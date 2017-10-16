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44 повода сказать о домашнем питомце: «Это он – пушистый, мягкий эталон»

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на пушистых забавных животных-любимцев: собачек и котиков. Чтобы сказать: «Это он – пушистый, мягкий эталон».

Осенью все они готовятся к самому суровому времени года – зиме. В объективе умилительные фото животных, у которых подготовка к новому сезону проходит весело и задорно. Наши любимые домашние питомцы.

Woman’s Day нашел в Челябинске самых беззаботно-веселых животных, которые поднимут настроение и настроят на позитив. Никакая хандра, грусть и депрессия не устоят перед атакой такого милашества. Наши любимые домашние питомцы! Смотри 44 удачных фото котов и псов, сделанных в нужный момент. А кто из них круче? Листай и выбирай.

Собаки

Питомцы
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Бег мой назван иноходью – значит, по-другому то есть, не как все!
Фото: Алена Захарченко

Собака не только верный друг и защитник, но и хороший «подниматель настроения». Порой достаточно взглянуть на веселое фото с нелепым и смешным любимцем, как настроение сразу в гору – и на целый день.

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Котики

Питомцы
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Так! Маска на Хэллуин готова!
Фото: Ирина Мансурова

Не только смех поднимает настроение, но и котики, наши любимые домашние питомцы. Вот и подборка позитивных и причудливых фото, которые сделают ваш день.

А кто еще

Питомцы
«Да не Кагги-Кар я!» – упорствовала ворона.
Фото: Сергей Щеголев
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#домашние питомцы#кошки#собаки#коты#ми-ми-ми#Челябинск
16 октября 2017Николай КириловАнастасия Лысюк
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