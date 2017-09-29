Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Eight & Bob

Композиция Eight & Bob начинает раскрываться нотами пряного имбиря, душистого кардамона, спелого и сочного, бодрящего лимона и освежающего бергамота. Чувственное сердце парфюма представлено богатым кедровым деревом, аппетитными орехами, дымным ладанником и драгоценным гваяковым деревом. Теплая базы аромата расцветает нотами сладострастного пачули, чувственного сандалового дерева, горячей амбры, теплой, сладковатой ванили и, конечно же, «Андреа».
CAP D’ANTIBES
Для Альбера Фуке Антиб был раем. В компании европейской аристократии он наслаждался длинными каникулами на берегу Французской Ривьеры, которые длились с весны и до конца лета. Незабываемые утренние часы он проводил, рассекая волны на яхте, провожал золотые закаты, а теплые вечера были насыщены роскошными вечеринками. Альбер вспоминал эти летние дни в течение холодной парижской зимы. Результатом стал Cap D`Antibes.
Безгранично опьяняющий, утонченный, захватывающий, древесно-фужерный с освежающими верхними нотами, которые раскрываются мятой, листьями фиалки и березой. В нотах сердца он усиливается пряными нотами корицы, чувственными нотами мха. Теплота кедра вместе с ладаном и ванилью создают безмятежность и неповторимый стиль в шлейфе.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: мята, листья фиалки, береза.
Ноты сердца: корица, мох, ароматические ноты.
Ноты шлейфа: кедр, ладан, ваниль.
Egypt
Древесный и пряный, невероятно изысканный, аутентичный и яркий. Ноты лаванды и базилика оттеняются сочетанием мха и цитрусовыми аккордами. Чувственные сердечные ноты раскрываются волнующим кардамоном, мускатным орехом и острыми специями. Головокружительные пачули и сандаловое дерево наполняют интенсивностью, а аккорды кожи и амбры дарят аромату гармонию и элегантность.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: лимон, лаванда, базилик.
Ноты сердца: кардамон, мускатный орех дубовый мох.
Ноты шлейфа: пачули, бальзамик, кожа.
MEMOIRES DE MUSTIQUE
Аромат Memoires de Mustique – это результат слияния высокого таланта парфюмера Альбера Фуке и его воспоминаний о прекрасном частном острове Мюстик с его кристально прозрачной водой, бесконечными закатами и первозданной природой. Это настоящее путешествие в прошлое для познания сущности бытия в его чистейшей форме. Аромат Memoires de Mustique – это воплощении роскоши и магии этого Карибского острова для тех, кто мечтает прикоснуться к своей мечте.
Верхние ноты: бергамот, петитгрейн, нероли.
Ноты сердца: флердоранж, жасмин самбак, османтус.
Ноты шлейфа: амбра, древесный аккорд, белый мускус.
Nuit de Megève
Аромат Nuit de Megève – это результат слияния высокого таланта парфюмера Альбера Фуке и его воспоминаний о волшебном вечере у камина. Аромат Nuit de Megève – это воплощение роскоши элегантности и изысканности! Ночь, полная радости и удовольствий!
Верхние ноты: грейпфрут, петитгрейн, гвоздика.
Ноты сердца: бобы тонка, фиалка, кофе.
Базовые ноты: ветивер, табак, мускус.
CHAMPS DE PROVENCE
Несколько месяцев спустя, когда Алессандро и Кьяра уже обосновались на Филиппинах, они с удивлением получили особый подарок от дорогого друга. Только такой талантливый мастер, как Альбер Фуке, был способен перенести свежесть обильно цветущего разнотравья Прованса в парфюмерную композицию. Красивый зеленый флакон был наполнен бесподобным ароматом, уникальным по своему звучанию – ароматом Champs de Provence.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, груша.
Ноты сердца: жасмин абсолю, флердоранж, роза абсолю.
Базовые ноты: мускус, амброксан, чай мате.
Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.
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