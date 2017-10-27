Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: THE HOUSE OF OUD

The house of oud – это история дружбы двух виртуозов, итальянского парфюмера и производителя уда из Джакарты. История дружбы, благодаря которой родились эти парфюмерные шедевры. Ароматы оригинальны и неподражаемы, они затрагивают струны вашей души и озаряют каждого, кто их носит.
НАШИ ИНГРЕДИЕНТЫ
От парфюмера для поклонников парфюмерии. Наши ароматы – это традиции дистилляции масла и искусства его сочетания с парфюмерными ингредиентами. Наши ароматы созданы особенным способом: мы воспроизводим уникальный процесс настаивания и мацерации «в самом дереве». Нарушая правила игры, создатели бренда изобрели особый способ производства и уникальное сочетание ингредиентов.
НАША УПАКОВКА
Неповторимый дизайн. Каждый флакон аромата коллекции The house of oud расписан вручную итальянскими мастерами: все флаконы разные и невозможно воспроизвести даже один из них. Мы разработали дизайн «чернила и краска», чтобы подчеркнуть уникальность наших ароматов.
КОЛЛЕКЦИЯ САДЫ КЛЕМ
Фото: Архив пресс-службы
Какой цвет у чудес? Какой аромат у воображения? Какой звук у идеала? Это непостижимые границы, где красота неподвластна рациональности. Волшебный мир, сотворенный из чувств, достигающих неба. Параллельная вселенная, живая как мечты, как мысли, в которых цветет благодать в тысячах форм, преобразуясь в слова, которые не могут это описать. Магия арабского сада – геометричного и блаженного, прогулки в котором граничат между фантазией и реальностью, в окружении света, радости и любви.
Фото: Архив пресс-службы
ALMOND ARMONY (ГАРМОНИЯ МИНДАЛЯ)
Только что родившиеся цвета окрасили все в новый оттенок. Миндальное дерево вот-вот зацветет. Это время для рождения и воскрешения. В сладости фруктов заключена гармония и радость всего, что нашло свое место. В цвете флакона заключены яркие оттенки счастья, а в его аромате – оптимизм и вечность. Это начало, которое подчеркнет оригинальность. Almond armony – это неожиданное появление в жизни.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: флердоранж, миндаль, петитгрейн, бергамот;
НОТЫ СЕРДЦА: ирис, жасмин, гелиотроп, иланг-иланг, роза;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: бальзам толу, бобы тонка, мускус, ваниль, перуанский бальзам;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочное наслаждение, восточный.
Фото: Архив пресс-службы
DATES DELIGHT (ФИНИКОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ)
Дань фруктовому символу сладости, в композиции, запечатляющей момент влюбленности. Через глаза влюбленного каждая фигура смягчается, приобретает уникальность и несравненную ценность. В этом аромате живет беззаботность бархатистой любви с чувственным прикосновением страсти. Финики заключают в объятия пион, а карамель отдает свое тепло и предвосхищает слияние меда, ванили и леденяще-сахарного удовольствия. Dates delight взывает к сердцам тех, кто знает, как услышать настоящий голос любви.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: пион, инфузия фиников из рияда;
НОТЫ СЕРДЦА: кумарин, карамель, бобы тонка, корица;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: мед, лабданум, бензоин, ваниль, база из кристаллизованного сахара;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: восточная зависимость.
Фото: Архив пресс-службы
CYPRESS SHADE (ТЕНЬ КИПАРИСОВ)
Защита. Убежище. Излечение. Под кроной кипарисового дерева тень приносит облегчение и освежает душу. Символ вечности и женственной красоты идеально отражает чистую связь между мужчиной и женщиной, будь она дочерью, женой или подругой. Акварель, которая подчеркивает силу сияющей природы, ее сияющей золотистой деликатности. В очаровании зеленого рождается уверенность и притягательность, которая длится вечно. Сypress shade – это вечная связь.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: лимон, бергамот, бадьян, мандарин;
НОТЫ СЕРДЦА: петитгрейн, мимоза, кориандр, мята;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: древесина кедра из мадагаскара, ветивер;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: секретно-цветочный, древесный.
Фото: Архив пресс-службы
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕНЬ В ПУСТЫНЕ
Фото: Архив пресс-службы
Солнце. Земля. Дыхание жизни. Ветер. Бескрайние горизонты пустынь, где можно потеряться в красоте изгибов песчаных дюн и тысячи оттенков песка и неба. Это тот мир, который мы обычно не видим.Нас так очаровывает эта необычная красота, что мы забываем о привычном мире, в котором живем. Коллекция desert day (день в пустыне) словно фотографии, которые запечатлели всю красоту пейзажей пустыни. Четыре аромата коллекции воплощают природную красоту и магию времени пустыни. Это 24-часовая ольфакторная и эстетическая история одного из самых загадочных и призрачных мест на земле, искусно воплощенная в деталях.
