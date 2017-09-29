ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции
На правах рекламы

Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Eight & Bob

Композиция Eight & Bob начинает раскрываться нотами пряного имбиря, душистого кардамона, спелого и сочного, бодрящего лимона и освежающего бергамота. Чувственное сердце парфюма представлено богатым кедровым деревом, аппетитными орехами, дымным ладанником и драгоценным гваяковым деревом. Теплая базы аромата расцветает нотами сладострастного пачули, чувственного сандалового дерева, горячей амбры, теплой, сладковатой ванили и, конечно же, «Андреа».

1/3
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

CAP D’ANTIBES

Для Альбера Фуке Антиб был раем. В компании европейской аристократии он наслаждался длинными каникулами на берегу Французской Ривьеры, которые длились с весны и до конца лета. Незабываемые утренние часы он проводил, рассекая волны на яхте, провожал золотые закаты, а теплые вечера были насыщены роскошными вечеринками. Альбер вспоминал эти летние дни в течение холодной парижской зимы. Результатом стал Cap D`Antibes.

Безгранично опьяняющий, утонченный, захватывающий, древесно-фужерный с освежающими верхними нотами, которые раскрываются мятой, листьями фиалки и березой. В нотах сердца он усиливается пряными нотами корицы, чувственными нотами мха. Теплота кедра вместе с ладаном и ванилью создают безмятежность и неповторимый стиль в шлейфе.

Пирамида аромата:

Верхние ноты: мята, листья фиалки, береза.

Ноты сердца: корица, мох, ароматические ноты.

Ноты шлейфа: кедр, ладан, ваниль.

1/3
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Egypt

Древесный и пряный, невероятно изысканный, аутентичный и яркий. Ноты лаванды и базилика оттеняются сочетанием мха и цитрусовыми аккордами. Чувственные сердечные ноты раскрываются волнующим кардамоном, мускатным орехом и острыми специями. Головокружительные пачули и сандаловое дерево наполняют интенсивностью, а аккорды кожи и амбры дарят аромату гармонию и элегантность.

Пирамида аромата:

Верхние ноты: лимон, лаванда, базилик.

Ноты сердца: кардамон, мускатный орех дубовый мох.

Ноты шлейфа: пачули, бальзамик, кожа.

1/3
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

MEMOIRES DE MUSTIQUE

Аромат Memoires de Mustique – это результат слияния высокого таланта парфюмера Альбера Фуке и его воспоминаний о прекрасном частном острове Мюстик с его кристально прозрачной водой, бесконечными закатами и первозданной природой. Это настоящее путешествие в прошлое для познания сущности бытия в его чистейшей форме. Аромат Memoires de Mustique – это воплощении роскоши и магии этого Карибского острова для тех, кто мечтает прикоснуться к своей мечте.

Верхние ноты: бергамот, петитгрейн, нероли.

Ноты сердца: флердоранж, жасмин самбак, османтус.

Ноты шлейфа: амбра, древесный аккорд, белый мускус.

1/2
Фото: Архив пресс-службы

Nuit de Megève

Аромат Nuit de Megève – это результат слияния высокого таланта парфюмера Альбера Фуке и его воспоминаний о волшебном вечере у камина. Аромат Nuit de Megève – это воплощение роскоши элегантности и изысканности! Ночь, полная радости и удовольствий!

Верхние ноты: грейпфрут, петитгрейн, гвоздика.

Ноты сердца: бобы тонка, фиалка, кофе.

Базовые ноты: ветивер, табак, мускус.

1/2
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

CHAMPS DE PROVENCE

Несколько месяцев спустя, когда Алессандро и Кьяра уже обосновались на Филиппинах, они с удивлением получили особый подарок от дорогого друга. Только такой талантливый мастер, как Альбер Фуке, был способен перенести свежесть обильно цветущего разнотравья Прованса в парфюмерную композицию. Красивый зеленый флакон был наполнен бесподобным ароматом, уникальным по своему звучанию – ароматом Champs de Provence.

Верхние ноты: бергамот, апельсин, груша.

Ноты сердца: жасмин абсолю, флердоранж, роза абсолю.

Базовые ноты: мускус, амброксан, чай мате.

1/3
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.

Тел. 98−31−95.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.

Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.

Подарочные сертификаты всегда в наличии!

Еще больше новинок в «Инстаграме» @dom_parfumera

Поделись с друзьями!
#Дом Парфюмера#аромат#Пенза
29 сентября 2017
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет