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Топ-10 лучших мастеров маникюра

Красивые, ухоженные руки – визитная карточка каждой женщины, и поэтому очень важно, чтобы они всегда выглядели безупречно. Сегодня Woman's Day подготовил рейтинг профессионалов, которые творят чудеса с любыми ноготками. Смотри фотки, читай полезные советы и выбирай самого достойного мастера.

Ольга Данкова

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Фото: личный архив Ольги Данковой

Возраст: 29 лет.

Род деятельности: мастер маникюра/педикюра.

Опыт работы: 2,5 года.

Как ухаживать за ногтями в домашних условиях? «Главное в уходе за ногтями дома - это регулярность, ведь наши ногти постоянно сталкиваются с агрессивной средой моющих и чистящих средств, сменой температур и другими негативно воздействующими на них факторами. Любую домашнюю работу лучше делать в перчатках. Возможно, это не совсем удобно, но такое средство защиты поможет предотвратить расслоение и ломкость ногтевой пластины. Эффективным средством по уходу за ногтями являются теплые масляные ванночки. Для лучшего результата в них можно добавить морскую соль и пару капель лимонного сока. Не пренебрегайте перчатками в холодное время года, положите в сумочку крем для рук, масло для кутикулы. Они не займут много места, но, всегда находясь под рукой, помогут сохранить кожу рук и ногти красивыми и здоровыми».

Альбина Денисова

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Фото: личный архив Альбины Денисовой

Возраст: 29 лет.

Род деятельности: мастер ногтевого сервиса студии Sweet Studio.

Опыт работы: 3 года.

Как ухаживать за ногтями в домашних условиях? «В домашних условиях ухаживать за ногтями не так уж и сложно. Нужно выработать привычку делать несложные процедуры. Прежде всего, следует бережно относиться к своим рукам. Помните о том, что руки следует защищать от ветра и мороза, от химии, которой стало очень много в нашем быту. Для домашнего ухода отлично подойдут ванночки для ногтей. Это самое эффективное, хотя и простое средство по уходу за ногтями. Ванночки бывают разные по составу и целям их применения. Что именно добавить масла или соль для ухода – выбирать вам».

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20 октября 2017Алиса Федотова
Комментарии1
Гость20.10.17 23:36

Лучшие? Есть мастера намного круче.

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