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Греемся в кино: 7 лучших кинопремьер октября

«Антенна» выбрала самые яркие кинопремьеры месяца, которые нельзя пропустить.

«Бегущий по лезвию 2049» (16+)

Режиссер: Дени Вильнев.

Звезды: Харрисон Форд, Джаред Лето, Райан Гослинг.

Великобритания – США – Канада, 2017 год.

Премьера: 5 октября.

Фото: кадр из фильма

Зачем смотреть? «Человек или репликант?» – вопрос снова открыт. После событий первого фильма Ридли Скотта о киборгах, сбежавших из космической колонии, прошло 30 лет. Как и в первой ленте, тут снялся Харрисон Форд, а Ридли Скотт участвует в качестве продюсера.

В одной из главных ролей – Джаред Лето. Актер – мастер перевоплощений, но жертвы, на которые он пошел ради этого фильма, шокировали даже режиссера Дени Вильнева. Лето снимался в «Бегущем по лезвию 2049» в буквальном смысле вслепую. Специально для Джареда изготовили особые контактные линзы, которые не только сделали глаза актера непрозрачными, но и не давали ему возможность что-либо видеть.

«Между нами горы» (16+)

Режиссер: Хани Абу-Ассад.

Звезда: Кейт Уинслет.

США, 2017 год.

Премьера: 5 октября.

Фото: кадр из фильма

Зачем смотреть? Главные герои, два незнакомых человека – доктор Бен Пейн (Идрис Эльба) и писательница Эшли Нокс (Кейт Уинслет) попадают в трагическую авиакатастрофу. Все, кроме них, погибают. Чтобы выжить, надо пройти более сотни километров в заснеженных Альпах. Началу съемок предшествовал долгий кастинг. Эшли Нокс могла сыграть Марго Робби, но выбор режиссера пал на Кейт Уинслет. Говорят, что роль актрисы будет не менее впечатляющей, чем в «Титанике».

«Салют-7» (16+)

Режиссер: Клим Шипенко.

Звезды: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова.

Россия, 2017 год.

Премьера: 12 октября.

Фото: кадр из фильма

Зачем смотреть? В этом фильме увлекательно все: начиная от сюжета, основанного на реальной истории, когда советские космонавты, имея ничтожный шанс на успех, отправились к разрушенной космической станции «Салют-7», чтобы пристыковаться и «оживить» ее, заканчивая актерскими дуэтами. Прототип героя Владимира Вдовиченкова – Владимир Джанибеков, а Павла Деревянко – Виктор Савиных. В фильме их имена соответственно – Владимир Федоров и Виктор Алехин.

Для фильма разработали различные хитроумные приспособления и невидимые сиденья, на которых раскручивали актеров, что передать эффект невесомости.

«Сделано в Америке» (18+)

Режиссер: Даг Лайман.

Звезда: Том Круз.

США, 2017 год.

Премьера: 12 октября.

Фото: кадр из фильма

Зачем смотреть? Фильм основан на реальной истории летчика Барри Сила (Том Круз), который был самым молодым пилотом «Боинга-747» в Америке и уже через несколько лет после начала полетов стал одним из богатейших людей, зарабатывая на перевозке контрабанды… После выхода из тюрьмы он становится информатором спецслужб, но параллельно ведет двойную игру. В фильме был задействован легкомоторный самолет, который разбился в горах Колумбии, когда пилоты исполняли сложный трюк. В результате погибли два человека, третий получил тяжелые ранения и оказался парализован. После этого родственники погибших обратились в суд, обвинив Тома Круза в причастности к их гибели.

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#кино#фильм#что посмотреть#трейлер#выбор редакции
6 октября 2017Кристина Десятова
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