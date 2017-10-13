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Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Amouage

Повествование Beach Hut открывается легкой душистой смесью из мяты, апельсинового цвета и гальбанума, придающей композиции легкие зеленые и цветочные ноты, оттеняемые чувственным мускусом. По мере того, как история разворачивается, холодные древесные тона ветивера и сочные ноты мха переносят в зеленеющий лес, а плющ ускоряет пульс, настраивая на приключения. Как солнце заходит за горизонт в конце дня, аромат укутывает манящим шлейфом пачули, мирры и дерева, которые медленно гаснут на амбровом облаке.

«Beach Hut Man рассказывает историю ароматической идиллии, которая разворачивается в благоухающем диком саду у пляжной хижины, где широкие дюны встречают море», – креативный директор Кристофер Чонг
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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Пирамида аромата:

Верхние ноты: мята, апельсиновый цвет, гальбанум

Сердечные ноты: ветивер, мох, плющ

Базовые ноты: пачули, мирра, древесная нота

Семейство: зеленый, древесный, ароматический

Год создания: 2017

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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

ЦЕНА: 29 900 руб. (100 мл)

Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.

Тел. 98−31−95.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.

Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.

Подарочные сертификаты всегда в наличии!

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#Дом Парфюмера#аромат#Пенза#Amouage
13 октября 2017
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