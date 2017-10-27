ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Зима близко: мы узнали, какой будет погода в Перми в ближайшие месяцы

Прогноз синоптиков на зиму 2017/18 в Пермском крае по-настоящему удивил.
Зима в Пермском крае
Фото: Getty Images

Минувшее лето совсем не радовало пермяков теплом и сухими солнечными днями, так что зиму многие ждут с опаской: что там приготовило самое холодное время года? Вдруг преподнесет подарочек в виде долгих трескучих морозов? Но синоптики успокаивают: опасаться очень низких температур не стоит.

«Показания температуры в ноябре, а также на протяжении всех зимних месяцев будут в пределах нормы, – рассказала сайту Woman’s Day начальник отдела метеопрогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Кузьмина. — В декабре норма для Пермского региона составляет от -10 до -14 градусов, в январе – от -13 до -18 градусов, в феврале соответственно от -11 до -16 градусов. Только первый весенний месяц станет исключением: в марте ожидается температура на пару градусов выше нормы, которая составляет от -13 до +1 градуса».

Прогноз погоды на зиму в Перми
Дети не боятся никаких морозов!
Фото: Getty Images

Кстати, в уходящем 2017 году март также не вписался в норму по показателям: столбики термометров показывали от -15 до +7 градусов. В последние годы синоптики в целом отмечают общее незначительное потепление в марте в нашем регионе – примерно на два градуса выше привычных ранее данных.

10 интересных фактов о погоде в Прикамье

* Среднегодовая температура воздуха в Перми составляет +2,1 градуса.

* В течение всего года температура воздуха в центральной части Перми на 0,5−1 градус выше, чем в окрестностях.

* Первые метеорологические наблюдения в Перми начали проводить в 1832 году.

* За последние 133 года климат в регионе изменился: среднегодовая температура воздуха выросла более чем на градус, стало выпадать больше осадков, уменьшилась частота поздних весенних заморозков.

Пермь зимой 1950 года
Пермь зимой 1950 года
Фото: архив Пермского краеведческого музея

* Изменение климата в Прикамье метеорологи связывают с извержением вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Из-за него наблюдалось глобальное похолодание, связанное с выбросом пепла в стратосферу. 1883−1884 годы были самыми холодными во всей Евразии, и Пермская губерния не была исключением. Среднегодовая температура опустилась ниже обычной на 1−2 градуса.

* Самая холодная зима в истории Пермского края была в 1968−69 годах. Большую часть сезона ночная температура воздуха держалась на отметках ниже -30 градусов. В декабре 1968 года в районе г. Кизел отмечалось редкое природное явление – кизеловская бора. Скорость штормового северо-восточного ветра достигала 35 м/с., при этом температура воздуха держалась на отметке -30−35 градусов. Ветер срывал крыши с домов, на дорогах образовывались снежные заносы двухметровой высоты.

* Абсолютный минимум температуры в Пермском крае был установлен в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года в с. Большая Соснова: термометр показал -55 градусов Цельсия.

* Январь 2007 года был самым теплым: почти весь месяц температура держалась на отметке в -5 градусов.

Зима в Перми
Морозы будут не слишком сильными, так что время для зимних забав найдется
Фото: Getty Images

* Февраль 2016 года с температурой -3,6 градуса – самый теплый за всю историю метеорологических наблюдений в нашем регионе.

* Данные метеорологических наблюдений с 1882 года хранятся во «ВНИИ гидрометеорологической информации – Мировом центре данных».

В Перми выбирают «Мисс фитнес – 2017»: голосуй!
  • Подробнее
Звезды «Реальных пацанов» борются за звание самых сексуальных женщин России
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Пермь#прогноз погоды
27 октября 2017Ольга Якунчева
Комментарии1
Гость27.10.17 07:43

Январь 2018 года в городе Ростове-на-Дону будет холодным минус -25 градусов мороза.

ОтветитьРедактироватьУдалить
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет