Подумай дважды: самые опасные страны для девушек

— Я считаю, что одной из самых страшных и опасных стран является Гондурас. Вообще, Латинская Америка для наших туристов кажется необычной и несколько пугающей. К примеру, в Венесуэле на сто тысяч жителей каждый год приходится по пять убийств. А проживает в этом государстве огромное количество людей! Недавно мы как раз снимали передачу в Каракасе, столице Венесуэлы, где брали интервью у настоящих убийц и даже практически присутствовали на моменте, когда полицейский убил преступника. Туда ехать девушкам я, конечно, не советую. Также учтите, что в Африке местные жители агрессивно настроены к туристам, возможно, это их реакция на бедность и нищету. Кроме того, не совсем подходящий отдых для девушек в Албании, Эфиопии и Филиппинах. В последних двух странах распространены грабежи. Но лично мне все-таки нравится отдыхать в Гондурасе и Венесуэле. Я экстремал, люблю путешествовать именно в опасных местах и испытывать судьбу. Я за активный отдых, экстремальные виды спорта. Обожаю йогу, не поверите, но она может быть достаточно экстремальной! В Таиланде, например, я занималась йогой на слоне. Да, я иногда люблю просто полежать на солнце и погреть пятки, но уже вскоре начну искать себе какие-то приключения.