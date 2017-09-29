Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: Eight & Bob

Композиция Eight & Bob начинает раскрываться нотами пряного имбиря, душистого кардамона, спелого и сочного, бодрящего лимона и освежающего бергамота. Чувственное сердце парфюма представлено богатым кедровым деревом, аппетитными орехами, дымным ладанником и драгоценным гваяковым деревом. Теплая базы аромата расцветает нотами сладострастного пачули, чувственного сандалового дерева, горячей амбры, теплой, сладковатой ванили и, конечно же, «Андреа».

Для Альбера Фуке Антиб был раем. В компании европейской аристократии он наслаждался длинными каникулами на берегу Французской Ривьеры, которые длились с весны и до конца лета. Незабываемые утренние часы он проводил, рассекая волны на яхте, провожал золотые закаты, а теплые вечера были насыщены роскошными вечеринками. Альбер вспоминал эти летние дни в течение холодной парижской зимы. Результатом стал Cap D`Antibes.

Безгранично опьяняющий, утонченный, захватывающий, древесно-фужерный с освежающими верхними нотами, которые раскрываются мятой, листьями фиалки и березой. В нотах сердца он усиливается пряными нотами корицы, чувственными нотами мха. Теплота кедра вместе с ладаном и ванилью создают безмятежность и неповторимый стиль в шлейфе.

Пирамида аромата:

Верхние ноты: мята, листья фиалки, береза.

Ноты сердца: корица, мох, ароматические ноты.

Ноты шлейфа: кедр, ладан, ваниль.