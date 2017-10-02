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Топ-15 красивых первокурсниц Ярославля

Что общего между физиком, филологом, стоматологом, дефектологом, юристом, инженером и актрисой? Все это – прекрасные девушки, которые выбрали профессию своей мечты и спешат учиться, учиться и еще раз учиться.

Пока девушки не утонули в учебниках и конспектах, Woman’s Day расспросил 15 первокурсниц о том, какие горы они планируют свернуть на своем пути. Любуйтесь и голосуйте! Выбираем самую классную студентку до 16:00 13 октября.

Алина Макарова, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, факультет биологии и экологии

Фото: личный архив Алина Макарова

Три плюса студенческой жизни. Студенчество – это особенный период жизни, в который можно открыть в себе новые таланты. Плюсами этого периода являются саморазвитие, веселые мероприятия, которые не дают сидеть на месте и требуют активности, а также новые знакомства.

Что нужно успеть за время учебы? Многое. В первую очередь, найти свой профиль по душе, активно участвовать в жизни университета, знакомиться с разными интересными людьми, совершенствовать свои навыки и т. д.

Катерина Голикова, ЯГМУ, стоматологический факультет

Фото: личный архив Катерины Голиковой

Три плюса студенческой жизни. Новые знакомства. Теперь у меня есть друзья не только в пределах группы ребят, с которыми учусь, но и с других факультетов и курсов. Новые знания. Всем известно, что на первом курсе в программу включены предметы общего развития, не относящиеся к выбранной профессии, но даже эти науки вы можете узнать совершенно с другой стороны. Внеучебная деятельность. В каждом вузе существует огромный выбор различных кружков и секций. И у каждого студента есть возможность проявить новые или развить уже обнаруженные таланты.

Что нужно успеть за время учебы? За студенческую жизнь надо успеть везде поучаствовать и завести как можно больше интересных знакомств.

Анастасия Габова, ЯГПУ им. Ушинского, дефектологический факультет

Фото: личный архив Анастасии Габовой

Три плюса студенческой жизни. Студенческая жизнь включает в себя не только учебный процесс. В университетах проводится множество интересных спортивных и общекультурных мероприятий, на которых каждый студент может проявить себя, раскрыть творческие способности, почувствовать жизнь во всем ее ярком проявлении.

Что нужно успеть за время учебы? Каждый студент должен понять, приходится ли ему по душе обучение в вузе, соответствует ли оно его желаниям и мечте. И если да, то нужно успеть насладиться теми моментами, когда преподаватель каждую лекцию вкладывал в тебя знания, когда ты проходил первую практику в своей жизни, получал «автоматы» и проводил бессонные ночи за конспектами. Это останется в памяти на всю жизнь!

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#Ярославль#студенты#первокурсники
2 октября 2017Анна Ойцева
Комментарии15
Гость04.10.17 08:53

Анна Березина! Мой голос тебе!

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Гость03.10.17 22:53

Мария Смирнова онли

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Гость03.10.17 22:44

Анастасия Габова

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Гость03.10.17 19:49

Анна Березина

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Гость03.10.17 18:43

Екатерина Голикова, ехуу!!!

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Гость03.10.17 18:03

Анна Березина

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Гость03.10.17 17:29

Анна Березина

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Гость03.10.17 16:55

Анастасия Габова

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Гость03.10.17 16:39

Отдаю свой голос за Анну Березину из ЯГПУ, потрясающая девушка!

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Гость03.10.17 16:29

Анна Березина

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Гость03.10.17 15:27

Анна Березина

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Гость03.10.17 15:13

Анна Березина шикарна

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Гость02.10.17 22:37

Мария Соколова

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Гость02.10.17 22:27

Настя Якубовская

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Гость02.10.17 22:20

Мария Соколова

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