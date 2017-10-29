Упражнение, которое поможет обратить неудачу в свою пользу

Тина Силиг, невролог Стэнфордской школы медицины, в своем бестселлере «Почему никто не рассказал мне это в 20?» поделилась своим опытом, как справляться с черными полосами и жить в настоящем.

Если вы считаете, что вас преследуют неудачи и наступила черная полоса, после которой жизнь никогда не будет прежней, поробуйте упражнение от автора десятка книг по бизнесу Тины Силиг. Невролог и писательница утверждает, что в нашей жизни не существует провальных идей и бед. Любую ситуацию можно не только разрешить, но и обратить в свою пользу. Для этого она предлагает выполнить упражнение, которое займет не больше 15 минут, зато выведет вас на совершенно иной уровень мыслей. Специалист проводит этот тренинг с группой, но его вполне возможно пройти и самостоятельно.

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Тина Силинг считает, что всегда полезно воспользоваться навыком нарушения правил. Научиться этому очень просто. Прежде всего нужно выбрать проблему, которая в данный момент является для вас актуальной. Например, руководителя коммунальных служб может волновать вопрос экономии энергии, театрального администратора – увелечение количества зрителей, студента – создание новой бизнес-идеи для обучения. Все это только предположения. Помните, что характер задачи может носить любой характер. После определения проблемы-задачи-вопроса Силинг, работая с большим количеством людей одновременно, разбивает их на группы и просит каждую команду придумать лучшее и худшее решение предполагаемой ситуации (вы, как мы отмечали ранее, можете проделать это в полном одиночестве). Лучшим решением считается то, которое способно идеально решить проблему. Худшее решение будет неэффективным, неприбыльным или даже может усложнить положение дел. Закончив работу, команда записывает каждую из своих идей на отдельном листе бумаги: на одном из них написано «Лучшая», на другом – «Худшая». Дальше случается нечто странное: Тина советует уничтожить листы с… лучшими идеями. Это кажется очень странным. Зато потом все становится ясно.

Фото: Getty Images

После того как участники тренинга остаются только с худшими идеями, перед ними встает новая задача: превратить эту идею в прекрасную. Удивительно, но в этот момент с людьми будто что-то происходит и они понимают, что идея, которая некоторое время назад казалась неэффективной, теперь кажется просто превосходной! Силиг говоит, что проводила это упражнение множество раз с совершенно разными людьми, но оно всегда оказывалось очень действенным. Так, однажды группа, отвечающая за организацию художественных мероприятий в Стэнфорде, которой нужно было решить задачу привлечения зрителей, придумала «плохую» идею организации конкурса талантов среди персонала. Это противоречило тому, чем они занимались, – привлечению лучших талантов в мире. Но им удалось перевернуть эту идею с ног на голову. Они посмотрели на нее шире и предложили организовать благотворительное мероприятие, в ходе которого персонал университета имел бы возможность продемонстрировать свои таланты, чтобы привлечь людей, которые обычно не посещают мероприятия в области искусств, но могли бы быть им очень полезны.

Тина уверена, что это упражнение – отличная возможность распахнуть свой разум для решения проблем. Оно показывает, что большинство идей, которые могут поначалу показаться глупыми, часто содержать в себе интересное зерно. А еще доказывает, что при правильном состоянии ума вы можете найти что-то ценное в любой ситуации.

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