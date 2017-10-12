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Не хуже Волочковой! 15 шикарных девушек с идеальной растяжкой

Woman's Day подготовил топ сексуальных красоток, гибкость которых вызывает восхищение, а подтянутые тела зависть!

Юлиана Шабунова

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Фото: личный архив Юлианы Шабуновой

Возраст: 25 лет.

Род деятельности: страхование.

Увлечения: активный отдых и путешествия, интеллектуальные командные игры, фотография, танцы на пилоне.

Как вы добились растяжки? «Для подготовки качественного танца необходима не только пластика и сила, но и конечно растяжка. Поэтому в студии «Изюм» этому уделяется много внимания. Отсюда и результат! Я думаю, что 2−3 часовых занятий в неделю, направленных, например, конкретно на продольный или поперечный шпагат вполне достаточно для получения быстрого результата».

Марина Елка

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Фото: личный архив Марины Елки

Возраст: 30 лет.

Род деятельности: тренер по растяжке и воздушной гимнастике.

Увлечения: воздушная гимнастка.

Как вы добились растяжки? «Самый мощный прогресс по шпагатам я получила от мастеров спорта олимпийской сборной, по художественной гимнастике, в институте имени Лесгафта в Петербурге. Данную методику теперь я использую на своих тренировках. Работая в цирке, получила травмы и о шпагатах на долгое время пришлось забыть, восстановление идет и по сей день. Прошла мастер-классы многих профессиональных спортсменов и танцоров, испробовав на себе различные методики, впоследствии составив свою авторскую программу по интенсивной растяжке для любого возраста и с любым уровнем подготовки. И каждый раз доказываю своим примером и достижениями своих учеников, что нет ничего не возможного и нет предела совершенству !!!»

Юлия Сахнова

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Фото: личный архив Юлии Сахновой

Возраст: 25 лет.

Род деятельности: работа в частной фирме.

Увлечения: батут, сноуборд, вейкборд, а также занятия на пилоне и полотнах.

Как вы добились растяжки? «Я не гимнастка и начала растягиваться пару лет назад. Через боль я добилась хорошего результата. Теперь стало не больно. Растяжка во многом позволяет экономить силы на разных снарядах».

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#растяжка#шпагат
12 октября 2017Алиса Федотова
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