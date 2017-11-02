Топ-5 спортивных девушек Нижнего Новгорода по версии Woman’s Day

Поверьте, все девушки из нашего списка – живые люди со своими проблемами, заботами и нехваткой времени. Тем не менее они всегда находят пару часов на занятия любимым видом спорта. Кто-то добился небывалых высот и коллекционирует дома кубки и медали, некоторые из них тренируется исключительно для себя и не гонятся за призами, а для кого-то главной наградой является помощь другим на пути к преображению.

Блог: aleksandramashina

Чему посвящен блог: самым ярким событиям из жизни, чемпионатам, съемкам, танцевальным проектам, а также проектам, связанным с сетью студий фитнеса и растяжки.

Вид спорта: танцы, стретчинг.

Сколько времени уделяет спорту: спорт в моей жизни каждый день, будь то растяжка, танцы, репетиции, бег или проекты. Спорт присутствует в жизни всегда, и я без него не могу – это моя жизнь!

Как быстро добилась желаемого результата: моя цель – универсально подготовленное тело к любым видам деятельности в танцах и спорте. Ведь я – универсальный танцор и педагог, нужно всегда быть в форме. Со всеми переездами и перелетами тело должно успевать восстанавливаться, быть красивым и здоровым. И всегда есть куда расти!

Совет новичкам: главное – действуйте! Пройдет много времени, пока вы полностью поймете свое тело и начнете его чувствовать в гармонии со всем остальным.

Лайфхак (легкое упражнение на каждый день для одной части тела): я всегда делаю акцент на позвоночнике, ведь на нем держится ВСЕ. Поэтому утром сразу после пробуждения очень советую делать скрутку корпуса, чтобы позвонки встали на свои места и тело пробудилось.

Как выполнять: лягте на спину, руки разведите в стороны, поднимите правую ногу и согните в колене. На выдохе попытайтесь положить колено слева от корпуса, не отрывая правое плечо. Повторите упражнение на вторую ногу.