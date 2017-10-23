Тайны прошлого: как найти клад с помощью медведя

Для путешествия в далекое прошлое нужны фантазия, команда энтузиастов, готовых воплотить ее в жизнь, и… полноприводный автомобиль. Почему? Да потому что не было в прошлом ни асфальтовых, ни даже грунтовых дорог.

Автоцентр «Злата» творчески подошел к желанию продемонстрировать нижегородским журналистам и блогерам внедорожные качества полноприводных автомобилей ŠKODA. Для пишущей братии был организован тематический тест-драйв «По медвежьим тропам в поисках клада Стеньки Разина». Конечно, знаменитый казак в наших краях своими деяниями не отметился, зато здесь «поураганили» другие разбойнички вроде знаменитого Кудеяра. Именем которого, кстати, назван поселок на юге области, где, по преданию, лихой человек Кудеяр спрятал награбленные сокровища. Вот почему поселок Кудеярово стал одним из пунктов назначения в маршруте нижегородских кладоискателей.

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Задания квеста заключались в следующем: в каждой точке маршрута необходимо было угадать соответствующую цифру, вписать ее в квадратики на карте и, получив таким образом координаты места, где находится Кудеяров клад, первым его обнаружить. Журналистов разделили на команды, каждой из которых достался полноприводный автомобиль ŠKODA. Автопарк кладоискателей выглядел впечатляюще: три внедорожника ŠKODA KODIAQ, а также Octavia Combi 4х4 (1.8 DSG) и Yeti 4х4 (1.8 DSG). Маршрут кладоискателей был составлен таким образом, чтобы они могли проявить максимум смекалки, а также протестировать автомобили на дорогах разного качества, в том числе там, где понятие дороги вообще носит условный характер. Пока добирались до первой точки – Крестовоздвиженского женского монастыря, расположенного практически в центре Нижнего (по преданию, в одну из юных послушниц был страстно влюблен разбойник Кудеяр), участники квеста смогли по достоинству оценить комфорт и множество умных функций, объединенных слоганом Simply Clever, которыми буквально нашпигованы автомобили ŠKODA. Например, в плотном городском потоке, когда утомленные медленной скоростью водители теряют концентрацию внимания, поистине неоценима система контроля дистанции до впередиидущего автомобиля, именуемая Front Assist. Зазевались в пробке? Не беспокойтесь – машина остановится сама, и ДТП вам не грозит.

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Следующей точкой был водопад на реке Кудьме в Зеленом Городе. Вот где пригодились внедорожные качества полноприводных «железных коней»! Прошедший накануне дождь превратил некоторые участки проселочной дороги в грязевое месиво с трудно определяемой на глаз глубиной ям. Водительские сердца сжимались, когда автомобили с символикой квеста один за другим штурмовали бездорожье. И все с честью вышли из этого «грязного» испытания! Особенно впечатлил ŠKODA KODIAQ. Что вполне объяснимо: дорожный просвет почти в 190 мм и мощный двигатель объемом 2,0 л позволяют водителю этого автомобиля чувствовать себя истинным первопроходцем. Более того, у тех, кто был за рулем ŠKODA KODIAQ, возникало подсознательное чувство превосходства: гуляющие по лесу гости расположенных в Зеленом Городе оздоровительных учреждений с явным интересом провожали глазами эти брутальные автомобили. Действительно, на наших дорогах этих машин еще немного, а уж наблюдать такую красоту на труднодоступной проселочной дороге – это сродни встретить в лесу медведя. Кстати, такие ассоциации вовсе не случайны: кадьяк – это крупный медведь, живущий на Аляске. Его именем и назван первый большой SUV популярного чешского бренда.

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Насладившись шумом единственного в Нижегородской области Кудьминского водопада (кстати, рукотворного, поскольку этот водопад – недостроенная ГЭС), участники квеста вышли на «оперативный простор»: дальнейший путь пролегал по трассам, где можно было испытать и скоростные качества автомобилей. Эх, жаль, что нет в нашей области автобанов, и правила дорожного движения ограничивают скорость до 90 км в час. Потому что тот же ŠKODA KODIAQ разгоняется до 190 км в час. Миновав Кстово, Перевоз и Ичалки (в каждом из перечисленных пунктов участников квеста ждали интересные задания), кавалькада брендированных автомобилей добралась до Эрзянского этнопарка в Лукояновском районе. В тех краях, где сохранились предания о смелом Кудеяре, участников ждал красивый этнический праздник. Участники квеста вместе с местным творческим этническим коллективом водили хороводы, участвовали в национальном эрзянском обряде и воздали должное национальной кухне. А главное – вписали недостающие цифры в карту и вычислили по полученным координатам место клада. Знаете, где он оказался? В автоцентре «Злата»! Именно там по возвращении в Нижний были подведены итоги дня и награждена команда-победитель. Сокровища ни Кудеяра, ни тем более Стеньки Разина обнаружены не были, но это не повод для печали: то, что досталось нечестным путем, никому не принесет счастья и удачи. А вот награда, полученная за смекалку, – это здорово! Каждый участник команды-победительницы был награжден медведем (не кадьяком, конечно, но вполне симпатичным плюшевым мишкой).

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И еще: автоцентр «Злата» не зря был определен как место, где находится клад. Здесь находятся истинные сокровища, которые не надо прятать, – автомобили ŠKODA. И какой из них станет украшением вашей жизни, верным другом и надежным помощником, решать вам. Кстати, некоторые модели чешского бренда, например Octavia и Yeti, собираются здесь, в Нижнем. А уже в первом квартале 2018 года к ним добавится и ŠKODA KODIAQ. Запуск локального производства не только ускорит сроки поставок, но и позволит расширить линейку двигателей и комплектаций для этого автомобиля. Так что совсем скоро ŠKODA KODIAQ станет ближе!