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Погода на зиму и новогоднюю ночь: что предвидел экстрасенс

У природы, конечно, нет плохой погоды, но знать, какие сюрпризы нас ждут завтра, хочется всем. Погода на зиму и новогоднюю ночь: что предвидел экстрасенс. Предсказать погоду заранее, на конкретный день, месяц, сезон или год сложно, но можно.

Одни верят в народные приметы, другие без конца заглядывают в сводки прогноза погоды – все средства хороши, а Woman’s Day предлагает заглянуть в будущее, чтобы проверить и узнать, какая зима нас ожидает: морозная или теплая. Василя Ганеева, экстрасенс-медиум, уже знает – увидела, какая зима ждет жителей Челябинска и какую погоду ждать на Новый год.

Василя Ганеева, экстрасенс-медиум (г. Челябинск):
Василя Ганеева

«Я вижу как прошлые, так и будущие события. В том числе могу увидеть, какой будет погода. Прогноз погоды можно предсказать и составить как на каждый день, так и на отдельные промежутки – неделю, декаду, месяц. Чтобы узнать, какая будет погода, мне достаточно одного часа. Предсказания совпадают и соответствуют реальности всегда – это точно, так как уже не раз это проверяла.

Как я это делаю? Через экстрасенсорное восприятие заглядываю в будущее. Нужно сосредоточиться и представить, что я уже живу в декабре, – и все. Передо мной появляются картинки, по которым можно опередить, какая будет погода, какое небо, светит ли солнце и как я в этот период одета».

Какая будет зима: прогноз погоды на декабрь, январь и февраль

Декабрь

Декабрь в Челябинске будет самым морозным месяцем этой зимой. Средняя температура воздуха составит от –15 °C и ниже. Тенденция «суровая уральская зима» сохранится до 4 января.

Благоприятные дни: 20 и 21 декабря.

Неблагоприятный день: 8 декабря ввиду сильной облачности.

1 января 2018 года, на Новый год, погода будет не самой праздничной – средняя температура воздуха составит –17°C, без осадков.

Однако в целом зима 2017/2018 будет снежной.

Погода: зима 2017–2018
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Вверх по лестнице, ведущей в зиму
Фото: Аля Ануприева

Январь

Январь будет теплее, чем декабрь, но только в начале месяца. Средняя температура воздуха –10°C.

После 25 января ожидается понижение температуры до –20°C и ниже. Но и тут есть свои плюсы: с понижением температуры станет больше солнечных дней.

Благоприятный день: 5 января.

Неблагоприятный день: 25 января.

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Февраль

Февраль будет немного прохладнее января. Пик мороза придется на 10 февраля. С 15 по 20 февраля и после 25 февраля температура составит от –20°C и ниже.

Благоприятный день: 18 февраля.

Неблагоприятный день: 4 февраля.

А что прогнозируют синоптики:

Первые две недели декабря обещают быть теплыми и снежными, с переменной облачностью. Дневная температура воздуха составит от –4 до –12˚С, ночная – от –10 до –15˚С. Во второй половине месяца ожидается похолодание, не исключены осадки в виде ливневого снега. В последнюю неделю декабря резкое похолодание – до –20˚С, но солнечно.

В канун Нового года – морозно. Столбик термометра будет показывать от –26 до –31˚С

По предварительным прогнозам, в первую неделю января станет чуть теплее: до –27˚С днем и до –32˚С ночью. Затем с 22 января и до конца месяца температура повысится до –19˚С. В ночные часы возможны небольшие заморозки. Солнечных и ясных дней к концу января станет меньше, а снежных сугробов прибавится.

В феврале приближение весны будет заметнее – солнечно, снежно и за окном теплеет. Средняя температура воздуха –13˚С. Во второй половине месяца прогнозируется небольшой снег, переменная облачность и потепление. Температура воздуха в дневные часы составит от –2 до –8˚С, в ночное время – от –15˚С.

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#погода#экстрасенсы#прогноз погоды#Челябинск#зима#Новый год
13 октября 2017Анастасия Лысюк
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