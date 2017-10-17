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Принцесса Иордании: девушка, о которой скоро заговорит весь мир

Вот увидите, пройдет еще немного времени, и принцесса Иман бинт Абдулла, старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, станет самой обсуждаемой персоной на нашей планете. Рассказываем, почему именно она.

Мы можем поспорить, что пока о принцессе Иордании Иман почти ничего не слышали. В отличие от своей знаменитой мамы, королевы Рании, девушка не ведет социальные сети, не дает интервью и редко появляется на публике. Но при всем при этом каждый ее выход в свет (один раз в два года или три) становится сенсацией. И на это есть несколько причин…

Из династии пророка Мухаммеда

Принцессе Иман – 21 год, она второй ребенок и старашая дочь в семье короля Абдаллы II и королевы Рании. У нее есть 23-летний брат Хуссейн, 17-летняя сестра Сальма и 12-летний брат Хашим. К родословной принцессы Иман, как и ко всем ее родственникам, не придерешься: они являются потомками пророка Мухаммеда.

Принцесса Иман бинт Абдулла
Фото: Getty Images

Активистка, спортсменка, отличница

Принцесса Иман по законам своей страны не имеет права претендовать на престол, в отличие от старшего и младшего братьев. Но несмотря на это, ей дали блестящее образование. И все благодаря ее маме. Королева Иордании Рания всегда выступала за равное обучаение для мальчиков и девочек. В итоге принцесса Иман была определена в престижную международную школу The International Academy – Amman. Во время обучения девочка не только училась на «отлично», но и проявляла творческие таланты и спортивные достижения.

В настоящее время принцесса Иман получает высшее образование в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, в котором учится и ее старший брат, на факультете «мировая история».

Принцесса Иман бинт Абдулла на спортивном соревновании для молодежи, 2009 год.
Фото: Getty Images

Хорошая дочь и сестра.

Принцесса Иман, привыкшая быть в центре внимания, не позволяет себя поблажек в учебе. Но она всегда находит время для своих родных и близких: приезжает из США в Иордания на все религиозные и семейные праздники.

Принцесса Иман бинт Абдулла с королевой Ранией и королем Абдаллой II, 2013 год.
Фото: Getty Images

Красавица! Вся в маму

В те редкие моменты, когда принцесса Иман появляется на публике, журналисты не могут отвести от нее глаз. Кажется, через некоторое время у нее есть все шансы стать первой красавией своей страны. Впрочем, как это удалось ее маме, королеве Рании. У девушки мягкие черты лица, милая улыбка, волнистные темно-русые волосы, отличная фигура. Также принцесса всегда изысканно одета. Особенно всем запомнилось ее белое платье Alexander McQueen, которое она выбрала для форума Движения предприятий во Франции.

Слева направо: король Абдалла II, принц Хуссейн, королева Рания с принцессой Сальмой, принцесса Иман, 2000 год.
Фото: Getty Images

Сама скромность

Принцесса Иман – настоящая аристократка: сдержанная и скромная. Вы не найдете ее откровенные фотографии в сети и резкие высказывания о какой-либо проблеме. Старшая дочь короля Иордании – истиная леди и пример для подражания не только для сверстниц своей страны, но и всего мира. Как было бы здорово видеть ее чаще. Уверены, что после окончания обучения в США она вернется на родину и станет самой популярной персоной мира.

Принцесса Иман бинт Абдулла с королевой Ранией.
Фото: Getty Images
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#принцесса#Королева Рания#принцесса Иман#Иордания#выбор редакции
17 октября 2017Катя Иванова
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