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Аритмия: реальные истории врачей «скорой помощи»

Быть крутым парнем на экране может каждый. А в жизни у каждого врача или фельдшера в бригаде «скорой» есть свои истории. Знакомьтесь и выбирайте: чей рассказ вас зацепил больше всего.

12 октября в широкий прокат вышла драма режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина уже получила гран-при «Кинотавра» и приз за «Лучшую мужскую роль». История Олега – молодого, талантливого, трудолюбивого врача «скорой помощи», которого сыграл Александр Яценко, тронула до глубины души не только зрителей, но и членов жюри. Это не просто кино. Это кусочек жизни человека, которому, как и многим из нас, нелегко найти баланс между работой и семьей; между пациентами, которые без него умрут, и женой Катей, которая доведена до отчаяния; между врачом и мужем; между человеком и… человеком. Вот это и есть настоящая «Аритмия» жизни.

Woman’s Day собрал реальные истории реальных врачей и фельдшеров «скорой помощи». Чья вам понравится больше? Выбирайте!

Историю, которая наберет больше всего голосов, мы отметим подарком от редакции.

Юлия Саркеева, 27 лет

Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
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Фото: Личный архив Юлии Саркеевой
Фото: Личный архив Юлии Саркеевой
Фото: Личный архив Юлии Саркеевой
Фото: Личный архив Юлии Саркеевой

Стаж: 1,2 года на «скорой помощи».

— Почему именно «скорая»? Все началось еще в студенческие годы во время летней практики. И не в Казани, а в районном центре – там, где нет такого большого количества вызовов. Мы поехали на вызов, и меня поразила работа коллег, которые минутами ранее «дурачились» и шутили, в том числе про нас – своих подопечных. Было ДТП, в котором все погибли, кроме одной девушки. Но и она была в крайне тяжелом состоянии. Видели бы вы, как мы ее подняли и положили в машину, как по пути в больницу выполняли все необходимые манипуляции – как-то по-особенному четко, молча, сосредоточенно. Врач «скорой помощи» мне тогда показался каким-то сверхчеловеком, всемогущим! Немного расслабились только тогда, когда передали девушку врачам приемного отделения. У всех нас было такое ощущение, будто все делали не мы, а какие-то другие люди. Все как в замедленной съемке со стороны. Обычно бригады переговариваются, комментируют свои действия, а тут все происходило молча – ни слова в пути. И даже дорогу нам никто не загораживал. Операция по спасению жизни девушки в больнице растянулась на часы – мы знали, что происходило в ЦРБ. Нам это ожидание казалось вечностью! Для нас было ясно одно: эта девушка просто не должна была уйти. Уйти в тот день…

После практики я спросила себя: «А почему бы не попробовать себя на должности врача „скорой помощи“?!» Устроилась на работу палатной медсестрой в один из стационаров Казани – в отделение реанимации и интенсивной терапии. И ситуацияя разные были, в том числе много тяжелых. Но я благодарна за полученный опыт превосходным докторам-кардиореаниматологам! Окончив Казанский государственный медицинский университет (КГМУ), я прошла интернатуру по терапии, затем первичную переквалификацию по «Скорой помощи». Все сложилось так, как и хотела. Я – врач. Но чтобы стать таким же доктором, как врач той «скорой помощи» районной больницы, мне еще работать и работать. Родители говорят, что гордятся мной и выбранную профессию одобряют.

Люди часто обвиняют в смерти родных «скорую» и врачей. Опоздали, долго ехали, не сделали все, что могли. Иногда и так… Но если разобраться, то виноваты в этом все мы, есть много вызовов, которых могло не быть и мы успели бы помочь тем, кто действительно в нас нуждался; есть заторы на дорогах, которых, порой, никак не избежать, несмотря на то какими бы вежливыми ни были водители и как бы они ни старались уступить дорогу.

Несмотря на боль и отчаяние, есть в нашей работе и позитивные моменты. Недавно меня на улице узнала и поблагодарила девушка, дедушку которой наша бригада благополучно, оказав помощь и стабилизировав тяжелое состояние, доставила до стационара. Лично меня работа на «скорой» научила дисциплине, ответственности, выдержке, необходимости ценить время, любить близких и радоваться каждому моменту жизни.

Марсель Гайнетдинов, 35 лет

Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
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Фото: Личный архив Марселя Гайнетдинова
Фото: Личный архив Марселя Гайнетдинова

Стаж: 14 лет на «скорой помощи».

Я воплотил свою детскую мечту – помогать людям. Ведь мы приходим на помощь в первую очередь. И я очень рад, что моя семья меня поддерживает во всем, а мои родители гордятся мной. И спасибо им огромное за все!

За время работы у меня разные случаи бывали – один другого интересней, и каждый по-своему уникален. Сложно выделить из них что-то одно. Но когда мне удается спасти жизнь больному, то в моей душе каждый раз рождается гордость за мою профессию. Думаю, я правильно ее выбрал.

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Гульназ Нисапова, 26 лет.

Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
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Фото: Личный архив Гульназ Нисаповой
Фото: Личный архив Гульназ Нисаповой
Фото: Личный архив Гульназ Нисаповой
Фото: Личный архив Гульназ Нисаповой

Стаж: 4 года на «скорой помощи».

Мне нравится помогать людям, поэтому я пришла работать на «скорую». Люблю быть полезной. Мой выбор поддержали и родители. Они помогают мне воспитывать ребенка, когда я на дежурстве. Медработник в доме – это всегда хорошо!

