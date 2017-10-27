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Старт телесезона

24 октября 2017 года в городе Новокузнецке, в баре-ресторане Vittoria прошла презентация премьер с данными по телесмотрению на ресурсах ТНТ, «Пятница», ТВ-3, 2х2.

Организатором мероприятия выступил прямой продавец рекламных возможностей телеканалов ТНТ, Пятница, ТВ-3, 2x2 южной столицы Кузбасса – компания «Сибирский дом рекламы».

Отметим, что подобное мероприятие проводили не первый раз, но и сейчас гостей и представителей СМИ смогли заинтриговать премьерами 2018 года, объяснить преимущества каждого из телеканалов, в частности разъяснить рекламодателям их пользу с точки зрения целевой аудитории. Спикеры презентации – пиар-менеджер Шаова Владлена и маркетолог Иконникова Елена смогли погрузить зрителей в атмосферу каждого из телеканалов.

Развлекательную часть вечера гости смогли продолжить с ведущим Егором Фомичевым, певицей из г. Кемерово – Элис, зажигательными номерами от школы танца и вокала Friends. По-настоящему удивить и поразить получилось у театра оригинального жанра Оlimpico. Вся программа была украшена восхитительными блюдами и нотками шампанского.

На протяжении всего вечера организаторы радовали гостей оригинальными подарками от каналов ТНТ, «Пятница», ТВ-3, 2х2.
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Анна Иванова

«У нашей компании нет конкурентов, у нас есть друзья и последователи. Мы обязательно еще не раз удивим наших друзей и партнеров», – отметила Директор ООО «Сибирский дом рекламы» Анна Иванова.

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#ТНТ#Сибирский Дом рекламы
27 октября 2017
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