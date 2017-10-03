«Выбор WDay.ru»: «Свадьба года» в Оренбурге

Woman's Day объявляет четвертую номинацию в рамках проекта «Выбор WDay.ru» , чтобы выбрать «Свадьбу года» в Оренбурге! Скоро мы определим «Маму WDay». И если вы хотите принять участие в наших конкурсах, подавайте заявку в редакцию с фото и номинацией на почту tsavina@hspub.ru. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться здесь.

Самое нежное совместное воспоминание: наша помолвка. Трогательно и волнительно, а главное – таинство двух.

Дата свадьбы: 05.05.2017

Самое нежное совместное воспоминание: когда-то мы были друзьями... просто друзьями, вернее, так думала я. А теперь мы муж и жена. Самое нежное воспоминание – первый поцелуй! Звучит банально, да, но именно он означал выход из «френд-зоны».

Любовь – это когда два человека смотрят в одну сторону! На самом деле любовь – это перерождение дружбы, теперь я это точно поняла.

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