Мне запомнилась не история – человек. Еще студенткой проходила практику в стационаре. Поступила к нам пациентка – постоянная «клиентка» одного из отделений. Темпераментная женщина в возрасте, недовольная абсолютно всем. Так уж вышло, что к ней отправили меня. К удивлению всего медперсонала, мы с ней быстро нашли общий язык. С тех пор это мой «конек» – находить свой подход к совершенно разным по характеру пациентам.

Артем Решетин

Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
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Фото: Личный архив Артема Решетина
Фото: Личный архив Артема Решетина
Фото: Личный архив Артема Решетина

Стаж: 13 лет фельдшером на «скорой помощи».

Пришел в «скорую» по зову души, когда понял, что наступил в моей жизни момент выбора – стать полезным для окружающих альтруистом или зарабатывать капитал. Я выбрал первый вариант. Были моменты, когда хотелось все бросить, потому что за «суточные подвиги» мне редко кто скажет «Спасибо!», а физические и эмоциональные нагрузки наравне с риском несоизмеримы с зарплатой, на которую нужно содержать семью… Ушел бы, если бы не одно «НО» – НЕ могу. «Скорая» – это не просто образ жизни. Пожалуй, это и есть жизнь, а точнее ее треть.

Каждый вызов – это загадка, за которой скрывается маленькая история или большое приключение. Я уверен, что у каждого моего коллеги есть свой неиссякаемый запас баек. Можно бесконечно рассказывать о кровавых ДТП, «кипящих» отеках легких, попыток (порой результативных) нападения на врачей и фельдшеров, которые приехали протянуть руку помощи… Я не исключение и тоже могу поделиться «мелодрамами», «триллерами», «комедиями», а порой и сериалами от частовызывающих пациентов.

Хочу рассказать одну историю, произошедшую недавно. Вызов: «Без сознания женщина 30 лет». Приехали, поднялись на 5-й этаж, звоним – звонок не работает. Постучали. В ответ шаркающие неровные шаги и шуршание в поиске ключа. Минут через 10 дверь открыл человек неопределенного возраста и с такой же неопределенной внешностью. В квартире сразу бросилась в глаза конструкция из ящиков с пустыми бутылками из-под алкоголя, возвышающаяся до потолка по периметру всех стен коридора. Оробели, но долг превыше всего и поэтому прошли дальше за нашим вызывающим. Мужчина провел нас в комнату, на вопросы отвечал молчанием, на разложенном диване на грязном белье (или том, что когда-то было бельем) лежал напольный вентилятор. Я снова спросил: «Что случилось, для чего вызвали „скорую“, где женщина?» Ответ моментально сформировал в голове диагноз и дальнейшую тактику. «Ты че, слепой что ли, вот она лежит. Вчера такая задорная была, а сегодня мертвая лежит», – указывая на вентилятор, сказал мужчина. Вот так и живем…

Я очень рад, что моя супруга меня поддерживает всегда и во всем. Она сама работает на «скорой» и знает нашу специфику: ночные смены, вечная усталость, потенциальная опасность жизни и здоровью… Но все это кажется незначительным, потому что я уверен: дома меня ждут любимые и любящие супруга с детьми.

Желаю всем здоровья, а со «скорой» сталкиваться только на телеэкране.

Эльвира Ахметзянова, 31 год.

Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
Аритмия: реальные истории врачей скорой помощи
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Фото: Личный архив Эльвиры Ахметзяновой
Фото: Личный архив Эльвиры Ахметзяновой
Фото: Личный архив Эльвиры Ахметзяновой

Стаж: 10 лет фельдшером на «скорой помощи».

На «скорой» я мечтала работать еще со школы. Мне всегда хотелось помогать людям, спасать жизни. Мои близкие и родные относятся к моей работе хорошо и мой выбор сразу поддержали.

Помню, несколько лет назад в мою смену поступил вызов: бабушка, 70 лет, задыхается. Нас встретили обеспокоенные родственники старушки. Хрипы были слышны даже на расстоянии. Бабушка очень сильно задыхалась и вспотела. После измерения давления и снятия кардиограммы, стало понятно, что у нее гипертонический кризис, осложненный отеком легких. Всю необходимую помощь мы оказали и ей через некоторое время стало намного лучше. Старушка задышала заметно спокойней. После стабилизации состояния мы ее госпитализировали в стационар. И каждый раз, когда я пожинаю плоды своей работы, мне на душе становится очень хорошо. И тяжелые сутки не кажутся уже такими тяжелыми.

Чья история понравилась тебе больше всего? Выбирай на последней странице!

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#врач#Скорая помощь#аритмия#фельдшер#медицина#голосование
13 октября 2017Ольга Король
Комментарии11
somebody14.10.17 01:16

Юля

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somebody14.10.17 01:13

Юлия Саркеева

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Карина Полякова14.10.17 00:20

Юля саркеева

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Гость13.10.17 23:40

Юля

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Гость13.10.17 23:15

Юля

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Гость13.10.17 22:55

Салахова

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sleptzov0713.10.17 22:53

Юлия Саркеева

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Гость13.10.17 22:35

Юля

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Гость13.10.17 22:27

Юлия Саркеева

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Гость13.10.17 22:25

Юля

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Гость13.10.17 22:06

Саркеева Юлия

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