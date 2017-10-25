Почему осень – лучшее время для покупки машины

Компания «Волга-Раст» предлагает специальные условия для приобретения автомобилей Suzuki SX4 и Vitara 2017 года выпуска.

Автомобили Suzuki давно представлены на отечественном рынке. За все это время продукция компании заслужила лестные отзывы как пользователей, так и профессионалов. В новом году фирма порадовала своих почитателей обновленными версиями популярных автомобилей. Уже сейчас их можно купить по выгодной цене у официального дилера. Специальные предложения действуют на одни из наиболее популярных моделей: SX4 и Vitara 2017 года выпуска. Воспользовавшись целым рядом скидок и акционных возможностей, удастся существенно сэкономить на таких авто.

Suzuki SX4

Модель SX4 – это прекрасное сочетание безопасности и мощности. Кроссовер от японского бренда обладает двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. В первом случае мощность автомобиля составит 140 лошадиных сил. Важным преимуществом машины является то, что она избегает эффекта турбоямы, поэтому на всех дорогах чувствует себя комфортно. Полноприводная модель с механической коробкой передач удобна для водителя. В ней он идеально чувствует дорогу и может наслаждаться ездой. Внутри салон отделан хромом, а кресла удобно регулируются. И водитель, и пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Автомобиль с полным приводом имеет еще ряд преимуществ, например: · антиблокировочную систему тормозов; · 7 подушек безопасности; · круиз-контроль; · при трогании на подъем включается специальная система; · прекрасная аэродинамика; · устойчивость к повреждениям и нагрузкам. Также важную роль в обеспечении безопасности играет технология SuzukiTECT, которая помогает рассеивать удар в случае столкновения машины с другим объектом. Такой автомобиль специально создан для тех, кто ценит комфорт и любит проехаться с хорошей скоростью. Клиренс составляет 180 мм. При своей мощности кроссовер потребляет немного горючего: всего 5,2–5,7 л на 100 км в смешанных условиях.

Такой автомобиль уверенно себя чувствует как в городских пробках, так и на магистралях

Выгодное предложение Сейчас действуют сразу 2 программы, суммарная выгода от которых составляет 180 000 рублей. Первая из них – это трейд-ин, благодаря ей удастся сэкономить 150 тыс. руб. на приобретении модели с полным приводом и механической коробкой. Для этого достаточно лишь обменять свое старое авто на новый SuzukiSX4 и получить существенную скидку. Это уникальное предложение от официального поставщика. Еще 30 000 рублей помогает сэкономить программа Suzuki Finance. Такую выгоду вы получите только в «Волга-Раст».

Не упустите такую возможность сэкономить. Предложение действительно только в течение октября. Заходите на официальный сайт и оформляйте заявку, специалисты рассмотрят ее в кратчайшие сроки и сообщат вам ответ.

Suzuki Vitara

Вместительный автомобиль с разгоном до 100 км за 11,5 секунды. Изначальный объем багажника составляет 375 литров, но если сложить задние сидения, то этот показатель увеличивается до 1120 л. Двигатель 1,6 л и мощность 120 лошадиных сил позволяют данному автомобилю развивать скорость до 180 км/ч. К его преимуществам можно отнести: · низкий расход горючего (от 5,8 до 6,3 л на 100 км в зависимости от комплектации); · автомобиль выполнен из стали, что уже свидетельствует о его устойчивости к внешним повреждениям; · 7 подушек безопасности; · панорамный люк. Последнее не просто стильно смотрится, но и хорошо влияет на аэродинамику транспортного средства. Владелец может сразу выбрать подходящий комплект аксессуаров, они условно разделены на 2 вида: городской и внедорожный. Такие наборы являются не просто способом отличиться, они действительно придают автомобилю неповторимый вид и делают его более аэродинамичным. Что же касается внутренней персонализации, то здесь на выбор клиента предоставляются различные цвета передней панели, а также возможность установить на нее декоративную накладку. Внешнее сочетание внедорожника и кроссовера помогает данной модели выделиться на фоне однотипных машин. Японская техника традиционно очень надежная и современная, поэтому мультимедийная часть автомобиля выполнена на высшем уровне: здесь есть все для проигрывания необходимых файлов различных форматов (MP3, MP4, Flv).

Suzuki Vitara – стильная и практичная модель, которая устойчива к внешним повреждениям

Обращайтесь к официальному дилеру Только в октябре для покупателей действует уникальное предложение от официального дилера «А-Моторс» в Волгограде. Суммируются скидки по программе трейд-ин и «Сузуки Финанс». Это позволяет достичь невероятной экономии до 140 тысяч рублей. Благодаря этому вы можете купить Suzuki Vitara всего за 945 000 руб. Выгода по программе трейд-ин составит 100 000 руб. Для этого следует обменять свой устаревший автомобиль на новую модель от японского производителя в нашем салоне. Программа «Сузуки Финанс» действует только у официального дилера, поэтому здесь покупатель может рассчитывать на максимальную лояльность и выгодное предложение. Данное предложение актуально для комплектации с механической коробкой передач и передним приводом. Обращайтесь к официальному дилеру, который поможет оформить все документы, после чего вы станете полноценным владельцем нового автомобиля Suzuki Vitara. Записаться на тест-драйв можно по телефону (8442) 45−91−23, а также на сайте.