Fashion-показ осенних коллекций в «Горках»

14 октября в 15:30 в ТРК «Горки» пройдет показ коллекций одежды осень – зима 2017–2018 от брендов, представленных в торговом комплексе.

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Мероприятие соберет под крышей комплекса любителей моды, а также всех, кто хочет оставаться в курсе новостей из мира стиля и красоты. Все тренды осени в одном месте! ТРК «Горки» приглашает всех модников и модниц окунуться в атмосферу стиля и красоты.

Fashion-показ осенней коллекции – это презентация одежды и аксессуаров сезона для взрослых и детей. Зрители увидят вечерние наряды, повседневные костюмы и верхнюю одежду для холодного времени года. Интересные и запоминающиеся образы с учетом главных трендов сезона представит профессиональный стилист Алена Зайцева совместно с командой международного модельного агентства Missmodels.

Изюминкой мероприятия станет выход самых маленьких моделей, которые представят новую коллекцию одежды для малышей. Детские термокомбинезоны, термобелье, нарядные платья, костюмы и много других новинок представят вниманию наших гостей.

Не обойдется и без подарков. Интересные конкурсы, интерактивы и зажигательная музыка зададут тон всему празднику. Мероприятие не оставит равнодушным ни одного присутствующего. Это отличная возможность для покупателей познакомиться с новыми коллекциями одежды, а также узнать о модных тенденциях сезона и хорошо провести время всей семьей!

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