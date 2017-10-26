Такие девушки, как звезды: 12 красавиц, словно сошедших с обложки

Woman’s Day разыскал дюжину красавиц Ярославля, чьи фотографии достойны самой известной обложки. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем лучшее фото до 16:00 8 ноября.
Алена Константинова, 25 лет, учитель английского языка
На чью обложку вы бы согласились сниматься? Vogue, Numero и L’Officiel.
Известная женщина, которая вас вдохновляет? Я думаю, такой женщиной для меня является Анджелина Джоли. Она искренне восхищает всем: талантливая актриса, заботливая мама, занимается благотворительностью и ездит по странам третьего мира, при этом остается такой изысканной и безупречно красивой женщиной.
Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Пусть это будет Джейсон Стейтем, думаю, многие девушки со мной согласятся.
Валерия Ефанова, 24 года, дизайнер одежды
На чью обложку вы бы согласились сниматься? Конечно же, Vogue!
Известная женщина, которая вас вдохновляет? Из наиболее известных – Рената Литвинова, Ирина Хакамада.
Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Стать героем может каждый, и не обязательно для этого быть известным.
Алена Стронгина, 21 год, парикмахер-стилист
На чью обложку вы бы согласились сниматься? Для Vogue.
Известная женщина, которая вас вдохновляет? Селена Гомес.
Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Джанлука Вакки.
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