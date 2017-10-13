Погода на зиму и новогоднюю ночь: что предвидел экстрасенс

«Я вижу как прошлые, так и будущие события. В том числе могу увидеть, какой будет погода. Прогноз погоды можно предсказать и составить как на каждый день, так и на отдельные промежутки – неделю, декаду, месяц. Чтобы узнать, какая будет погода, мне достаточно одного часа. Предсказания совпадают и соответствуют реальности всегда – это точно, так как уже не раз это проверяла.

Как я это делаю? Через экстрасенсорное восприятие заглядываю в будущее. Нужно сосредоточиться и представить, что я уже живу в декабре, – и все. Передо мной появляются картинки, по которым можно опередить, какая будет погода, какое небо, светит ли солнце и как я в этот период одета».