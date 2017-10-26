Такие девушки, как звезды: 12 красавиц, словно сошедших с обложки

Woman’s Day разыскал дюжину красавиц Ярославля, чьи фотографии достойны самой известной обложки. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем лучшее фото до 16:00 8 ноября.

На чью обложку вы бы согласились сниматься? Vogue, Numero и L’Officiel.

Известная женщина, которая вас вдохновляет? Я думаю, такой женщиной для меня является Анджелина Джоли. Она искренне восхищает всем: талантливая актриса, заботливая мама, занимается благотворительностью и ездит по странам третьего мира, при этом остается такой изысканной и безупречно красивой женщиной.

Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Пусть это будет Джейсон Стейтем, думаю, многие девушки со мной согласятся.