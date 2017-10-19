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«Свадебный размер-3»: похудеть, чтобы выжить

7 ноября в 23:00 на «Dомашний» возвращается шоу «Свадебный размер». Третий сезон обещает быть очень жарким! Ведущая проекта Анита Цой, диетолог Ксения Селезнева и фитнес-тренер Эдуард Каневский помогут новым парам достигнуть заветной цели и вернуть не только стройную фигуру, но и любовь, доверие и даже страсть в семейную жизнь.

Как и в предыдущих сезонах, в начале проекта герои предстанут перед строгим судом ведущих и телезрителей. Им придется обнажить не только лишние килограммы, набранные за годы брака, но и проблемы в отношениях. За два месяца отказа от привычного образа жизни, строгой диеты, изнурительных тренировок пары должны будут преобразиться, вернуть свой свадебный размер и былую страсть. Все ли справятся с задачей в новом сезоне?

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Фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Анита Цой: «Вообще, всегда себя нужно держать в руках, но если уж так случилось, что вы набрали в весе и хотите снова стать стройными, то нужно соблюдать определенные правила питания и делать это с умом. В нашей программе как раз этому и учат. Многие люди, садясь на диету, ошибочно думают, что нужно есть больше сырых овощей и заменять ими ужин, чтобы он получился легким, но это в корне неправильно. Сырые овощи перевариваются дольше, и употреблять их на ночь категорически нельзя, а нужно заменять печеными овощами. Так же и с тренировками – только правильный подход к физическим нагрузкам может гарантировать вам результат. Героям нашей программы очень повезло, что они попали в руки к опытным специалистам, для некоторых героев третьего сезона участие в «Свадебном размере» оказалось жизненно важным».

Для одного из героев «Свадебного размера-3» шоу стало не просто началом новой жизни, но и настоящим спасением. Алексей и Марина пришли на кастинг со страшной проблемой: из-за избыточного веса у мужчины замирало дыхание во сне, он мог не дышать по несколько минут. В результате щадящих тренировок и строжайшей диеты самому «большому» герою программы удалось не только похудеть, но и справиться с проблемой, угрожавшей его жизни.

Алексей, участник 3-го сезона программы «Свадебный размер»: «Я очень благодарен проекту. Изначально думал, что скину 20-25 кг, и будет шикарно. Я даже не мог представить, что мое здоровье и вся моя жизнь в такой опасности. Я проделал большую работу над собой, но это еще не предел, я буду и дальше стараться худеть, чтобы снова вернуться к играм в футбол, еще хочется второй раз стать папой, у меня много намеченных целей. Проект помог изменить не только мою внешность, но и наши с женой отношения. Мы стали понимать, ценить и поддерживать друг друга».

Марина, жена Алексея: «Отношения у нас очень сильно изменились. Сейчас я в нем уверена. Я знаю, что он со всем справится. Мы будем однозначно продолжать правильно питаться и ходить в зал. У Леши в планах похудеть еще на 30 кг. Мне тоже есть к чему стремиться. Главное – мы смогли побороть свою лень и нерешительность и добиться успеха ради сохранения нашей семьи».

Ксения Селезнева, диетолог, эксперт программы «Свадебный размер»: «Глядя на Алексея, понимаешь, что наш проект существует не зря. Когда я обследовала Алексея, пришла в ужас, потому что у него были нарушены практически все виды обмена, у него было повышенное давление, он был близок к сахарному диабету. Самое страшное, что происходило с ним – это остановка дыхания ночью. Из семи часов сна Алексей не спал и не дышал в течение трех. У него развивалась гипоксия, то есть недостаток кислорода в организме, с чем были связаны его вялость и апатичность. Сейчас Алексей спит со специальным аппаратом, который обеспечивает его органы кислородом и не дает его дыханию останавливаться. Это помогло ему снизить массу тела: когда организм обеспечен кислородом, обменные процессы ускоряются и процесс похудения идет более эффективно. Я должна отметить, что Алексей – настоящий герой. То, как он выполнял все рекомендации без каких-либо жалоб, заслуживает уважения. Я искренне восхищаюсь этим человеком».

Эдуард Каневский – фитнес-тренер, эксперт программы «Свадебный размер»: «В начале проекта мне было страшно работать с Алексеем – огромный вес в 194 кг подразумевает серьезные проблемы со здоровьем. Тренировать его нужно было не то, что аккуратно, а практически сдувая пылинки. Я не мог рассчитывать на хороший результат в начале проекта, потому что боялся за его здоровье. На деле же он оказался очень целеустремленным. Леша не забывал о моих рекомендациях, усердно тренировался, принимал таблетки, которые ему прописали врачи. Я потихоньку начал добавлять нагрузку, в результате чего он так втянулся!»

Всем ли героям проекта удастся влезть в свадебные наряды? На что готовы мужчины ради своих жен? Как, имея шестерых детей, соблюдать правильный режим питания и заниматься собой? Невыдуманные семейные драмы и невероятные изменения во внешности и отношениях любящих пар – с 7 ноября в 23:00 на «Dомашнем».

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#Свадебный размер#Анита Цой
19 октября 2017
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