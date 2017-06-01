Софья Каштанова: я хотела выкупить ресторан из «Полицейского с Рублевки»
На ТНТ завершается показ второго сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Мы поговорили с актрисой Софьей Каштановой о съемках, ее героине и требовательном Александре Петрове.
Честно сказать, в детстве я верила в приметы. Но я всегда что-то забывала дома, приходилось возвращаться (по примете, это к неудаче. – Прим. ред.). Поэтому я решила переделать приметы! Теперь, если я возвращаюсь домой, то это хорошая примета – значит, будет супердень. То есть к приметам у меня свой подход. Так что можно сказать, наверное, что я в них не верю. Хотя есть такая актерская примета: если падает текст, то нужно на него сесть, и потом подняться вместе с этим текстом. Я это делаю.
Специально был создан ресторан. Это совершенно потрясающее место – заброшенный ангар, из которого наш замечательный художник сделал потрясающий ресторанчик. Я все время говорила: «Давайте выкупим, давайте оставим его, назовем «Полицейский с Рублевки». Но меня никто не поддержал. А вот наша с Гришей квартира настоящая, это я знаю.
Я люблю разбирать роль с психологическим подходом. Мне интересно придумывать детство персонажа, почему он делает те или иные вещи. У Кристины детство было достаточно сложным, она была обделена любовью, можно сказать, что ее предали. От этого она не верит, что ее можно любить. Когда она находит Гришу, то утверждается в этом чувстве: не может поверить, что он когда-то сможет ее полюбить. Гриша для нее является символом классного парня, идеального для нее. Вообще они очень подходят друг другу. Но, к сожалению, она в это не верит.
Он очень небезразличный партнер, очень требователен к себе – на сто процентов. Он очень хороший.
Я вот что скажу: в Мексике я, конечно, жила, там выросла, сейчас там живет моя мама и отчим. Но теперь я уже не живу на две страны. Я здесь, а туда сбегаю отдохнуть. Двенадцать часов лету – и я уже на «даче» (улыбается. – Прим. ред.). Шучу, конечно! Получается очень редко, но раз в год я стараюсь бывать в Мексике. Поэтому сейчас не стоит вопрос «оставить все здесь и переехать туда». Я очень люблю Россию. Это моя страна, я работаю здесь, получаю огромное наслаждение.
Премьера последней серии второго сезона «Полицейского с Рублевки» – в 21.00 на ТНТ.
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