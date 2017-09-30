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Почему пермячки не проходят в шоу «Холостяк»: ответ продюсера

Во время кастинга в Перми Woman’s Day выяснил у креативного продюсера шоу «Холостяк» Армена Оганяна, чем отличаются пермячки от девушек из других городов, и почему ни одна наша землячка не попала в предыдущие сезоны.

Отбор девушек на шоу «Холостяк» шел в Перми почти сутки. Шутка ли: заявки подали около 700 девушек! Мы побывали на кастинге и пообщались с претендентками на участие в шоу (читайте в нашем материале). А заодно отметили: после беседы с креативным продюсером шоу «Холостяк» на ТНТ Арменом Оганяном девушки выходили в приподнятом настроении. «Что с вами там делают?» – даже пошутила мама одной из участниц. Заглянув в комнату, где проходил кастинг, мы задали тот же вопрос.

Армен Оганян

Да мы просто беседуем. Кастинг похож на быстрое свидание. Только это не свидания, а откровенные разговоры. Вот и весь секрет. Девушки просто рассказывают о жизни. Говорим обо всем, я им жизненные вопросы задаю, стараюсь понять, с какой предысторией пришел человек, насколько он искренен, что хочет изменить в своей дальнейшей жизни. Девушки заходят по трое, и я наблюдаю, как они слушают друг друга, как проникаются другой историей. Как чувствуют, как пропускают через себя.

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Армен во время кастинга старался разговорить каждую девушку
Фото: Ольга Фудашкина
Фото: Ольга Фудашкина
Фото: Ольга Фудашкина
Пермячек что-то отличает от претенденток в других городах?
Армен Оганян

Говор. Но говорок милый и манящий, и это то, что не встретишь в Санкт-Петербурге и Москве. Это даже прекрасно, в этом есть свой шарм. Дальше зависит от человека, как он им может воспользоваться: превратит ли девушка это в игру и флирт или будет просто неграмотно формулировать фразы. Потому что неграмотная речь хоть с говором, хоть без него, – просто неграмотна. Кстати, в Перми не было никого (или это было сделано очень хитро), кто бы пользовался услугами пластических хирургов. А так – у каждого региона есть свои особенности. Например, сибирячки – открытые и ищущие мужчин, как будто есть их нехватка. В Сибири у женщин есть ощущение, что за мужчинами нужно куда-то ехать. Видимо, отток мужчин, которые едут за работой на Запад, заставляет их ехать за своими мужчинами.

Чего же не хватило пермячкам, чтобы попасть на шоу в прежние сезоны?
Армен Оганян

Возможно, внутреннего желания. Желания найти любовь, попасть в эту сказку. Остальное (внешность, личность) – это дополнительные вещи. Если я увидел в глазах искру, она может затмить многое. Даже могу зайти за рамки допуска по возрасту. Может быть, в Перми больше девчонок счастливых. Поэтому и желание не такое сильное?

А есть то, что объединяет девушек, идущих на кастинг «Холостяка»?
Армен Оганян

Аморфность мужчин. Практически каждая девушка жалуется на то, что, даже находясь в отношениях, их мужчина не хочет развиваться, не хочет ее поддерживать, не хочет куда-то стремиться.

Герой предыдущего сезона Илья Глинников во время знакомства с девушками
Фото: ТНТ
Должна ли быть участница шоу яркой?
Армен Оганян

Нет критерия внешности, нет конкретики. И костюм, в котором девушка пришла на кастинг, важен не для меня, а для участницы. Чтобы ей в нем было комфортно. Некоторые приходят в вечерних нарядах днем, и я вижу, что им некомфортно. Да и в 12 дня это как-то несоответственно обстоятельствам выглядит. А некоторые приходят в футболочках и рваных джинсах – им удобно.

Были такие барышни, которым вы с порога готовы были сказать «нет»?
Армен Оганян

Были. Такое мнение формулируется в голове, я его не озвучиваю. В процессе общения либо подтверждаю это в голове, либо нет. Но самое поразительное, что даже если я точно хотел сказать сначала «нет», то потом в общении обнаруживаю в человеке что-то очень интересное. Человек словно раскрывается. В основном, хочу сказать «нет» тем, кто явно не готов. Видно, что она сегодня пересилила себя: в субботу уделила час времени! Но ей так не комфортно. Вот она заходит и не знает, как сесть на стульчик, бедненькая, теребит все время ручки, отводит глаза. Я это чувствую, пытаюсь расслабить, и у меня не получается. Потому что человек зажат где-то очень глубоко.

Илья с победительницей проекта Екатериной, ставшей его невестой
Фото: Сергей Джевахавшвили
На каких девушек обращают внимание холостяки?
Армен Оганян

Я не могу ответить за них, к сожалению или к счастью. В голове каждого из наших героев есть какой-то свой набор ценностей. Если смотрели все сезоны, то, наверное, заметили, что выбор у них очень странный. Как сложилось у них это решение, только им и известно.

Пермячки признавались, чем попытаются покорить холостяка?
Армен Оганян

Это вопрос мы задаем, когда видим, что у девчонок это последний шанс «вцепиться в поезд, который уходит в красивые страны вместе с красивым принцем». Из сегодняшних ответов: искренность, честность, доброта, натуральность. Одна девушка собиралась покорять холостяка выпечкой пряников, а кто-то собирался готовить борщи.

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Армену нравится пермский говор
Фото: Ольга Фудашкина
Фото: Ольга Фудашкина
Фото: Ольга Фудашкина
Правда ли, что Егор Крид будет холостяком следующего сезона?
Армен Оганян

Окончательной информации еще нет. Те, кто выбрасывают в интернет эту информацию, даже не предполагают, какое количество договоренностей должно еще состояться, чтобы все произошло. Все станет известно в первый съемочный день. В этом проекте все решается до последнего: и список участниц, и кандидатура холостяка. Съемки начнутся в октябре, продлятся месяца два, но кто станет холостяком, зрители узнают только в марте.

А где будут проходить съемки этого сезона?
Армен Оганян

Вот вы не поверите, но тоже еще не известно. Все в процессе согласования. Есть несколько вариантов: европейские страны, острова, не знаю, насколько можно назвать их экзотическими в 2017 году, когда летают уже всюду. Но обстановка точно будет максимально романтической.

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#шоу "Холостяк"#Пермь
30 сентября 2017Ольга Якунчева
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