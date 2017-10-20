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Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Daniel Josier

После более чем десяти лет вращения в парфюмерном мире, испанец Daniel Josier решил создать свою собственную парфюмерную линию. Откройте для себя увлекательный мир авторской парфюмерии вместе с Daniel Josier. Смелые, разнообразные, уникальные композиции, в которых используются самые благородные парфюмерные масла, достоверно передают бессмертные чувства и эмоции тонкой человеческой натуры.

Ambrec Tabac

Фото: Архив пресс-службы

Стойкий аромат для истинных ценителей. Сокрушающая сладость раскрывается сочетанием африканского ладана и бергамота, которые дополняются древесными нотами на основе сандала и пачули. Базовые ноты табачных листьев – отличительная черта аромата, который завершает легкая ваниль.

Верхние ноты: ладан и бергамот.

Ноты сердца: пачули и сандал.

Ноты базы: амбра, табак и ваниль.

Orquidea negra

Фото: Архив пресс-службы

Аромат, полный загадочных сочетаний, богатый темный шлейф орхидеи и специй, наполняющий все вокруг. Начальные нотки французского жасмина, черного трюфеля и иланг-иланга завершаются легким цитрусом и черной смородиной. «Черная» душа аромата прячется в цветочно-пряных нотах и дополняется темным шоколадом, ладаном, амброй, ветивером и ванилью.

Верхние ноты: трюфель, иланг-иланг, бергамот и черная смородина.

Ноты сердца: орхидея, фруктовые ноты и древесные ноты.

Ноты базы: темный шоколад, ладан, пачули, ваниль и ветивер.

Magnolia

Фото: Архив пресс-службы

Парфюмерная композиция для персон, которым не требуется привлекать к себе внимание. После раскрытия свежих, зеленых и фруктовых верхних ноток на авансцену выходит магнолия с акцентом жасмина и туберозы, для того чтобы затем легко и плавно перевоплотиться в окутывающий ее базовый шлейф древесных нот.

Верхние ноты: лимон, бергамот и зеленые ноты.

Ноты сердца: магнолия, жасмин, роза и гималайский нард.

Ноты базы: сандал, ветивер, пачули и ваниль.

Le Musk

Фото: Архив пресс-службы

Доминирующий мускус аромата вдохновлен парфюмерными композициями средневековых принцесс. Облако белого мускуса рассеивается вокруг нежной кремовой текстуры верхних нот мускона, дягиля и семян абельмоша. Средние ноты бомбейского дерева и розы открывают путь для завершающего выступления главного «актера» аромата.

Верхние ноты: ангелика и белый мускус.

Ноты сердца: мускус, древесные ноты и роза.

Ноты базы: бобы тонка, мускус и лабданум.

Mistery Oud

Фото: Архив пресс-службы

Свежий и чарующий аромат открывается нотами ладана, полыни, сосны и мускатного ореха. Сердцем аромата является ирис и легкие древесные ноты. Шлейф наполнен амброй, мускусом и ветивером.

Верхние ноты: ладан, шалфей, сосна, мускатный орех и бергамот.

Ноты сердца: ирис, пачули и сандал.

Ноты базы: амбра, мускус, ветивер, ваниль и табак.

Bois d' Lris

Фото: Архив пресс-службы

Сильный и чувственный аромат, сердце которого – удовое дерево. Также известное как агаровое дерево. Этот компонент является самым экзотическим, таинственным и роскошным из всех известных, и именно он придает уникальность данному аромату.

Верхние ноты: тмин, семена моркови, фиалка и ангелика.

Ноты сердца: ирис, ладан, красный перец, уд и мускатный орех.

Ноты базы: кожа, амбра, уд, лабданум и мускус.

Interdit Absente

Фото: Архив пресс-службы

Свежесть и пьянящие нотки аромата придают ему ярко выраженную индивидуальность. Создан на основе известного ликера Абсент, который был запрещен в течение долгого времени и стал источником вдохновения и безрассудства для многих художников-импрессионистов.

Верхние ноты: артемизия, помело, мята и красный перец.

Ноты сердца: имбирь, апельсин, фенхель, розовый перец и литцеа кубеба.

Ноты базы: светлая древесина, мускус, сорбет и сандал.

Tuberose

Фото: Архив пресс-службы

Роскошный аромат с характером, силой и глубиной эксклюзивных вещей. Первое впечатление дарит раскрывающийся характер шиповника, специй и мускатного ореха. Деликатные верхние нотки бархатцев и грейпфрута открывают путь к туберозу и иланг-илангу. Соединенные с оттенком дикого гелиотропа и абсолютом османтуса в базовых нотах, амбра и цветы ванили придают изыск и чувственность.

Верхние ноты: артемизия, малина и бархатцы.

Ноты сердца: мускатный орех, тубероза, жасмин и иланг-иланг.

Ноты базы: мускус и ваниль.

Vetiver

Фото: Архив пресс-службы

Верхние ноты бергамота, грейпфрута и апельсиновых листьев открывают путь к букету индивидуальности из фиалок, красного перца, герани и пачули, окутанного теплотой и силой ветивера и кедра, с чувственным шлейфом мускуса.

Верхние ноты: бергамот, грейпфрут и апельсин.

Ноты сердца: фиалка, розовый перец, пачули, герань и нероли.

Ноты базы: ветивер, бензоин, мох и мускус.

Josune

Фото: Архив пресс-службы

Нежные ноты розы и бергамота, в сочетании с сандалом и ирисом придают аромату собственный изыск и неповторимость. Аромат, который был назван в честь любимой супруги парфюмера, полон нежности и тепла. В дополнении с мускусом завершающий шлейф ванили и пралине подчеркивают светлость чувств и значимость любви.

Верхние ноты: бергамот, роза и жасмин.

Ноты сердца: пачули, сандал и ирис.

Ноты базы: ваниль, пралине и мускус.

ЦЕНА: 6 500 руб. (50 мл), 10 000 руб. (100 мл).

Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.

Тел. 98−31−95.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.

Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.

Подарочные сертификаты всегда в наличии!

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#Дом Парфюмера#Пенза#аромат
20 октября 2017
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