, которое приводит к тому, что он имеет и к тому, какой жизнью он живет. Другими словами, что происходит в жизни человека, то и является его целью. Даже если с человеком случается что-то плохое, то можно проследить цепь событий, мыслей и желаний человека, которые его к этому привели. Что интересно, приводят нас к событиям не только наши осознаваемые мыли, но и наше бессознательное. Например, внутренние голоса нашего родителя, ребенка или взрослого, которые живут в каждом из нас. Поэтому, чтобы воплотить в жизнь наше желание, нужно подумать, действительно ли мы этого хотим и что именно мешает нам получить желаемое. В процессе анализа выясняется, что мешают нам не внешние обстоятельства, а внутренние установки, запреты, и убеждения. Так, например, девушка, мечтающая выйти замуж, не может исполнить это желание, если в ее голове все время звучит голос ее матери, который говорит ей, что замуж ее не возьмут. Таким образом, для нее алгоритм исполнения желания будет следующий: ей сначала нужно проанализировать все установки, «подаренные» ей в детстве, потом позволить себе нарушить предписание матери, и последнее, самое главное, создать для себя новый сценарий: поверить в то, что она выйдет замуж, и представить это себе как обязательное событие ее будущего.

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3. С точки зрения анализа поведения талантливых и выдающихся людей

Писатель и автор бестселлера Мальком Гладуэлл предложил свою формулу успеха и исполнения желания. Он говорит о том, что гениями не рождаются, а становятся благодаря кропотливой работе и постоянной тренировке навыков. И даже приводит точное количество часов, необходимое для достижения любого желания: 10 000 часов практики. То есть если каждый день тренироваться в чем-либо по 5 часов, то понадобится немногим более 5 лет, чтобы получить желаемое или стать абсолютным мастером своего дела. Долговато, не так ли? Если вашим желанием является научиться играть на скрипке как Ванесса Мэй или забивать мячи как Дэвид Бэкхем, то, возможно, 10 000 часов – это еще не предел. Однако если у вас стоит более реальное желание, например, стать финансово независимым, то здесь, вероятно, потребуется меньше времени. И тогда, вполне возможно, уже совсем скоро желание реализуется. Секрет успеха – в постоянстве цели. А такое упорство может пробить любые преграды, главное – двигаться в нужном направлении.

4. С точки зрения группы профессоров Калифорнийского университета

Желание можно исполнить, просто попросив нужного человека. Как известно еще из Евангелия, «просите, и дано будет вам». Не многие задумываются об этом, но чтобы ваше желание исполнилось, иногда можно просто попросить. Более того, то, что для вас является большим желанием, для другого человека может оказаться пустяком, который он легко сможет выполнить. Вы удивитесь, узнав, какое число людей готовы будут вам помочь. Многие будут даже рады сделать для вас что-то хорошее. Писатель и ученый Джэк Кэнфилд в своей книге приводит пример, когда женщина, жившая в небольшом городке, пожертвовала очень крупную сумму денег на университет в другом штате. И когда профессор в ее родном городе спросил, почему пожертвование было сделано им, а не нам, женщина ответила: «Потому что они меня попросили, а вы – нет». Если у вас есть желания к мужу, к детям, к коллегам по работе и даже боссу о повышении зарплаты, попробуйте просто попросить о желаемом. Часто люди не делают этого из страха быть отвергнутым, из страха быть обязанным или из-за заниженной самооценки. При этом последнее встречается чаще всего. Человек просто не верит в то, что достоин большего, и не решается попросить для себя это большее. Однако если вы попробуете, то увидите, сколько нового и прекрасного появится в вашей жизни и как добры и отзывчивы люди, которые вас окружают.

5. С точки зрения философии

Выдающейся советский философ Мераб Мамардашвили уверен, что человек обладает силой самоконструирования, а именно развития и саморазвития. И эта способность помогает ему создавать то будущее и то бытие, которое он для себя пожелает. Как можно понять из его докладов, в мире ничего не происходит того, чего нет в человеке. То есть если вы хотите для себя создать какое-либо будущее, сначала вы должны сконструировать его модель внутри себя. Все ваши желания должны произрастать из вас. Только вы должны стать частью своего желания, его началом и истоком. Например, если вы хотите жить в красивом большом и нарядном доме, сначала нужно научиться создавать красивое и нарядное вокруг себя, в том, что вы уже имеете, а потом стремиться к большему. Невозможно жить в грязном неухоженном доме и вдруг получить чистое красивое и просторное жилище, так как нет ментальных связей. Человек с мышлением грязнули находится на другом уровне мышления, и ему сначала нужно взрастить красивое мышление внутри себя, вычистить грязь и навести красоту в том, что тебя уже окружает. И только таким образом двигаться навстречу желаемому.

P.S.

Если проанализировать все изложенные способы и подходы, почти у всех способов прослеживается единый знаменатель. Нужно очень четко представлять свое желание, прочувствовать его, мыслить позитивно и, самое главное, верить в его исполнение. Тогда самое заветное обязательно сбудется и принесет волшебство в нашу жизнь.

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