Старт телесезона

Организатором мероприятия выступил прямой продавец рекламных возможностей телеканалов ТНТ, Пятница, ТВ-3, 2x2 южной столицы Кузбасса – компания «Сибирский дом рекламы».
Отметим, что подобное мероприятие проводили не первый раз, но и сейчас гостей и представителей СМИ смогли заинтриговать премьерами 2018 года, объяснить преимущества каждого из телеканалов, в частности разъяснить рекламодателям их пользу с точки зрения целевой аудитории. Спикеры презентации – пиар-менеджер Шаова Владлена и маркетолог Иконникова Елена смогли погрузить зрителей в атмосферу каждого из телеканалов.
Развлекательную часть вечера гости смогли продолжить с ведущим Егором Фомичевым, певицей из г. Кемерово – Элис, зажигательными номерами от школы танца и вокала Friends. По-настоящему удивить и поразить получилось у театра оригинального жанра Оlimpico. Вся программа была украшена восхитительными блюдами и нотками шампанского.
«У нашей компании нет конкурентов, у нас есть друзья и последователи. Мы обязательно еще не раз удивим наших друзей и партнеров», – отметила Директор ООО «Сибирский дом рекламы» Анна Иванова.