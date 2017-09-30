Почему пермячки не проходят в шоу «Холостяк»: ответ продюсера

Говор. Но говорок милый и манящий, и это то, что не встретишь в Санкт-Петербурге и Москве. Это даже прекрасно, в этом есть свой шарм. Дальше зависит от человека, как он им может воспользоваться: превратит ли девушка это в игру и флирт или будет просто неграмотно формулировать фразы. Потому что неграмотная речь хоть с говором, хоть без него, – просто неграмотна. Кстати, в Перми не было никого (или это было сделано очень хитро), кто бы пользовался услугами пластических хирургов. А так – у каждого региона есть свои особенности. Например, сибирячки – открытые и ищущие мужчин, как будто есть их нехватка. В Сибири у женщин есть ощущение, что за мужчинами нужно куда-то ехать. Видимо, отток мужчин, которые едут за работой на Запад, заставляет их ехать за своими мужчинами.