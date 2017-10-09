«Мы – Ивановы»: рейтинг семейных фото

Ивановы на первом месте по популярности… в Эстонии. В России же больше всего жителей с фамилией Смирнов, но Ивановы наступают и в рейтинге самых распространенных фамилий занимают почетное второе место. Потом идут Кузнецовы, Поповы, Соколовы, Лебедевы и Козловы. Как живется Ивановым? Представляем семейные фото и истории воронежцев.

С 16 октября на канале СТС стартует сериал «Ивановы – Ивановы». По сюжету две семьи разного достатка узнают о том, что в роддоме у каждой из них случайно перепутали детей. Спустя 16 лет взрослые решают восстановить историческую справедливость. Теперь Ваня вынужден учиться выживать в доме у своих бедных биологических родителей, а Данила – знакомиться с правилами поведения в светском обществе. К запуску нового сезона СТС совместно с сайтом WDay.ru объявил конкурс «Мы – Ивановы». Для участия необходимо было прислать семейные фотографии и рассказать истории, связанные с фамилией. Кто из Ивановых вам понравился больше всего? Голосуйте! Победитель получит от телеканала СТС – фамильный пиксель «Мы – Ивановы!», который можно будет разместить на арт-объекте «Любовь в кубе» в парке «Алые Паруса», книжную коллекцию от журнала «Антенна-Телесемь», набор глянцевых журналов и пробников духов от сайта WDay.ru. Также все участники конкурса получат магнитные фоторамки «Ивановы–Ивановы» и по одному тому из книжной коллекции «Секреты здоровья». Награждение состоится 14 октября в 14.00 в ТРК «Арена».

Семья Елены Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? У мужа в институте был одногруппник, тоже Владимир Иванов. На первом курсе их все путали, но потом стали различать по отчеству – Васильевич и Сергеевич. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? В девичестве я была Поповой. Когда мы пришли подавать заявление в загс, девушка-регистратор долго смеялась и уговаривала меня не зарабатывать проблемы со сменой всех документов после свадьбы. На учете по беременности моя врач всегда встречала меня с улыбкой и словами: «О, моя любимая пациентка с простой русской фамилией!» Ивановы – это сила! Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). У нас очень творческая семья, папа – музыкант, мама – профессиональный фотограф и журналист, а сынуля, наверное, будущий певец – поет все русские хиты с двух лет! Его коронная песня – «Калинка-малинка». А еще мы обожаем путешествия, велосипеды и активный отдых!

Семья Дианы Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Нашей семье 10 лет и, вы не поверите, ну ни разу не случилось ничего курьезного и смешного, связанного с нашей, как говорят, самой распространенной фамилией. За исключением того, что свидетелем на нашей свадьбе был наш друг с фамилией... ИВАНОВ! Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Фамилию поменять не хотелось, Ивановых на самом деле ни чуть не больше, чем представителей других фамилий. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Что касается семейных увлечений, то мы очень любим путешествовать, фотографировать, узнавать интересное. Необязательно уезжать в другие страны и города. В Воронежской области тоже много прекрасных мест. Хобби в нашей семье у всех разные: муж увлечен рыбалкой, дочь и сын – танцами, ну а я делаю цветы из кожи. Мы такие разные, но мы вместе и нам весело!

Семья Антона Иванова

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? В 2014 году мы отдыхали во Франции. Приехав в Париж, остановились в отеле. На стойке регистрации мы отдали свои паспорта. Ожидая заселения в номер, я увидела, что гостиница может предоставить автобусные туры в другие страны: Бельгию, Нидерланды и Англию. Спросив у администратора, по каким направлениям есть билеты, мне сообщили, что в Лондон. Мы также уточнили, действует ли наша виза для пересечения границы с Англией. Администратор, уточнив наши фамилии, подошел к тем, кто регистрировал нас в номер, и поинтересовался у них, действует ли наша виза для пересечения границы. Ему ответили, что да. Через некоторое время мы забрали свои паспорта, заселились в номер, а потом решили, что купим билеты и отправимся в автобусный тур в Лондон. Мы пересекли французскую границу, но на английской нас задержали. Тщательно досмотрели вещи, сняли отпечатки пальцев и заключили под стражу! Там-то нам объяснили, что у нас нет британской визы, а по шенгену въезд запрещен. Вернувшись в Париж и прибыв в наш отель, мы решили узнать у администратора, для чего он над нами так зло подшутил, обманув по поводу визы. Оказалось, что в это время, кроме нас, проходили регистрацию еще одна семья Ивановых, у которых была английская виза, а регистратор перепутал паспорта. Администратор принес нам глубочайшие извинения и бесплатный номер на две ночи. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Мы никогда не откажемся от нашей фамилии! Она самая красивая, созвучная, старинная и исконно русская. Мы гордимся ей! Нашу фамилию нельзя исковеркать или неправильно произнести. Это самая лучшая фамилия! Меняйте все свои фамилии на Ивановы! Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Мы с супругой юристы. Стремимся помогать людям. И это не просто наша любимая работа – это наше призвание! Мы гордимся своей профессией и прославим свою фамилию тем, что ветряные мельницы, с которыми нас сведет судьба, будут вращаться только в русле закона!

Семья Маргариты Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Нет историй, ничем не отличаемся от других российских семей. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Фамилию никогда менять не хотели, хотим, чтобы нас становилось все больше и больше. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Прославить свою фамилию надеюсь как самый известный в мире фотограф.

