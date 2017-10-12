ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Пермского кота Барсика показали в шоу Сергея Шнурова

Кот-строитель Барсик претендует на звание главного кота страны.

«Настоящий пацан», – так назвал Барсика один из ведущих программы «Главный котик страны» Алексей Лысенков, когда представил сюжет. Пермский кот не так уж и прост – работает в строительной фирме и получает зарплату. Его рабочий стаж – больше года. «Он является мордой этой компании , – говорит хозяин кота пермяк Василий Кучумов. — Его функции определены контрактом. Барсик выезжает на строительные объекты – в квартиры. По старой русской доброй традиции он входит первым в дом тех, у кого нет своих животных».

Кот Барсик из Перми
Кот Барсик стал телезвездой
Фото: личный архив Василия Кучумова

Барсик появляется на работе не каждый день – приезжает по вызову. Его рабочее место оборудовано в кабинете помощника главного директора компании. У Барсика есть личный водитель. При приеме на работу пушистику выдали комплект офисной одежды – бабочки с логотипом компании. Заранее выбирали ткань, согласовывали эскизы и шили на заказ. «Не забывай надевать их на работу и при выезде на объекты», – напутствовал нового сотрудника начальник.

На объекте Барсик заходит в комнату и начинает ее обнюхивать. Где-то останавливается, где-то ложится, запрыгивает на двери. Может подолгу вглядываться в пространство комнаты и только потом зайти. Особенно эксперту нравятся кухни. Новоселы услугой довольны – энергетические связи налажены, можно заезжать. Некоторые после общения с Барсом заводят котов и кошек. А на часть денег, которые зарабатывает кот, его хозяин покупает корм животным в один из пермских приютов.

Главный котик страны
1/7
Барсик с хозяином
Фото: личный архив Василия Кучумова
Два пермских кота вошли в топ-10 самых популярных котиков 2016 года
  • Подробнее
Коты при деле: 20 котиков и их необычные хобби!
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Пермь#животные#домашние животные#телепере
12 октября 2017Ольга Якунчева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет