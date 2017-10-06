Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Dyson Supersonic

Технология Intelligent Heat Control для блеска волос. Мощный двигатель с цифровым управлением.

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«Дизайн фенов существенно не изменился с 1960-х. В большинстве фенов все еще используются большие, громоздкие двигатели, которые можно разместить только в корпусе. Наши фены отличаются от стандартных. Мы поместили компактный, но мощный двигатель с цифровым управлениемв рукоятку фена, полностью изменив принцип его работы». Джеймс Дайсон, изобретатель.

СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ФЕН Как инженеры, мы начали с проблемы. В обычных фенах громоздкий двигатель размещен в корпусе – это единственное место, куда он помещается. Именно поэтому дизайн фенов оставалсянеизменным с 1960-х годов. Мы были уверены, что есть более эффективное решение. Мы разработали высокоскоростной двигатель с цифровым управлением, достаточно мощный для того, чтобы прогонять 13 литров воздуха в секунду, при этом его ширина не превышала 27 мм. Он оказался настолько компактным, что мы смогли совершить настоящий прорыв в проектировании фенов. Но это было только начало. Мы знали, что для разработки совершенно другого фена нам требовалось основательно изучить свойства волос.

Фото: Архив пресс-службы

Мы начали с создания лаборатории по изучению волос в нашем научно-исследовательском центре в Малмсбери. Нужное нам оборудование просто не существовало – мы его спроектировали и изготовили. Производственные методы испытаний не были достаточно продуманы – мы их разработали. Мы потратили 40 000 на закупку натуральных прядей, создав их глобальный дефицит. Спустя 50 месяцев исследований и разработок на свет появился фен для волос Dyson Supersonic.

«Мы построили одну из самых совершенных в мире лабораторий по изучению волос, оснащенную современным оборудованием. Таким образом, мы смогли независимо исследовать свойства волос, обращая особое внимание на то, как они взаимодействуют с воздухом». Стив Кортни, директор по концептуальному развитию.

Терморезистор помогает избежать перегрева волос для защиты их натурального блеска. Раньше при укладке на близком расстоянии волосы подвергались воздействию высоких температур. Теперь благодаря технологии Intelligent Heat Control вы можете высушивать волосы, не опасаясь их перегреть. Быстрое высушивание волос, сбалансированная конструкция, бережная и контролируемая укладка. В фене для волос Dyson SupersonicTM используется технология Intelligent Heat Control, помогающая избежать перегрева волос. Менее поврежденные волосы отражают свет в одном направлении и выглядят блестящими.

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БЫСТРОЕ ВЫСУШИВАНИЕ ВОЛОС Высушивание волос не должно длиться вечно. Для быстрого высушивания волос необходим интенсивный, контролируемый поток воздуха. СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Мы пошли другим путем и поместили двигатель в рукоятку, изменив подход к высушиванию волос. В нашем фене двигатель помещен в рукоятку. Фен для волос Dyson Supersonic – единственный фен с двигателем в рукоятке. Это позволило нам полностью изменить и сбалансировать конструкцию фена. БЕРЕЖНАЯ И КОНТРОЛИРУЕМАЯ УКЛАДКА Высушивание волос не должно быть небрежным. Бережно контролируемый поток воздуха, поступающий из насадки Dyson для создания направленного потока, позволяет одновременно сушить и укладывать волосы.

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«Быстрое высушивание волос – это не только высокая скорость воздушного потока. Важно достичь правильного соотношения давления и турбулентности. Поток воздуха должен быть управляемым и равномерным». Том Кроуфорд, глобальный директор по разработке изделий.

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АКУСТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА Мощный двигатель настроен на частоту, не воспринимаемую человеческим ухом. Оснащен системой подавления вибрации. МАГНИТНЫЕ НАСАДКИ Единственный фен с магнитными насадками, которые легко фиксируются и вращаются. Благодаря технологии Heat Shield поверхность насадки не нагревается. Даже при укладке на близком расстоянии. БЕЗ РЕШЕТКИ. ВОЛОСЫ НЕ ЗАПУТЫВАЮТСЯ Отверстие вместо решетки – нет запутанных волос. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ Помогают снизить статическое электричество в волосах. ФИЛЬТР ЛЕГКО ЧИСТИТЬ Просто поверните и снимите, чтобы очистить фильтр. ГАРАНТИЯ ДВА ГОДА На запасные части и ремонт. УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ Держатель и противоскользящий коврик для удобного хранения.