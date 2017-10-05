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Режиссер «Бегущего по лезвию»: без Гослинга ничего бы не вышло

Дени Вильнев, чей фильм «Прибытие» получил в прошлом году 8 номинаций на «Оскар», теперь стал автором нового фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049». Первая часть, которую снимал Ридли Скотт, и в которой главную роль играл Харрисон Форд, вышла на экраны 35 лет назад. В интервью Woman’s Day Вильнев рассказал, почему взялся за сиквел и как выбирал актеров.

- Есть книги, которые лежат на прикроватной тумбочке, - говорит режиссер. - А для меня таким стал первый «Бегущий по лезвию». Я пересматривал это кино бесконечно. Тогда фильмы выпускали на кассетах VHS. По-моему, это была моя первая кассета, первый фильм, которым я обладал.

Вильнев на съемках «Бегущего по лезвию 2049»
Фото: WDSSPR

О нелюбви к сиквелам

- Первый раз, когда я услышал, что идет работа над продолжением «Бегущего по лезвию», то подумал, что это безумная идея. И прекрасная одновременно. Я не фанат сиквелов, а Голливуд сейчас весь погряз в продолжениях. И я не разделяю этой всеобщей ностальгии по 80-ым. Тем не менее, когда предложение снять это кино, дошло до меня, я согласился. Во-первых, из-за сильного сценария. Во-вторых, хоть это и звучит самонадеянно, я чувствовал, что мне это по силам. И чувствовал поддержку Райана Гослинга, который был уже утвержден.

О Ридли Скотте

Дени Вильнев, Ридли Скотт, Харрисон Форд и Райан Гослинг
Фото: WDSSPR

- Когда я пришел, сценарий был уже готов. И то, что мы получили благословение Ридли Скотта (он во второй картине стал продюсером – прим. Woman’s Day), большая удача. Он сказал, что к нему можно обращаться по любым вопросам, и… оставил меня в покое. Это кино невозможно было бы снять, если бы я постоянно чувствовал его тень за спиной. Мы с Райном Гослингом рассуждали, что шансы на успех у нас все равно очень малы, так как зрители все равно будут сравнивать результат с первой картиной, так что мы могли делать, что хотим. А такая свобода окрыляет.

О Райане Гослинге

Райан Гослинг с режиссером на площадке
Фото: WDSSPR

- Я кажется, в каждом ответе упоминаю Райана, но я год провел с ним бок о бок. И мы стали близкими друзьями. Я чувствую, что на самом деле снимал кино с ним вместе. И у нас обоих было странное ощущение, будто фильм уже существует, а мы просто пытаемся внедриться в его реальность. Как будто мы видели эту картинку в 12 лет и просто забыли ее. Это картина вне времени, вне моды.

О репликантах

- Специальный отдел «Бегущий по лезвию» охотится за репликантами, которые выходят из-под контроля людей. Репликанты – это люди, созданные в лабораториях. Изначально их хотели назвать андроидами, но в конце 70-х все фильмы были либо про андроидов, либо про роботов, поэтому Ридли Скотту пришлось придумать новое слово.

О рок-звездах

Джаред Лето в образе
Фото: WDSSPR

- Когда я пришел на проект, Харрисон Форд уже был его частью. Я представитель поколения, которое выросло на «Звездных войнах», «Индиане Джонсе». И когда я впервые переступил порог дома Форда и услышал: «Эй, Дэни, заходи»!.. Это как сказка, которая стала былью. Но я старался держать лицо.

Для роли, которые сыграл Джаред Лето, мне нужна была рок-звезда. Первая мысль – Дэвид Боуи. Но в тот момент, когда мы собирались обратиться к нему с этим предложением, пришли печальные вести о его смерти. Тогда к команде присоединился Джаред, и лучшего выбора не придумаешь.

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#Дени Вильнев#интервью#Райан Гослинг#кино#фильм#выбор редакции
5 октября 2017Оксана Трухан
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