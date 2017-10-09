В октябре легендарной бондиане – 50 лет! Спецэффекты, погони, перестрелки и, конечно, девушки. Ни один фильм про секретного агента 007 Джеймса Бонда не обходится без «девушки Бонда» – роковой, эффектной, отважной, а порой и опасной красавицы. Девушка Джеймса Бонда – как стать секс-символом.

Интересно, а ты знаешь, как стать «девушкой Бонда»? Woman’s Day выведал секрет, его раскрыли очаровательные девушки из Челябинска – рассказали, что нужно, чтобы быть под стать знаменитому шпиону.

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Анастасия Дворицына, студентка

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Думаю, да, я могла бы стать девушкой Бонда, ведь моя любовь к приключениям и безумная страсть к интригующим сюжетам жизни не оставила бы равнодушным даже такого мужчину, как Джеймс Бонд». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Пожалуй, мне стоит научиться только одному искусству – искусству боя».

Ксюша Истомина, консультант в BananBoardShop

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Наверное, нет, он не в моем вкусе». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Быть похожей на него».

Сабрина Максимовская, фитнес-инструктор

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Конечно, могла бы. Вообще считаю, что я идеальная девушка для Бонда! Я не из тех, кого выбирают. Я всегда сама делаю выбор. Я безумно сексуальна и остроумна, а еще бесстрашна, но при этом очень нежна – думаю, Бонду нужна именно такая». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Я никому ничего не должна. Скажу так, что накормить Джеймса Бонда точно смогу и рану зашить тоже. Этого будет достаточно».

Мария Пестерникова, танцовщица belly dance

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Да, потому что я агент русской разведки и всегда присматриваю за ним». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Нужно уметь вовремя подать обойму, разобрать и собрать АК и красиво танцевать, чтобы затмить всех конкуренток».

Александра Полторадина, проект-менеджер «Молодежная школа предпринимательства»

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Скорее всего, нет. Мне не близок образ его девушек, да и сам Бонд не вызывает у меня желания быть его девушкой, даже в лице Пирса Броснана. А вот если бы Джеймса Бонда сыграл Леонардо Ди Каприо, то я могла бы и хотела бы стать его девушкой». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Нужно быть красивой и хитрой».

Виктория Рыжкова, телеведущая

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Да, я смогла бы быть девушкой Бонда, но не женой. Слишком уж опасный у него «бизнес». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Девушка Бонда должна уметь идеально завязывать галстук и шутить на любые темы».

Мария Салимова, тренер групповых программ Citrus fitness, хореограф, педагог

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Возможно, смогла бы, но не стала бы девушкой Бонда, потому что жить в бесконечной опасности и вечном переживании за парня – это очень сложно. Хотя… Сердцу не прикажешь, и если бы я его полюбила, то раскрыла бы в себе все физические способности и обрела бы стальные нервы». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Чтобы понравиться Бонду, я думаю, нужно быть привлекательной и обольстительной, уметь постоять за себя, в нужный момент быть решительной, смелой и сообразительной».

Любовь Ситникова, студентка

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Думаю, что да. Мне кажется, что рядом с таким мужчиной должна быть уверенная в себе девушка, которая может быть и стервой, и ангелочком одновременно, которая всегда знает, чего хочет. Она умная и мудрая, женственная и сексуальная. Должна поддерживать любимого мужчину в трудную минуту. Именно эти качества я развиваю в себе, потому что мне хочется, чтобы мой мужчина чувствовал себя настоящим Джеймс Бондом». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Бонд – такой же мужчина, как и другие. Чтобы быть рядом с ним, не нужно уметь летать и делать что-то сверхъестественное. Самое главное – быть самой собой и вести себя как истинная леди. Любить и быть преданной».

Валерия Тарасевич, HR-менеджер

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Естественно! Особенно, если у меня была бы команда профессионалов из Голливуда. А так каждое утро, разглядывая себя в зеркало, я размышляю о том, что если мне подкорректировать нос, губы, отбелить зубы, подкачать попу, то получится идеальная девушка Бонда. Это, конечно, все лирика, потому что я и безо всего этого самая прекрасная». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Что должна уметь девушка Бонда? Хм, вдохновлять и убивать! А еще ей просто необходимо умение выживать. Потому что быть девушкой секретного агента – опасная работа».

Екатерина Ульянова, фотограф, участница конкурсов фитнес-бикини

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Могла бы я стать девушкой Бонда? – наверное, нет. Он, конечно, очень классно выглядит, у него потрясающее обаяние и шарм, но из раза в раз мы видим его с разными красотками. Это говорит о том, что мужчина не умеет или не хочет строить серьезных отношений. Мой супермужчина – это прежде всего зрелый мужчина, сделавший выбор в пользу себя и семьи, а не в пользу подвигов». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Для тех, кто все же хочет стать девушкой Бонда, есть два главных совета: глубоко приседайте и научитесь стрелять не только глазами».

Инна Хазова, фотомодель

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Да! Из всех фильмов Бонда мне очень нравится «Умри, но не сейчас». Актриса Холли Берри в роли девушки Бонда была моей любимицей. Я смотрела все фильмы, где она играла. У нее идеальная фигура, крутая актерская игра и привлекательная внешность. Если бы я была девушкой Бонда, то я была бы такой, как она: стильной, сильной, милой и очень сексуальной». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Все девушки Бонда в фильмах были оригинальны и эффектны – они умеют притягивать взгляды окружающих. Что же должна уметь делать девушка Бонда? В первую очередь всегда оставаться девушкой-загадкой, обладать шармом, какой был у Солитер в фильме «Живи и дай умереть». Во-вторых, быть сильной и владеть боевыми искусствами, как Вай Линь в фильме «Завтра не умрет никогда». Также очень важно уметь говорить по-английски, не бояться прыгать с парашютом и владеть разным оружием».

Анастасия Цуканова, бухгалтер

Ты бы могла быть девушкой Бонда? «Конечно, могла! Я бы даже сказала, что должна. Мне кажется, что девушка Бонда должна быть, с одной стороны, очень женственной и сексуальной, а с другой – обладать мужскими чертами характера. Быть этакой тигрицей. Ей нужно уметь совмещать две стороны идеально, а это все про меня – я умею. И если посмотреть все фильмы с Бондом, можно заметить, что такой роковой рыжей красотки, как я, у него еще не было. Настал мой черед». Что нужно, чтобы стать девушкой Бонда? «Все качества, чтобы быть девушкой Бонда, у меня есть. А вот из умений – наверное, нужно научиться метко стрелять из винтовки, сексуально драться и спасать моего героя, когда у него появляются проблемы, с которыми ему без меня не справиться. По моему сценарию мы будем вместе убивать противников».

На следующей странице выбери, кто из красавиц кажется тебе самой подходящей на роль девушки Бонда.

Где вам легче всего встретить идеального мужчину? Пройден 14427

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