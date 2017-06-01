«Сказание на Волге»: в Нижнем выбрали самую красивую маму и жену

В последний день весны стало известно имя самой красивой нижегородской мамы: на сцене ТЮЗа прошел финал фестиваля красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород – 2017».

Борьба развернулась нешуточная: ведь победительница получает не только общее признание и подарки, но и шанс заявить о себе на всю страну.

Конкурс в Нижнем Новгороде проводится всего лишь второй год, но уже получил широкую огласку. В прошлом году победу одержала Юлия Ступишина. Нижегородская красавица-домохозяйка победной поступью прошла от нижегородского финала до победы во всероссийском конкурсе среди замужних женщин и даже стала первой вице-миссис на международном конкурсе в Китае «Миссис Земной шар». Юлия на финальном шоу активно поддерживала конкурсанток. «Хочу выразить свое восхищение всем участницам без исключения, – сказала она. — Я наблюдала за ними с самого начала проекта, и, поверьте, это огромная разница, какие они пришли и какими стали сегодня. Они блистают ярче бриллиантов!»

Финал конкурса в Нижнем Новгороде посетила Алла Маркина – президент фонда «Планета женщин», конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва». Алла Юрьевна поделилась со зрителями, что еще в 1998 году решила сделать конкурс для самых красивых мам: «Я горжусь тем, что конкурс „Миссис Москва“, который я придумала и начала проводить, дал хороший тон, что мне пришлось (в хорошем смысле этого слова) проводить конкурс „Миссис Россия“».

Президент конкурса также отметила в своей напутственной речи, что «в детстве все девчонки редко наряжаются в Бабу Ягу, а хотят быть принцессами, даже когда становятся мамочками. Сегодня они, убрав в сторону свои обязанности быть исключительно мамой и женой, превращаются в этих принцесс: ведь красивая женщина – она просто пришла украшать Вселенную».

За звание самой красивой сражались 14 нижегородок в возрасте от 25 до 40 лет. Практически все участницы имеют два ребенка и более. Финал шоу был красочным и интересным, но зрители и конкурсантки с нетерпением ждали итогов. Кстати, кто станет победительницей, решало не только компетентное жюри, но и зрители путем голосования. Каждая участница была отмечена специальной номинацией: «Миссис улыбка», «Миссис грация», «Миссис энергия» и так далее. Свою номинацию накануне финала учредил и сайт Woman’s Day. В результате голосования посетители сайта признали победительницей Светлану Моисееву – маму двух очаровательных детишек, бизнес-тренера фармацевтической компании.

«Вице-миссис Нижнего Новгорода» стали сразу три участницы: Яна Орлова (30 лет, 2 ребенка, визажист и стилист), Елена Савельева (40 лет, 5 детей, владелица магазина нижнего белья) и Александра Бутримович (30 лет, 2 ребенка, находится в декретном отпуске).

Титул «Миссис Волга» завоевала Юлия Рябинина. Юлии 32 года, у нее один ребенок, работает в сфере маркетинга. Она так прокомментировала свой успех: «Спасибо огромное! Очень неожиданно! Этот конкурс подарил мне столько новых эмоций, впечатлений, интересных встреч, людей. Девушки, участвуйте однозначно в таких конкурсах! Спасибо всем тем, кто меня поддерживал! Все в этом конкурсе мы делали через наш девиз – „Все побеждает любовь!“ Я Вас люблю!»

Ну а обладательницей главного титула «Миссис Нижний Новгород – 2017» стала Екатерина Калашникова. Победительнице 29 лет, она мама двоих детей, по профессии экономист. «Очень неожиданно!» – растроганно сказала она и поблагодарила за поддержку родных и друзей.

Кстати, 18 августа в Москве состоится конкурс «Миссис Россия – 2017», где честь Нижнего будут защищать обладательницы двух главных региональных номинаций – Екатерина Калашникова и Юлия Рябинина.

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