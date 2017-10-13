Fashion-показ осенних коллекций в «Горках»

Мероприятие соберет под крышей комплекса любителей моды, а также всех, кто хочет оставаться в курсе новостей из мира стиля и красоты. Все тренды осени в одном месте! ТРК «Горки» приглашает всех модников и модниц окунуться в атмосферу стиля и красоты.
Fashion-показ осенней коллекции – это презентация одежды и аксессуаров сезона для взрослых и детей. Зрители увидят вечерние наряды, повседневные костюмы и верхнюю одежду для холодного времени года. Интересные и запоминающиеся образы с учетом главных трендов сезона представит профессиональный стилист Алена Зайцева совместно с командой международного модельного агентства Missmodels.
Изюминкой мероприятия станет выход самых маленьких моделей, которые представят новую коллекцию одежды для малышей. Детские термокомбинезоны, термобелье, нарядные платья, костюмы и много других новинок представят вниманию наших гостей.
Не обойдется и без подарков. Интересные конкурсы, интерактивы и зажигательная музыка зададут тон всему празднику. Мероприятие не оставит равнодушным ни одного присутствующего. Это отличная возможность для покупателей познакомиться с новыми коллекциями одежды, а также узнать о модных тенденциях сезона и хорошо провести время всей семьей!
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