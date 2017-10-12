Пермского кота Барсика показали в шоу Сергея Шнурова

«Настоящий пацан», – так назвал Барсика один из ведущих программы «Главный котик страны» Алексей Лысенков, когда представил сюжет. Пермский кот не так уж и прост – работает в строительной фирме и получает зарплату. Его рабочий стаж – больше года. «Он является мордой этой компании , – говорит хозяин кота пермяк Василий Кучумов. — Его функции определены контрактом. Барсик выезжает на строительные объекты – в квартиры. По старой русской доброй традиции он входит первым в дом тех, у кого нет своих животных».

Барсик появляется на работе не каждый день – приезжает по вызову. Его рабочее место оборудовано в кабинете помощника главного директора компании. У Барсика есть личный водитель. При приеме на работу пушистику выдали комплект офисной одежды – бабочки с логотипом компании. Заранее выбирали ткань, согласовывали эскизы и шили на заказ. «Не забывай надевать их на работу и при выезде на объекты», – напутствовал нового сотрудника начальник.

На объекте Барсик заходит в комнату и начинает ее обнюхивать. Где-то останавливается, где-то ложится, запрыгивает на двери. Может подолгу вглядываться в пространство комнаты и только потом зайти. Особенно эксперту нравятся кухни. Новоселы услугой довольны – энергетические связи налажены, можно заезжать. Некоторые после общения с Барсом заводят котов и кошек. А на часть денег, которые зарабатывает кот, его хозяин покупает корм животным в один из пермских приютов.