Зима близко: мы узнали, какой будет погода в Перми в ближайшие месяцы

Прогноз синоптиков на зиму 2017/18 в Пермском крае по-настоящему удивил.

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Минувшее лето совсем не радовало пермяков теплом и сухими солнечными днями, так что зиму многие ждут с опаской: что там приготовило самое холодное время года? Вдруг преподнесет подарочек в виде долгих трескучих морозов? Но синоптики успокаивают: опасаться очень низких температур не стоит. «Показания температуры в ноябре, а также на протяжении всех зимних месяцев будут в пределах нормы, – рассказала сайту Woman’s Day начальник отдела метеопрогнозов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Кузьмина. — В декабре норма для Пермского региона составляет от -10 до -14 градусов, в январе – от -13 до -18 градусов, в феврале соответственно от -11 до -16 градусов. Только первый весенний месяц станет исключением: в марте ожидается температура на пару градусов выше нормы, которая составляет от -13 до +1 градуса».

Дети не боятся никаких морозов! Фото: Getty Images

Кстати, в уходящем 2017 году март также не вписался в норму по показателям: столбики термометров показывали от -15 до +7 градусов. В последние годы синоптики в целом отмечают общее незначительное потепление в марте в нашем регионе – примерно на два градуса выше привычных ранее данных.

10 интересных фактов о погоде в Прикамье

* Среднегодовая температура воздуха в Перми составляет +2,1 градуса. * В течение всего года температура воздуха в центральной части Перми на 0,5−1 градус выше, чем в окрестностях. * Первые метеорологические наблюдения в Перми начали проводить в 1832 году. * За последние 133 года климат в регионе изменился: среднегодовая температура воздуха выросла более чем на градус, стало выпадать больше осадков, уменьшилась частота поздних весенних заморозков.

Пермь зимой 1950 года Фото: архив Пермского краеведческого музея

* Изменение климата в Прикамье метеорологи связывают с извержением вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Из-за него наблюдалось глобальное похолодание, связанное с выбросом пепла в стратосферу. 1883−1884 годы были самыми холодными во всей Евразии, и Пермская губерния не была исключением. Среднегодовая температура опустилась ниже обычной на 1−2 градуса. * Самая холодная зима в истории Пермского края была в 1968−69 годах. Большую часть сезона ночная температура воздуха держалась на отметках ниже -30 градусов. В декабре 1968 года в районе г. Кизел отмечалось редкое природное явление – кизеловская бора. Скорость штормового северо-восточного ветра достигала 35 м/с., при этом температура воздуха держалась на отметке -30−35 градусов. Ветер срывал крыши с домов, на дорогах образовывались снежные заносы двухметровой высоты. * Абсолютный минимум температуры в Пермском крае был установлен в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года в с. Большая Соснова: термометр показал -55 градусов Цельсия. * Январь 2007 года был самым теплым: почти весь месяц температура держалась на отметке в -5 градусов.

Морозы будут не слишком сильными, так что время для зимних забав найдется Фото: Getty Images

* Февраль 2016 года с температурой -3,6 градуса – самый теплый за всю историю метеорологических наблюдений в нашем регионе. * Данные метеорологических наблюдений с 1882 года хранятся во «ВНИИ гидрометеорологической информации – Мировом центре данных».

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