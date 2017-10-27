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Пензенский бутик уникальных ароматов «Дом Парфюмера» представляет: THE HOUSE OF OUD

The house of oud – это история дружбы двух виртуозов, итальянского парфюмера и производителя уда из Джакарты. История дружбы, благодаря которой родились эти парфюмерные шедевры. Ароматы оригинальны и неподражаемы, они затрагивают струны вашей души и озаряют каждого, кто их носит.

НАШИ ИНГРЕДИЕНТЫ

От парфюмера для поклонников парфюмерии. Наши ароматы – это традиции дистилляции масла и искусства его сочетания с парфюмерными ингредиентами. Наши ароматы созданы особенным способом: мы воспроизводим уникальный процесс настаивания и мацерации «в самом дереве». Нарушая правила игры, создатели бренда изобрели особый способ производства и уникальное сочетание ингредиентов.

НАША УПАКОВКА

Неповторимый дизайн. Каждый флакон аромата коллекции The house of oud расписан вручную итальянскими мастерами: все флаконы разные и невозможно воспроизвести даже один из них. Мы разработали дизайн «чернила и краска», чтобы подчеркнуть уникальность наших ароматов.

КОЛЛЕКЦИЯ САДЫ КЛЕМ

Фото: Архив пресс-службы

Какой цвет у чудес? Какой аромат у воображения? Какой звук у идеала? Это непостижимые границы, где красота неподвластна рациональности. Волшебный мир, сотворенный из чувств, достигающих неба. Параллельная вселенная, живая как мечты, как мысли, в которых цветет благодать в тысячах форм, преобразуясь в слова, которые не могут это описать. Магия арабского сада – геометричного и блаженного, прогулки в котором граничат между фантазией и реальностью, в окружении света, радости и любви.

Фото: Архив пресс-службы

ALMOND ARMONY (ГАРМОНИЯ МИНДАЛЯ)

Только что родившиеся цвета окрасили все в новый оттенок. Миндальное дерево вот-вот зацветет. Это время для рождения и воскрешения. В сладости фруктов заключена гармония и радость всего, что нашло свое место. В цвете флакона заключены яркие оттенки счастья, а в его аромате – оптимизм и вечность. Это начало, которое подчеркнет оригинальность. Almond armony – это неожиданное появление в жизни.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: флердоранж, миндаль, петитгрейн, бергамот;

НОТЫ СЕРДЦА: ирис, жасмин, гелиотроп, иланг-иланг, роза;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: бальзам толу, бобы тонка, мускус, ваниль, перуанский бальзам;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочное наслаждение, восточный.

Фото: Архив пресс-службы

DATES DELIGHT (ФИНИКОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ)

Дань фруктовому символу сладости, в композиции, запечатляющей момент влюбленности. Через глаза влюбленного каждая фигура смягчается, приобретает уникальность и несравненную ценность. В этом аромате живет беззаботность бархатистой любви с чувственным прикосновением страсти. Финики заключают в объятия пион, а карамель отдает свое тепло и предвосхищает слияние меда, ванили и леденяще-сахарного удовольствия. Dates delight взывает к сердцам тех, кто знает, как услышать настоящий голос любви.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: пион, инфузия фиников из рияда;

НОТЫ СЕРДЦА: кумарин, карамель, бобы тонка, корица;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: мед, лабданум, бензоин, ваниль, база из кристаллизованного сахара;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: восточная зависимость.

Фото: Архив пресс-службы

CYPRESS SHADE (ТЕНЬ КИПАРИСОВ)

Защита. Убежище. Излечение. Под кроной кипарисового дерева тень приносит облегчение и освежает душу. Символ вечности и женственной красоты идеально отражает чистую связь между мужчиной и женщиной, будь она дочерью, женой или подругой. Акварель, которая подчеркивает силу сияющей природы, ее сияющей золотистой деликатности. В очаровании зеленого рождается уверенность и притягательность, которая длится вечно. Сypress shade – это вечная связь.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: лимон, бергамот, бадьян, мандарин;

НОТЫ СЕРДЦА: петитгрейн, мимоза, кориандр, мята;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: древесина кедра из мадагаскара, ветивер;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: секретно-цветочный, древесный.

Фото: Архив пресс-службы

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕНЬ В ПУСТЫНЕ

Фото: Архив пресс-службы

Солнце. Земля. Дыхание жизни. Ветер. Бескрайние горизонты пустынь, где можно потеряться в красоте изгибов песчаных дюн и тысячи оттенков песка и неба. Это тот мир, который мы обычно не видим.Нас так очаровывает эта необычная красота, что мы забываем о привычном мире, в котором живем. Коллекция desert day (день в пустыне) словно фотографии, которые запечатлели всю красоту пейзажей пустыни. Четыре аромата коллекции воплощают природную красоту и магию времени пустыни. Это 24-часовая ольфакторная и эстетическая история одного из самых загадочных и призрачных мест на земле, искусно воплощенная в деталях.

