Топ-10 лучших мастеров маникюра

Возраст: 29 лет.

Род деятельности: мастер маникюра/педикюра.

Опыт работы: 2,5 года.

Как ухаживать за ногтями в домашних условиях? «Главное в уходе за ногтями дома - это регулярность, ведь наши ногти постоянно сталкиваются с агрессивной средой моющих и чистящих средств, сменой температур и другими негативно воздействующими на них факторами. Любую домашнюю работу лучше делать в перчатках. Возможно, это не совсем удобно, но такое средство защиты поможет предотвратить расслоение и ломкость ногтевой пластины. Эффективным средством по уходу за ногтями являются теплые масляные ванночки. Для лучшего результата в них можно добавить морскую соль и пару капель лимонного сока. Не пренебрегайте перчатками в холодное время года, положите в сумочку крем для рук, масло для кутикулы. Они не займут много места, но, всегда находясь под рукой, помогут сохранить кожу рук и ногти красивыми и здоровыми».