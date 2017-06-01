Подумай дважды: самые опасные страны для девушек
Только представьте, с каким наслаждением каждая из нас ожидает предстоящий отпуск. Но как быть, если заслуженный отдых вы собираетесь провести одна или в компании своих подруг? Как выбрать наиболее спокойную и абсолютно безопасную страну, где ваши дни точно не будут испорчены неприятными моментами. Так, популярная телеведущая Регина Тодоренко, славу которой принесла передача об увлекательных путешествиях «Орел и решка», открыто рассказала читательницам о наиболее безопасных для отдыха странах, а также назвала места, куда девушкам точно не стоит ездить в одиночестве.
Ехать можно!
— С уверенностью могу сказать, что практически во всей странах Европы вы будете чувствовать себя в безопасности. К примеру, в Исландии даже нет полиции! Там только плавает одна лодочка морского патруля. Люди в этой стране даже не запирают двери! Однако отдых в Исландии не самый дешевый. Конечно же советую Италию: здесь вас точно будут носить на руках. К тому же российских девушек итальянцы очень любят. В Австралии весь континент буквально создан для спокойного отдыха. Также не стоит волноваться в Новой Зеландии, Норвегии и Германии. Несмотря на то что я очень люблю Испанию и испаноговорящий народ, не скрою, что там очень много воров, особенно в Барселоне. Во Франции из-за наплыва мигрантов тоже случаются не самые приятные ситуации.
Страны под запретом
— Я считаю, что одной из самых страшных и опасных стран является Гондурас. Вообще, Латинская Америка для наших туристов кажется необычной и несколько пугающей. К примеру, в Венесуэле на сто тысяч жителей каждый год приходится по пять убийств. А проживает в этом государстве огромное количество людей! Недавно мы как раз снимали передачу в Каракасе, столице Венесуэлы, где брали интервью у настоящих убийц и даже практически присутствовали на моменте, когда полицейский убил преступника. Туда ехать девушкам я, конечно, не советую. Также учтите, что в Африке местные жители агрессивно настроены к туристам, возможно, это их реакция на бедность и нищету. Кроме того, не совсем подходящий отдых для девушек в Албании, Эфиопии и Филиппинах. В последних двух странах распространены грабежи. Но лично мне все-таки нравится отдыхать в Гондурасе и Венесуэле. Я экстремал, люблю путешествовать именно в опасных местах и испытывать судьбу. Я за активный отдых, экстремальные виды спорта. Обожаю йогу, не поверите, но она может быть достаточно экстремальной! В Таиланде, например, я занималась йогой на слоне. Да, я иногда люблю просто полежать на солнце и погреть пятки, но уже вскоре начну искать себе какие-то приключения.
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