BREATHE OF THE INFINITE (ДЫХАНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ)

Аромат, который воплощает появление солнца, когда все яркие цвета природы оживают. Ночная прохлада просачивается сквозь тонкие горные щели, и вы ощущаете аромат цветочного оазиса, который погружает вас в мечту о ночи, которая только что закончилась. Название аромата означает особую технику дыхания, которая позволяет почувствовать внутреннее пространство внутри себя.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: пион, фрезия;

НОТЫ СЕРДЦА: персик;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: мускус, амброксан, кашмеран;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочно-мускусный.

Фото: Архив пресс-службы

WIND HEAT (ТЕПЛО ВЕТРА)

Яркий, энергичный букет, встреча солнца и ветра. Ольфакторный и эффектный союз, торжество силы и глубины природной красоты в борьбе противоположностей. Cпокойствие в воздухе противостоит жизненной энергии ветра – его динамической формы, рожденной в скалах. Этот аромат «играет с огнем», увлекая в восхитительный и волнующий танец. Название аромата напоминает о технике медитации, которая позволяет вам замедлить темп своей жизни, обратиться к своим корням и сконцентрироваться на будущем.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: розовый перец;

НОТЫ СЕРДЦА: роза, фрезия, цветы пиона;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: замша, мускус;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: цветочно-мускусный-кожный.

Фото: Архив пресс-службы

GOLDEN POWDER (ЗОЛОТАЯ ПУДРА)

Букет открывается медленно и интенсивно, земля пылает и ветер разносит тысячи золотых песчинок, похожих на пудру. Горячий и густой воздух раскрывается на коже восточными, древесными и пряными нотами. Они оживают, рисуя, как узор, линии на земле – узкие и широкие трещины, которые сводят с ума, блуждают в переулках сознания. Название аромата олицетворяет время дневной медитации, наполненной лучами золотого света. Он проходит сквозь тело и очищает душу.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: мускатный орех, корица;

НОТЫ СЕРДЦА: сандаловое дерево, гваяковое дерево, вирджинский кедр, папирус;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: мускус, французский лабданум, ваниль, курмарин, душистый табак;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: восточно-древесный-пряный.

Фото: Архив пресс-службы

BLESSING SILENCE (БЛАГОСЛОВЕННАЯ ТИШИНА)

Аромат вдохновлен красотой ночи, накрывающей пустыню, ее спокойствием и умиротворением. Земля освобождает тепло, накопленное за день, и встречается с бескрайним небом, открывая множество мелких трещинок, чтобы вдохнуть свежий воздух. Древесные и бальзамические ноты этой композиции напоминают о легкой одежде, которую носят жители пустыни. Ветер развевает легкие ткани и они окружают своей элегантностью и таинственностью. Название аромата воплощает физическую и ментальную тишину, которую можно ощутить в пустыне ночью. состояние благодати, ощущение счастья, когда вы можете быть тем, кто вы есть.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: лабданум;

НОТЫ СЕРДЦА: пачули;

БАЗОВЫЕ НОТЫ: сандал, роза, уд;

ОЛЬФАКТОРНОЕ СЕМЕЙСТВО: древесно-бальзамический.

Фото: Архив пресс-службы

ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

Фото: Архив пресс-службы

Олицетворяет общую страсть создателей бренда к искусству, парфюмерии и путешествиям, а также их отношение к щедрости природы и к тяжелому труду людей, которые превратили добычу уда в настоящее искусство. Каждый год селекция самого качественного уда сезона заключается в флакон – из этого отбора рождается crop edition, как дань самому чистому и качественному уду. Ароматы этой серии 100% натуральны и являются поистине эксклюзивными и лимитированными изданиями: их количество зависит от количества уда в партии, из которой они впоследствии будут произведены. Каждая партия уда уникальна и никогда не будет идентичной с любой другой.

Фото: Архив пресс-службы
Производство удового масла – один из самых рискованных и сложных процессов добычи: настоящая ценность этого масла заключается не в технологии, а в стараниях людей, которые это делают: простые люди с уникальным отпытом.

ЦЕНА: 22 500 руб. (100 мл).

Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд, 1.

Тел. 98−31−95.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.

Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.

Подарочные сертификаты всегда в наличии!

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#Дом Парфюмера#аромат#Пенза
27 октября 2017
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