Старт телесезона

Отметим, что подобное мероприятие проводили не первый раз, но и сейчас гостей и представителей СМИ смогли заинтриговать премьерами 2018 года, объяснить преимущества каждого из телеканалов, в частности разъяснить рекламодателям их пользу с точки зрения целевой аудитории. Спикеры презентации – пиар-менеджер Шаова Владлена и маркетолог Иконникова Елена смогли погрузить зрителей в атмосферу каждого из телеканалов.