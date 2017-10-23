Смартфон или кошелек

«Так как почти все магазины предлагают скидочные или бонусные карты, количество «пластиковых кусочков» в сумке у меня уже вышло за все мыслимые пределы. Однажды мой очень продвинутый двоюродный брат, который следит за всеми новинками, предложил мне поискать в магазине приложений в моем смартфоне программу, которая позволяет «носить» все скидочные карты в собственном смартфоне. Таких приложений много, они бесплатны, и во многих из них шаблоны карт самых популярных сетей магазинов уже есть. Вам нужно будет только ввести штрихкод своей карты – на это уйдет 2–3 минуты. Если на карте есть только магнитная лента, в этом случае такая карта не подойдет. Однако не во всех магазинах штрихкод карты срабатывает, считывается со смартфона. Как правило, все карты со штрихкодом привязаны к вашему номеру телефона, поэтому если карта со смартфона не сработает, сотрудник магазина по номеру телефона найдет данные карты в базе магазина, «считает» с нее скидку или начислит бонусы.Плюсы: •Вес и объем моей сумочки уменьшился, потому что мне больше не нужно носить с собой все пластиковые карточки – они у меня в телефоне.•Несколько человек могут пользоваться одной картой.