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Такие девушки, как звезды: 12 красавиц, словно сошедших с обложки

Красивые, дерзкие, сексуальные – девушки, словно только что побывавшие на съемках для модных журналов, – живут совсем рядом с нами.

Woman’s Day разыскал дюжину красавиц Ярославля, чьи фотографии достойны самой известной обложки. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем лучшее фото до 16:00 8 ноября.

Алена Константинова, 25 лет, учитель английского языка

Фото: Маргарита Пикулова

На чью обложку вы бы согласились сниматься? Vogue, Numero и L’Officiel.

Известная женщина, которая вас вдохновляет? Я думаю, такой женщиной для меня является Анджелина Джоли. Она искренне восхищает всем: талантливая актриса, заботливая мама, занимается благотворительностью и ездит по странам третьего мира, при этом остается такой изысканной и безупречно красивой женщиной.

Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Пусть это будет Джейсон Стейтем, думаю, многие девушки со мной согласятся.

Валерия Ефанова, 24 года, дизайнер одежды

Фото: Олеся Сорокоумова

На чью обложку вы бы согласились сниматься? Конечно же, Vogue!

Известная женщина, которая вас вдохновляет? Из наиболее известных – Рената Литвинова, Ирина Хакамада.

Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Стать героем может каждый, и не обязательно для этого быть известным.

Алена Стронгина, 21 год, парикмахер-стилист

Фото: Валерия Аврос

На чью обложку вы бы согласились сниматься? Для Vogue.

Известная женщина, которая вас вдохновляет? Селена Гомес.

Известный мужчина – идеальный герой для современных девушек? Джанлука Вакки.

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#Ярославль
26 октября 2017Ксения Титова
Комментарии10
Гость27.10.17 13:54

Маргарита Данилова

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Гость27.10.17 12:53

Оксана Бухвалова

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Гость27.10.17 10:28

Дарья Рошонэ

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Гость26.10.17 21:12

Маргарита Данилова

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Гость26.10.17 20:56

Дарья Рошонэ

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Гость26.10.17 20:55

Дарья Рошонэ психолог. Фото Микульского

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Гость26.10.17 20:55

Дарья Рошонэ 27 лет психолог. Фото Д. Микульский.

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Гость26.10.17 20:50

Дарья Рошонэ, 27 лет, медицинский психолог. Фотограф Денис Микульский.

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Гость26.10.17 20:17

Дарья Рошонэ, 27 лет, медицинский психолог. Фотограф Денис Микульский.

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Гость26.10.17 12:54

Анастасия Александрова 25 лет,юрист ,фото Александр Изюмов

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