Отдать почку и другие поступки, на которые пошли звезды ради друга

Недавно подруга Селены Гомес – актриса Франсия Райса отдала певице почку, чтобы спасти ее жизнь. Мы вспоминаем другие благородные поступки знаменитостей, которые не предавались огласке, но достойны уважения.

Если вы думаете, что в мире шоу-бизнеса только конкуренция и зависть, то глубоко ошибаетесь. Среди знаменитостей есть люди, готовые прийти на выручку, жертвуя собой. И, к счастью, таких очень много.

Франсия Райс отдала Селене Гомес свою почку

Фото: @selenagomez

Не так давно известная американская певица и актриса Селена Гомес удивила свою миллионную армию поклонников больничным снимком в Instagram. На фото она и ее близкая подруга – актриса Франсия Райса лежат на соседних больничных койках и трогательно держатся за руки. Под этим снимком Селена рассказала, что прервала гастрольный тур и «ушла в подполье» из-за болезни – системной красной волчанки. О ней певица говорила еще два года назад. Болезнь прогрессировала, и Гомес понадобилась пересадка донорской почки. Донором согласилась стать Франсия, с которой Селену связывает 9-летняя дружба. «Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра», – сообщила Селена Гомес в микроблоге. Неудивительно, что столь трогательный пост набрал больше 9,5 млн лайков и множество пожеланий скорейшего выздоровления.

Хью Джекмант спас Зака Эфрона во время пожара

Фото: @zacefron

Хью Джекман – герой не только на экране. Несколько лет назад во время отдыха в Сиднее он спас от смерти людей, среди которых были и его дети. Все случилось неожиданно. Вдруг волна начала затягивать пловцов в океан. Если бы не несколько отчаянных смельчаков, среди которых был и Хью, да подоспевшие вовремя спасатели, то все бы закончилось трагично… Но это не единственный поступок Джекмана, где он спас чью-то жизнь. Некоторое время назад, во время съемок фильма «Величайший шоумен Земли», актеру вновь пришлось примерить на себя костюм супергероя. На съемочной площадке использовалось множество сложных спецэффектов и пиротехники, и в один момент что-то пошло не так: часть техники вышла из строя, и начался пожар. В зону риска на площадке попал напарник Хью Зак Эфрон. К счастью, он не пострадал. Джекман, рискуя собственной жизнью, бросился ему на помощь и буквально вытащил друга из огня.

Филипп Киркоров оплатил дорогостоящее лечение другу

Фото: @fkirkorov

Филипп Киркоров редко говорит о своем участии в благотворительных проектах. Только его близкие знают, что певец никогда не жалеет денег и сил, чтобы спасти чью-то жизнь. А несколько лет назад поп-король российской эстрады оплатил дорогостоящее лечение протодиакону Александру (Дикань) из Симферополя, с которым знаком вот уже 25 лет. Когда у священнослужителя обнаружили язвенный колит, который без вмешательства специалистов мог бы прогрессировать в рак, Киркоров первый поддержал его не только добрым словом, но и деньгами – отдал часть своего гонорара на лечение друга.

Мадонна помогла Гвинет Пэлтроу справиться с анорексией

Фото: Getty Images

Певица Мадонна, известная своей строгостью и некоторой деспотичностью, на самом деле очень хорошая подруга. Именно благодаря ей мы сейчас видим актрису Гвинет Пэлтроу здоровой и счастливой. Но так было не всегда. В одном из своих интервью Гвинет призналась, что однажды после неудачных отношений с бойфрендом она впала в глубокую депрессию и перестала есть. В итоге вес актрисы достиг отметки 40 килограммов. Хорошо, что рядом с ней в тот момент оказалась Мадонна! Только певице удалось убедить Пэлтроу отправиться на лечение в реабилитационную клинику, где с ней работали психологи. Мадонна об этом случае говорить не любит, зато Гвинет уже много лет благодарит подругу за то, что она для нее сделала.

Кейт Мосс вывела Кару Делевинь из депрессии

Фото: Getty Images

Похожая ситуация произошла и у музы Карла Лагерфельда – Кары Делевинь. На одной из конференций, посвященной правам женщин, модель призналась, что в школе страдала от одиночества и псориаза и сама себе казалась гадким утенком. Ее депрессия обострилась в тот момент, когда, казалось, она была на пике популярности и ее приглашали на показы и съемки самые известные дизайнеры мира. Но ни деньги, ни слава не радовали молодую модель. Она думала о плохом и ни с кем не общалась. Только супермодель Кейт Мосс, однажды увидев Кару на мероприятии, заметила, что с ней что-то не так, и предложила свою помощь. Мосс дала Делевинь свой телефон и просила ее звонить, когда будет плохо. Девушка, к счастью, послушала старшую коллегу. И правильно сделала! Кейт без специалистов удалось убедить Кару в том, что жизнь прекрасна, и даже стать ее самой близкой подругой. Сейчас они до сих пор созваниваются и поддерживают друг друга.

Бейонсе поддержала Леди Гагу в тяжелые времена

Фото: Getty Images

В жизни Леди Гаги не все так хорошо, как может казаться со стороны. Недавно она объявила, что страдает от фибромиалгии, и из-за этого даже отменила гастрольный тур. Однако друзья, судя по Instagram певицы, о ней не забывают и дарят милые подарки. Среди них и Бейонсе, которая прислала коллеге шикарный букет и теплый свитшот из своей коллекции. Кроме того, Бейонсе, по признанию Гаги, поддержала в трудные времена в карьере. «Ты вдохновляешь всех нас», – призналась Бейонсе подруге, когда той казалось, что нй больше не стоит выходить на сцену.

Вин Дизель помогает семье погибшего Пола Уокера

Фото: Getty Images

Пол Уокер погиб в ДТП в 2013 году. Но все эти годы семье актера помогает его друг и партнер по фильму «Форсаж» Вин Дизель. Более того, Вин назвал в честь Пола свою дочь. «Когда она родилась и я перерезал ей пуповину, то думал о Поле. В тот момент ко мне пришла мысль назвать девочку Паулиной», – признался потом Дизель в одном из интервью. .

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