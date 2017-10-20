Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Daniel Josier

После более чем десяти лет вращения в парфюмерном мире, испанец Daniel Josier решил создать свою собственную парфюмерную линию. Откройте для себя увлекательный мир авторской парфюмерии вместе с Daniel Josier. Смелые, разнообразные, уникальные композиции, в которых используются самые благородные парфюмерные масла, достоверно передают бессмертные чувства и эмоции тонкой человеческой натуры.

Ambrec Tabac

Фото: Архив пресс-службы

Стойкий аромат для истинных ценителей. Сокрушающая сладость раскрывается сочетанием африканского ладана и бергамота, которые дополняются древесными нотами на основе сандала и пачули. Базовые ноты табачных листьев – отличительная черта аромата, который завершает легкая ваниль. Верхние ноты: ладан и бергамот. Ноты сердца: пачули и сандал. Ноты базы: амбра, табак и ваниль.

Orquidea negra

Фото: Архив пресс-службы

Аромат, полный загадочных сочетаний, богатый темный шлейф орхидеи и специй, наполняющий все вокруг. Начальные нотки французского жасмина, черного трюфеля и иланг-иланга завершаются легким цитрусом и черной смородиной. «Черная» душа аромата прячется в цветочно-пряных нотах и дополняется темным шоколадом, ладаном, амброй, ветивером и ванилью. Верхние ноты: трюфель, иланг-иланг, бергамот и черная смородина. Ноты сердца: орхидея, фруктовые ноты и древесные ноты. Ноты базы: темный шоколад, ладан, пачули, ваниль и ветивер.

Magnolia

Фото: Архив пресс-службы

Парфюмерная композиция для персон, которым не требуется привлекать к себе внимание. После раскрытия свежих, зеленых и фруктовых верхних ноток на авансцену выходит магнолия с акцентом жасмина и туберозы, для того чтобы затем легко и плавно перевоплотиться в окутывающий ее базовый шлейф древесных нот. Верхние ноты: лимон, бергамот и зеленые ноты. Ноты сердца: магнолия, жасмин, роза и гималайский нард. Ноты базы: сандал, ветивер, пачули и ваниль.

Le Musk

Фото: Архив пресс-службы

Доминирующий мускус аромата вдохновлен парфюмерными композициями средневековых принцесс. Облако белого мускуса рассеивается вокруг нежной кремовой текстуры верхних нот мускона, дягиля и семян абельмоша. Средние ноты бомбейского дерева и розы открывают путь для завершающего выступления главного «актера» аромата. Верхние ноты: ангелика и белый мускус. Ноты сердца: мускус, древесные ноты и роза. Ноты базы: бобы тонка, мускус и лабданум.

Mistery Oud

Фото: Архив пресс-службы

Свежий и чарующий аромат открывается нотами ладана, полыни, сосны и мускатного ореха. Сердцем аромата является ирис и легкие древесные ноты. Шлейф наполнен амброй, мускусом и ветивером. Верхние ноты: ладан, шалфей, сосна, мускатный орех и бергамот. Ноты сердца: ирис, пачули и сандал. Ноты базы: амбра, мускус, ветивер, ваниль и табак.

Bois d' Lris

Фото: Архив пресс-службы

Сильный и чувственный аромат, сердце которого – удовое дерево. Также известное как агаровое дерево. Этот компонент является самым экзотическим, таинственным и роскошным из всех известных, и именно он придает уникальность данному аромату. Верхние ноты: тмин, семена моркови, фиалка и ангелика. Ноты сердца: ирис, ладан, красный перец, уд и мускатный орех. Ноты базы: кожа, амбра, уд, лабданум и мускус.

Interdit Absente

Фото: Архив пресс-службы

Свежесть и пьянящие нотки аромата придают ему ярко выраженную индивидуальность. Создан на основе известного ликера Абсент, который был запрещен в течение долгого времени и стал источником вдохновения и безрассудства для многих художников-импрессионистов. Верхние ноты: артемизия, помело, мята и красный перец. Ноты сердца: имбирь, апельсин, фенхель, розовый перец и литцеа кубеба. Ноты базы: светлая древесина, мускус, сорбет и сандал.

Tuberose

Фото: Архив пресс-службы

Роскошный аромат с характером, силой и глубиной эксклюзивных вещей. Первое впечатление дарит раскрывающийся характер шиповника, специй и мускатного ореха. Деликатные верхние нотки бархатцев и грейпфрута открывают путь к туберозу и иланг-илангу. Соединенные с оттенком дикого гелиотропа и абсолютом османтуса в базовых нотах, амбра и цветы ванили придают изыск и чувственность. Верхние ноты: артемизия, малина и бархатцы. Ноты сердца: мускатный орех, тубероза, жасмин и иланг-иланг. Ноты базы: мускус и ваниль.

Vetiver

Фото: Архив пресс-службы

Верхние ноты бергамота, грейпфрута и апельсиновых листьев открывают путь к букету индивидуальности из фиалок, красного перца, герани и пачули, окутанного теплотой и силой ветивера и кедра, с чувственным шлейфом мускуса. Верхние ноты: бергамот, грейпфрут и апельсин. Ноты сердца: фиалка, розовый перец, пачули, герань и нероли. Ноты базы: ветивер, бензоин, мох и мускус.

Josune

Фото: Архив пресс-службы

Нежные ноты розы и бергамота, в сочетании с сандалом и ирисом придают аромату собственный изыск и неповторимость. Аромат, который был назван в честь любимой супруги парфюмера, полон нежности и тепла. В дополнении с мускусом завершающий шлейф ванили и пралине подчеркивают светлость чувств и значимость любви. Верхние ноты: бергамот, роза и жасмин. Ноты сердца: пачули, сандал и ирис. Ноты базы: ваниль, пралине и мускус.