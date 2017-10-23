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Смартфон или кошелек

Что за чудо: человек, стоящий перед нами в очереди в кассу, легким движением руки прикасается к терминалу телефоном и мгновенно оплачивает покупку. Смартфон или кошелек?

До чего техника дошла! Woman’s Day узнал у продвинутых и современных пользователей из Челябинска, как превратить свой телефон в кошелек и безопасны ли бесконтактные платежи. Новая технология – бесконтактная оплата платежей с помощью телефона.

Платить с помощью телефона
Фото: GettyImages
Сергей Масовец, руководитель компании «ЛогистикАвто»:
Сергей Масовец

«Я оплачиваю свои покупки через телефон с помощью специального приложения, которое в нем установлено. Для различных операционных систем (Android и iOS) разработаны специальные приложения: Android Pay и Apple Pay, они бесплатны. Нужно скачать это приложение, к нему привязать вашу банковскую карту и с помощью специальной встроенной функции в телефоне – NFC (технология NFC предназначена для обмена служебной информацией между смартфоном и платежным терминалом) – активировать ее. И после этого смартфон выполняет функцию вашей карточки. Необходимые данные карты чаще всего вводятся в приложение вручную.Бесконтактный способ оплаты – это быстро, удобно и мобильно. Приложил телефон к терминалу – и не нужно вводить никакие пароли, сумма списывается автоматически. Пользуюсь функцией бесконтактного платежа не так давно, около четырех месяцев, но со сбоями в системе не сталкивался. Бывает, что неполадки могут возникнуть в терминале на кассе, а не в приложении. Даже если произошел сбой, можно расплатиться обычной карточкой.

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Слышал от знакомых, что если сумма вашего платежа превышает полторы тысячи рублей, то бесконтактной оплатой вы воспользоваться не сможете. Но я пока с этим не сталкивался – оплачивал покупки, которые превышали 1500 рублей. Возможно, это зависит от модели телефона или лимит устанавливает банк, карточкой которого вы пользуетесь.Если хотите себя обезопасить на случай утери телефона – поставьте на него надежный пароль и автоблокировку. На телефонах автоматическая блокировка срабатывает через 5–10 секунд, и чтобы кто-то смог разблокировать – угадать ваш пароль, на это понадобится немало времени, как минимум час или два. Поэтому при утере телефона вы точно успеете позвонить в банк и заблокировать карту».

Алена Невструева, директор студии красоты Nevstrueva и Академии оформления взгляда Neva Lashes:
Алена Невструева

«Оплачивать покупки с помощью смартфонов очень удобно, так как телефон всегда под рукой. Я пользуюсь технологией бесконтактного платежа уже четвертый месяц. Как это работает? Все, что требуется – запустить приложение Wallet (в нем хранятся номера кредитных и дебетовых карт) в Iphone, выбрать соответствующую банковскую карточку, поднести к терминалу на несколько секунд, и после звукового сигнала пройдет оплата. Оплатить таким способом товар и услугу можно везде, где работает бесконтактный платеж – на терминале будут указаны логотипы MasterCard PayPass или Visa payWave.Даже тем, кто с новыми технологиями не на ты, настроить бесконтактный платеж в телефоне будет довольно просто. Но не всем телефонам доступна эта функция. Убедитесь, что ваш телефон ее поддерживает.Что делать, если у меня украдут телефон или я его потеряю? Стандартная процедура при утере пластиковой карты – позвонить в банк, который вам ее выдал, и заблокировать карту».

Платить с помощью телефона
Фото: GettyImages
Елена Беринцева, дизайнер «Телесемь»:
Елена Беринцева

«Так как почти все магазины предлагают скидочные или бонусные карты, количество «пластиковых кусочков» в сумке у меня уже вышло за все мыслимые пределы. Однажды мой очень продвинутый двоюродный брат, который следит за всеми новинками, предложил мне поискать в магазине приложений в моем смартфоне программу, которая позволяет «носить» все скидочные карты в собственном смартфоне. Таких приложений много, они бесплатны, и во многих из них шаблоны карт самых популярных сетей магазинов уже есть. Вам нужно будет только ввести штрихкод своей карты – на это уйдет 2–3 минуты. Если на карте есть только магнитная лента, в этом случае такая карта не подойдет. Однако не во всех магазинах штрихкод карты срабатывает, считывается со смартфона. Как правило, все карты со штрихкодом привязаны к вашему номеру телефона, поэтому если карта со смартфона не сработает, сотрудник магазина по номеру телефона найдет данные карты в базе магазина, «считает» с нее скидку или начислит бонусы.Плюсы: •Вес и объем моей сумочки уменьшился, потому что мне больше не нужно носить с собой все пластиковые карточки – они у меня в телефоне.•Несколько человек могут пользоваться одной картой.

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#смартфон#мобильный телефон#оплата через терминал#Челябинск
23 октября 2017Анастасия Лысюк
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