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Гнойный: «Работал сисадмином в аквапарке, но уволился»

После победы над Оксимироном рэперу наконец начали платить за хип-хоп.

У Вячеслава Машнова, так на самом деле зовут рэпера Гнойного, который так же выступает под псевдонимом Слава КПСС, есть своя армия поклонников. Но вся страна о нем узнала после того самого августовского баттла, когда ранее считавшийся непобедимым Оксимирон, проиграл Гнойному. Славой тут же заинтересовалась пресса, телеканалы и теперь он наставник в шоу «Успех» на СТС.

Фото: Maria Artos

Все говорили, что я – поехавший

— Я родился в Хабаровске. Песни сочинял с детства. Они были странные. Придумывал их на ходу. Просто шел по улицам и во весь голос пел про погибающих трактористов, солдат. Все говорили, что я – поехавший. Маме было стыдно, а мне – нет.

Родители моего одноклассника занимались сетевым маркетингом, он постоянно таскал мне книжки Дейла Карнеги, Роберта Кийосаки (авторы мотивационных тренингов по самосовершенствованию. — Прим. «Антенны»), мы их читали и хотели стать успешными. В школьные годы с другом занимались анимацией, рисовали мультфильмы на заказ в специальной программе, делали психологические и бизнес тексты, записывали их на диски и продавали. Нам было интересно освоить сами технологии, да и школьникам приятно иметь какую-то свою денежку. Увлекаться рэпом я начал в восьмом или девятом классе. Как и все в то время слушал Децла. А потом как-то поехал в лагерь, где мне включили группу «Многоточие», и я понял, что это – мое. Из своего первого рэпа помню только три строчки: «Моя эпитафия. Я ухожу. И что вам сказать не нахожу…»

Псевдоним ношу как память об отце

— Никнейм (имя используемое пользователями в интернете. — «Прим. «Антенны») Слава КПСС появился благодаря моему бате. Он был художником, креативным человеком. Видел, что я пишу рэп, и как-то сказал: «Сын, я придумал тебе псевдоним. Ты же у меня Слава, просто добавляй КПСС!» Как память об отце ношу его. Бати уже нет.

Гнойный – не мой ник, а рэпера Кирилла Овсянкина. Очень талантливого человека. Если я в хип-хопе занимаюсь творчеством, то он – искусством. Когда Кирилл уходил в армию, я на время взял его псевдоним, просто чтобы посмеяться. Это было некое хулиганство. Но шутка затянулась. В итоге Кириллу пришлось стать просто Овсянкиным. Кстати, Гнойного он украл у другого рэпера, так что это переходящее знамя. Когда-нибудь и я его кому-то тоже передам.

В Хабаровске существовали только фристайл-баттлы, где ты выступаешь без заготовленного текста и сочиняешь на ходу. В них я постоянно побеждал. А в офлайновых (живое состязание двух исполнителей, суть которого состоит в унижении оппонента при помощи рифмосложения. — Прим. «Антенны»), которые появились в нашей стране в 2013 году, начал участвовать в Санкт-Петербурге. Сначала сюда переехала моя сестра. Затем мама уволилась с работы, не могла найти новую в Хабаровске и тоже решила перебраться. Она увлекалась архитектурой и была влюблена в Питер. Года два я жил один. Мама и товарищи по хип-хопу звали меня к себе, и вот я приехал. Четыре года здесь.

Работал сисадмином в аквапарке

— После школы я окончил факультет программного обеспечения вычислительной техники в колледже, потому устроился в Санкт-Петербурге в техподдержку одной сотовой компании. Благодаря рэпу быстро завел друзей, у меня появилась своя группа «Ежемесячные», я стал побеждать в местных баттлах. Из сотовой компании быстро ушел, потому что там было отвратительно, и стал системным администратором в аквапарке, где и сидел все это время. Но в августе пришлось уволиться. Почему? Потому что после баттла с Оксимироном работать там уже было невозможно. Я как-то вышел из серверной на кассу, чтобы помочь девочкам, и пока с ними стоял, меня успели сфотографировать. Вернулся в кабинет, а снимок уже в интернете. И тут я понял, что нужно уходить. К тому же стало понятно, что в ближайшее время можно будет куда больше получить и без официального трудоустройства. Мы даем рэп-концерты, продаем рекламу в клипах, за баттлы мне стали платить нормальные деньги, а не как раньше – максимум 10 тысяч рублей. С телевидения после победы пришло множество разных предложений. И вот я, человек без слуха, буду оценивать, как люди поют в шоу «Успех» на СТС. Один мой товарищ уже собрался участвовать в проекте. Надеюсь, что он выиграет.

10 лет хип-хоп читаю и только сейчас начали платить

— Не знаю, успешный ли я человек. Есть творческие удачи, которыми горжусь и надеюсь, что это только начало. В плане финансов – да, все стало лучше, но я к этому никогда не шел. Хотя приятно, что теперь не нужно думать о деньгах. Для меня хип-хоп – это не способ заработка, а форма досуга. Кто-то приходит домой и утыкается в телевизор. Я же пишу тексты и таким образом снимаю напряжение. Никогда не думал, что прославлюсь или разбогатею на этом. Какие деньги? Десять лет хип-хоп читаю, и только сейчас, после победы над Оксимироном, мне вдруг начали платить, хотя я делаю то же самое, что и раньше!

Некоторые исполнители, выиграв тот или иной конкурс талантов или телевизионный проект, пропадают. Так происходит, когда человек не существует отдельно от инфоповода. Если он сам по себе не представляет интереса для аудитории, не производит какой-то контент, то иссякнет шумиха – и он вместе с ней. Какой тогда толк от победы? Мы с группой записали уже 44 альбома. Делали это, когда у нас шесть лайков было под альбомом, причем четыре из них – от участников группы, и пишем сейчас, когда лайков больше! То есть по сути ничего не меняется.

Роман с фанаткой? Звучит сомнительно

— Сейчас меня на улицах иногда узнают. В основном, конечно, молодежь, от 12 до 26 лет. Порой внимание приятно. Но бывает и такое, что люди не рассматривают тебя как живого человека. Для них естественно подойти, схватить, начать фотографироваться, не спрашивая разрешения и даже не здороваясь с тобой. Это ненормально! Не понимаю такой фамильярности, должна быть элементарная вежливость.

На концертах подходят девушки. Рассматриваю ли я возможность отношений с фанаткой? На мой взгляд, это звучит сомнительно. К тебе же изначально относятся с неким придыханием. Видят не как человека, а как сложившийся образ. У меня такие отношения вызывают отчуждение. Это как роман пионервожатого с девочкой из лагеря. Когда-нибудь обязательно обзаведусь домом, женой, собакой. Но в ближайшее время таких планов нет. И в Москву переезжать не собираюсь. Здесь атмосфера заряжена на какие-то дела, а я человек, который любит посидеть дома. И еще мне нравятся красоты Питера, выйти из подъезда и любоваться всем этим.

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#Гнойный#баттлы#рэп#шоу "Успех"
25 октября 2017Алеся Гордиенко
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