Не хуже Волочковой! 15 шикарных девушек с идеальной растяжкой

Возраст: 25 лет.
Род деятельности: страхование.
Увлечения: активный отдых и путешествия, интеллектуальные командные игры, фотография, танцы на пилоне.
Как вы добились растяжки? «Для подготовки качественного танца необходима не только пластика и сила, но и конечно растяжка. Поэтому в студии «Изюм» этому уделяется много внимания. Отсюда и результат! Я думаю, что 2−3 часовых занятий в неделю, направленных, например, конкретно на продольный или поперечный шпагат вполне достаточно для получения быстрого результата».
Возраст: 30 лет.
Род деятельности: тренер по растяжке и воздушной гимнастике.
Увлечения: воздушная гимнастка.
Как вы добились растяжки? «Самый мощный прогресс по шпагатам я получила от мастеров спорта олимпийской сборной, по художественной гимнастике, в институте имени Лесгафта в Петербурге. Данную методику теперь я использую на своих тренировках. Работая в цирке, получила травмы и о шпагатах на долгое время пришлось забыть, восстановление идет и по сей день. Прошла мастер-классы многих профессиональных спортсменов и танцоров, испробовав на себе различные методики, впоследствии составив свою авторскую программу по интенсивной растяжке для любого возраста и с любым уровнем подготовки. И каждый раз доказываю своим примером и достижениями своих учеников, что нет ничего не возможного и нет предела совершенству !!!»
Возраст: 25 лет.
Род деятельности: работа в частной фирме.
Увлечения: батут, сноуборд, вейкборд, а также занятия на пилоне и полотнах.
Как вы добились растяжки? «Я не гимнастка и начала растягиваться пару лет назад. Через боль я добилась хорошего результата. Теперь стало не больно. Растяжка во многом позволяет экономить силы на разных снарядах».