44 повода сказать о домашнем питомце: «Это он – пушистый, мягкий эталон»

Осенью все они готовятся к самому суровому времени года – зиме. В объективе умилительные фото животных, у которых подготовка к новому сезону проходит весело и задорно. Наши любимые домашние питомцы.
Woman’s Day нашел в Челябинске самых беззаботно-веселых животных, которые поднимут настроение и настроят на позитив. Никакая хандра, грусть и депрессия не устоят перед атакой такого милашества. Наши любимые домашние питомцы! Смотри 44 удачных фото котов и псов, сделанных в нужный момент. А кто из них круче? Листай и выбирай.
Собаки
Собака не только верный друг и защитник, но и хороший «подниматель настроения». Порой достаточно взглянуть на веселое фото с нелепым и смешным любимцем, как настроение сразу в гору – и на целый день.
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Котики
Не только смех поднимает настроение, но и котики, наши любимые домашние питомцы. Вот и подборка позитивных и причудливых фото, которые сделают ваш день.
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