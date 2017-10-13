Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Amouage

Повествование Beach Hut открывается легкой душистой смесью из мяты, апельсинового цвета и гальбанума, придающей композиции легкие зеленые и цветочные ноты, оттеняемые чувственным мускусом. По мере того, как история разворачивается, холодные древесные тона ветивера и сочные ноты мха переносят в зеленеющий лес, а плющ ускоряет пульс, настраивая на приключения. Как солнце заходит за горизонт в конце дня, аромат укутывает манящим шлейфом пачули, мирры и дерева, которые медленно гаснут на амбровом облаке.