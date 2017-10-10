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На Земле было тяжелее: откровения жены космонавта Лилии Савиных

В преддверии премьеры фильма «Салют-7» супруга дважды героя Советского Союза Виктора Петровича Савиных рассказала о его первом полете, своем страхе ожидания на Земле и жизни сейчас.

Провожали и плакали

«Когда мы их провожали (в первый полет в космос. – Прим. Woman’s Day), то очень все плакали, потому что не знали, куда отправляем своих мужей. Или они вернутся, или не вернутся.

Однажды я давала интервью японскому телевидению, и они спросили: „Ну как же так? Вот вы знали заранее, что он полетит неизвестно куда“. А я им ответила так: „Мы, советские люди, были воспитаны в том духе, что прежде думай о Родине, а потом о себе“.

Они должны были лететь. А что мы могли сделать? Не пустить? Такого не может быть».

Виктор и Лилия Саввиных
Фото: личный архив

Связала теплую одежду для мужа

«Мы догадывались, что там очень холодно, поэтому теплые шапочки мужьям связали. Потом на связи нам показали, что ребята их носят, что они одеты тепло: у них были хорошие комбинезоны, на ногах были меховые унты…»

Была горда своим мужем

«Когда станция заработала и пошло тепло, они попили чай первый раз, то приехал к нам Леонов. Я была на даче, он приехал и говорит: „Лиля, ребята совершили подвиг в подвиге“. Вы знаете, мне так было волнительно, и я была горда своим мужем… Это даже представить было невозможно, что они вошли на станцию, а там холод и света нет, а они все оживили…»

Виктор и Лилия Саввиных
Фото: личный архив

Общались раз в неделю

«Когда мы приходили на сеанс связи с мужьями, понимали, что лишние. Им некогда было с нами разговаривать… А однажды мы даже обиделись, что они нам внимания не уделяют. И даже чуть не сорвали сеанс связи. Мы с ними общались ведь всего один раз в неделю. Тогда все очень строго было».

На Земле было тяжелее, чем у них

«Пока они работали, мы, жены, засыпали и просыпались с мыслью, как там ребята… Каждый день задавались вопросами: а что там? А как там? Чего они делают? Как себя чувствуют? Мне кажется, нам на Земле даже тяжелее было, чем им. Но ЦУП, конечно, иногда нам сообщал, как у них дела. Но все было кратко, расстраивать нас не хотели. Обычно говорили одно и то же: „Все у них нормально. Все у них нормально“.

Страшно ли им там было? Мне кажется, нет. Они были так увлечены и заняты работой, что им не до этого».

Это был не подвиг, а работа

«Это была работа. Это была их работа. Они не думали о том, что они какой-то подвиг совершают. Они об этом и не думали. Просто делали свое дело хорошо».

Мой муж хороший человек

«Он очень разумный, всегда все взвешивает, на все трезво смотрит. Очень целеустремленный. Если что-то решил, то обязательно этого добьется. А еще он порядочный, любит детей, а дети любят его. У нас трое внуков сейчас… И меня любит, благодаря чему я очень счастлива. Мой муж очень хороший человек. Побольше бы таких людей в мире, как он!»

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#космос#космонавт#выбор редакции
10 октября 2017Катя Иванова
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