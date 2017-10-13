Саратовская красавица покорила миллионера

Программа помогает найти любовь, но определить свою симпатию можно только по одному телефонному разговору, не видя собеседника. В новом выпуске программы звездным холостяком стал Влад Садков – молодой миллионер и успешный московский предприниматель. Владу предстояло сделать выбор среди трех девушек, которые скрывались под аватарками. Настя выбрала картинку кошечки, а в телефонном разговоре рассказала о том, что учится в медицинском институте, занимается самбо и является финалисткой конкурса красоты «Мисс-Россия – 2017».

«Шоу действительно реалити, никто из нас не видел друг друга, с Владом мы разговаривали вечером – он в ЦУМе, я в студии СТС Love. Он непрерывно задавал мне вопросы, на которые я еле успевала отвечать. Общаться с ним было легко и очень интересно, мы почти ровесники», – поделилась Анастасия.

На вопрос о своей любимой стране Настя не ответила, и это недопонимание немного смутило юного миллионера: «Очень изворотливая девушка, ни одного конкретного ответа».

Возможно, именно это и стало причиной того, что Влад в итоге не выбрал нашу землячку и отправился на свидание с другой девушкой. А когда он увидел фото Насти, то заявил, что ошибся и очень бы хотел встретиться именно с саратовской красавицей: «Очень милая, симпатичная и красивая девушка – типичная кошечка. Если бы сейчас от моего слова зависел выбор, то из троих я бы позвал ее».