Праздник детства: в Уфе масштабно отметили Международный день детей

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Woman’s Day вместе с детишками побывал на мастер-классах, прыгал через канат и участвовал в конкурсах.

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1 июня на площади им. С. Юлаева состоялся семейный музыкальный фестиваль Kids Rock Fest, приуроченный ко Дню защиты детей. На мероприятии собрались сотни маленьких уфимцев со своими мамами и папами. Кстати, в этом году исполняется 50 лет культовому альбому группы «Битлз» – «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», или сокращенно, как его знают во всем мире, «Сержант Пеппер». Благодаря «Сержанту» лето 1967 года вошло в историю как «Лето любви». Именно эти ценности стали фундаментом Семейного музыкального фестиваля Kids Rock Fest – любовь внутри семьи и позитивное отношение к миру вокруг нас. Детишек на фестивале приятно удивили выступления творческих коллективов города. Также маленькие уфимцы смогли принять участие в играх и получить полезные подарки за активность. Детишки научились лепке из соленого теста и стрельбе из лука на мастер-классах. Особое удовольствие маленьким виновникам торжества доставили прыжки через канат и надувание мыльных пузырей. Юным рокерам сделали яркие рок-прически и макияж. Журнал «Телесемь» и сайт Woman’s Day тоже порадовали гостей праздника подарками.

Так же весело День защиты детей отметили в парке культуры и отдыха «Волшебный мир». Совместно с журналом «Телесемь» здесь устроили «Волшебный праздник». Детишек развлекали аниматоры, проводили конкурсы, рисовали аквагрим, пускали гигантские мыльные пузыри, показывали зажигательную концертную программу. Всем юным гостям раздавали воздушные шары и бесплатное мороженое. Праздник завершился веселой пенной дискотекой.

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