Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Amouage

Повествование Beach Hut открывается легкой душистой смесью из мяты, апельсинового цвета и гальбанума, придающей композиции легкие зеленые и цветочные ноты, оттеняемые чувственным мускусом. По мере того, как история разворачивается, холодные древесные тона ветивера и сочные ноты мха переносят в зеленеющий лес, а плющ ускоряет пульс, настраивая на приключения. Как солнце заходит за горизонт в конце дня, аромат укутывает манящим шлейфом пачули, мирры и дерева, которые медленно гаснут на амбровом облаке.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: мята, апельсиновый цвет, гальбанум
Сердечные ноты: ветивер, мох, плющ
Базовые ноты: пачули, мирра, древесная нота
Семейство: зеленый, древесный, ароматический
Год создания: 2017
ЦЕНА: 29 900 руб. (100 мл)
Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.
Тел. 98−31−95.
Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.
Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.
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