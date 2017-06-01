Pole dance: 11 красавиц на пилоне

Красивая растяжка, отличная фигура и сексуальность – это все о девушках, которые танцуют на пилоне. Не веришь? Любуйся красавицами из нашей подборки.

Woman's Day разыскал 11 прекрасных девушек, которые способны сотворить настоящее чудо на пилоне. Любуйся и голосуй! Голосование продлится до 16:00 16 июня.

Анна Дроздова, 39 лет, инструктор pole dance

Танец на пилоне – это вариативность и возможность постоянного самосовершенствования. Можно выбрать стиль танца по вкусу (sport; art; exotic) и трюки исходя из своих физических возможностей. Нет потолка – постоянно изобретают новые фишки и переходы. Мне нравится учиться самой и учить женщин, приходящих ко мне на занятия; нравится объяснять и видеть, что получается; нравится соединять движения в танце и элементы на шесте. И самый обожаемый момент, когда слышишь музыку и возникает какой-то образ, идея, а потом проходишь сладостный и мучительный путь от идеи к целому номеру.

Отношение близких. Муж доволен и гордится моими достижениями. Ему нравится, что я в хорошей физической форме и прихожу с работы счастливая. При этом у нас двое детей: дочери 18 и сыну 2 года.

Три мифа о пилоне. Для того чтобы заняться pole dance, нужен шпагат. Все трюки и крутки должны получиться с первого раза. Тренировки pole dance не подходят для женщин старше 25 лет.

Ксения Бобкова, 30 лет, инструктор pole dance и stretching

Танец на пилоне – это восхитительно. Однажды моя подруга пригласила меня на соревнования по pole dance. Я согласилась и была восхищена. В какой-то момент в голове сформулировалась четкая мысль: «Я хочу так же». В тот же вечер мною было принято важное решение – покорять полированный снаряд.

Отношение близких. Мои близкие относятся с большим уважением к моим занятиям, всегда поддерживают и радуются моим новым успехам. Мой муж – мой главный фанат и поклонник. За годы моих тренировок он так сильно углубился в тему, что на соревнованиях может определить уровень подготовки участниц, сложность их номеров, чистоту техники, количество штрафов, как будто не я, а он сам занимается пилоном.

Три мифа о пилоне. Часто? узнав о моем увлечении, люди говорят: «Ааа, вечерами в клубе работаешь?», «А вы там раздеваетесь?». Стереотип отождествления пилона и стриптиза еще присутствует. Второе заблуждение, что лишний вес – помеха для занятий. Третье – без спортивного прошлого невозможно полноценно заниматься на пилоне.

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