BREATHE OF THE INFINITE (ДЫХАНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ)
Аромат, который воплощает появление солнца, когда все яркие цвета природы оживают. Ночная прохлада просачивается сквозь тонкие горные щели, и вы ощущаете аромат цветочного оазиса, который погружает вас в мечту о ночи, которая только что закончилась. Название аромата означает особую технику дыхания, которая позволяет почувствовать внутреннее пространство внутри себя.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: пион, фрезия;
НОТЫ СЕРДЦА: персик;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: мускус, амброксан, кашмеран;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочно-мускусный.
Фото: Архив пресс-службы
WIND HEAT (ТЕПЛО ВЕТРА)
Яркий, энергичный букет, встреча солнца и ветра. Ольфакторный и эффектный союз, торжество силы и глубины природной красоты в борьбе противоположностей. Cпокойствие в воздухе противостоит жизненной энергии ветра – его динамической формы, рожденной в скалах. Этот аромат «играет с огнем», увлекая в восхитительный и волнующий танец. Название аромата напоминает о технике медитации, которая позволяет вам замедлить темп своей жизни, обратиться к своим корням и сконцентрироваться на будущем.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: розовый перец;
НОТЫ СЕРДЦА: роза, фрезия, цветы пиона;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: замша, мускус;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочно-мускусный-кожный.
Фото: Архив пресс-службы
GOLDEN POWDER (ЗОЛОТАЯ ПУДРА)
Букет открывается медленно и интенсивно, земля пылает и ветер разносит тысячи золотых песчинок, похожих на пудру. Горячий и густой воздух раскрывается на коже восточными, древесными и пряными нотами. Они оживают, рисуя, как узор, линии на земле – узкие и широкие трещины, которые сводят с ума, блуждают в переулках сознания. Название аромата олицетворяет время дневной медитации, наполненной лучами золотого света. Он проходит сквозь тело и очищает душу.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: мускатный орех, корица;
НОТЫ СЕРДЦА: сандаловое дерево, гваяковое дерево, вирджинский кедр, папирус;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: мускус, французский лабданум, ваниль, курмарин, душистый табак;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: восточно-древесный-пряный.
Фото: Архив пресс-службы
BLESSING SILENCE (БЛАГОСЛОВЕННАЯ ТИШИНА)
Аромат вдохновлен красотой ночи, накрывающей пустыню, ее спокойствием и умиротворением. Земля освобождает тепло, накопленное за день, и встречается с бескрайним небом, открывая множество мелких трещинок, чтобы вдохнуть свежий воздух. Древесные и бальзамические ноты этой композиции напоминают о легкой одежде, которую носят жители пустыни. Ветер развевает легкие ткани и они окружают своей элегантностью и таинственностью. Название аромата воплощает физическую и ментальную тишину, которую можно ощутить в пустыне ночью. состояние благодати, ощущение счастья, когда вы можете быть тем, кто вы есть.
ВЕРХНИЕ НОТЫ: лабданум;
НОТЫ СЕРДЦА: пачули;
БАЗОВЫЕ НОТЫ: сандал, роза, уд;
ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: древесно-бальзамический.
Фото: Архив пресс-службы
ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ
Фото: Архив пресс-службы
Олицетворяет общую страсть создателей бренда к искусству, парфюмерии и путешествиям, а также их отношение к щедрости природы и к тяжелому труду людей, которые превратили добычу уда в настоящее искусство. Каждый год селекция самого качественного уда сезона заключается в флакон – из этого отбора рождается crop edition, как дань самому чистому и качественному уду. Ароматы этой серии 100% натуральны и являются поистине эксклюзивными и лимитированными изданиями: их количество зависит от количества уда в партии, из которой они впоследствии будут произведены. Каждая партия уда уникальна и никогда не будет идентичной с любой другой.
Фото: Архив пресс-службы
Производство удового масла – один из самых рискованных и сложных процессов добычи: настоящая ценность этого масла заключается не в технологии, а в стараниях людей, которые это делают: простые люди с уникальным отпытом.
ЦЕНА: 22 500 руб. (100 мл).
Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.
Тел. 98−31−95.
Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.
Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.
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