Семья Марии Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Меня зовут Мария, мою маму Наталья, бабушку Валентина, сестренку Елизавета. И мы – Ивановы. Со мной был случай, я поступила в РЭУ им. Г. В. Плеханова, где и на сегодняшний момент учусь. Преподаватель по физкультуре знакомилась с нами, записывая имя и фамилию себе на отдельный листочек. Она села за стол, взяла ручку, листок и говорит: «Давайте знакомиться, называйте имя, фамилию». Мы были первокурсниками, стеснительными и зажатыми. Никто не решался назваться первым. Учительница, посмотрев на нас, сказала: «Ну же, давайте, например „Маша Иванова“». И тут из толпы я произнесла: «Так и записывайте, я Маша Иванова». Все посмеялись. Самые распространенные имя и фамилия делают свое дело. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Конечно, как и каждый подросток, которого постоянно что-то в себе не устраивает, я мечтала поменять фамилию. Сейчас меня это не беспокоит.

Семья Яны Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Я всегда думала, если буду выходить замуж, то, несомненно, возьму фамилию мужа, но в глубине души хотелось оставаться с самой «русской» фамилией на свете. Не поверите: сейчас я встречаюсь с мужчиной, который носит фамилию Иванов. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Никогда не хотела поменять. Очень ей горжусь. Папа даже собаке дал нашу фамилию. И в ветеринарной клинике такса записана как Стася Иванова. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). У нас на каждый день рождения мама готовит сценку, в которой не участвует только именинник, так что у нас семья актеров.

Семья Ирины Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Забавных случаев никаких не было. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Фамилию менять свою не хочу, так как она мне очень нравится. Я даже с гордостью ее всегда называю, когда у меня спрашивают. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Вместе с мужем мы занимаемся организацией праздников. Дочка Даша с 4 лет участвует в вокальных конкурсах. Мечтает поехать на шоу с Максимом Галкиным «Лучше всех». Наша семья Ивановых очень веселая и дружная!

Семен Иванов

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Да. Часто было в очередях «по фамилиям» много претендентов на мое место. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Нет, вполне устраивает. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Я не знаю свою семью, так как вырос в детском доме. Мое хобби, профессия и призвание – медицина. Если попадаются пациенты с фамилией Ивановы, абсолютно не акцентирую внимание на этом. Люблю пробежки, спорт, активный отдых. Отпуск провожу в горах.

Семья Татьяны Ивановой

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Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Конечно, случалось, постоянно путают медицинские анализы, страховые полисы по несколько раз детям переделывала, а один раз в роддоме меня с цыганкой перепутали (она тоже Иванова была). Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Я до брака была Иванникова, мне не нравилась моя роспись. Очень хотела поменять фамилию. В итоге вышла замуж и стала Ивановой, роспись так и не изменилась. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Наша фамилия и так самая популярная. А хобби у нас – проводить время с семьей. Все равно чем заниматься. Главное – быть вместе.

Семья Юлии Ивановой

Фото: личный архив

Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Как-то был забавный случай, мой муж Владимир Иванов записался на прием к врачу по электронной записи, после чего пришел в определенный день и назначенное время, подошел к кабинету, где уже стояла небольшая очередь ожидающих. Так вот в очередной раз выходит врач и по списку пытается разобрать следующую фамилию: «Сейфле… Сейфлеков…», потом махнул рукой и, спускаясь ниже списка, говорит: «Иванов, заходи!» Вот так мой муж благодаря такой простой и распространенной фамилии оказался впереди всей очереди. А фамилия, которую не смог выговорить врач, оказалась Сейфеймлюков. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Я взяла фамилию мужа, после вступления в брак и стала Ивановой. Это исконно русская фамилия, и мне она очень нравится. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). Наше семейное хобби: мы с мужем любим ходить на рыбалку (как на летнюю, так и на зимнюю).

Семья Артема Иванова

Фото: личный архив

Случались ли в вашей жизни курьезные или забавные случаи, связанные с вашей самой распространенной фамилией? Иногда не верили, когда называл фамилию. Считали, что обманываю. Пока не женат, но девушка не против взять такую фамилию. Хотели ли вы когда-нибудь поменять фамилию и почему? Нет! Об этой фамилии знают все, это круто. Чем вы могли бы прославить свою фамилию (ваше семейное хобби или увлечение). С детства вся семья занимается спортом! За активный образ жизни, против вредных привычек. Я окончил институт физического воспитания и спорта, в данный момент посещаю тренажерный зал.

Кто из Ивановых вам понравился больше всего? Голосуй! Семья Дианы Ивановой

Семья Артема Иванова

Семья Татьяны Ивановой

Семья Елены Ивановой

Семен Иванов

Семья Антона Иванова

Семья Маргариты Ивановой

Семья Марии Ивановой

Семья Юлии Ивановой

Семья Яны Ивановой

Семья Ирины Ивановой Кто из Ивановых вам понравился больше всего? Голосуй! Проголосовали: 770 раз Семья Дианы Ивановой 3,0% 23 голоса

Семья Артема Иванова 0,4% 3 голоса

Семья Татьяны Ивановой 3,1% 24 голоса

Семья Елены Ивановой 15,6% 120 голосов

Семен Иванов 18,2% 140 голосов

Семья Антона Иванова 8,6% 66 голосов

Семья Маргариты Ивановой 27,4% 211 голосов

Семья Марии Ивановой 3,6% 28 голосов

Семья Юлии Ивановой 2,3% 18 голосов

Семья Яны Ивановой 17,5% 135 голосов

Семья Ирины Ивановой 0,3% 2 голоса

Голосование завершится 13 октября.

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