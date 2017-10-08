Не всегда говори «да»: 6 легких способов отказать человеку

Многим знакома ситуация, когда очень не хочется выполнять чью-то просьбу, но отказать вы не можете. Помогать людям надо, но не всем подряд и не всегда. Семейный психолог Виктория Ивченко советует, как научиться говорить людям «нет».

Если человек легко говорит другим «нет», это значит, что он живет в гармонии с собой, осознает границы дозволенного по отношению к себе, у него есть принципы, сформировано мировоззрение. Если же это слово дается с трудом, то у человека, скорее всего, нет в жизни четких ориентиров, он постоянно сомневается в себе, ему тяжело делать выбор и принимать решения. Он как дом без стен, в который может зайти каждый. Таким людям выживать непросто.

Почему так трудно отказывать?

Потому что вы боитесь испортить отношения с людьми, потерять их любовь и доверие, не оправдать чьи-то ожидания. Вы убеждены, что окружающие нуждаются в вас только потому, что вы готовы по первому зову прийти на помощь. Вам почему-то кажется: если не сделать то, о чем просит муж, он разозлится, и вы поссоритесь. А подруга, если не пойти с ней в кино, в следующий раз позовет кого-то другого. Ну, а начальник, если вы заартачитесь по поводу постоянных переработок, перестанет считать вас ценным сотрудником… Но оттого, что вы никогда никому не отказываете, люди к вам лучше относиться не станут. Они просто будут использовать вас в своих интересах, а вы в какой-то момент совсем перестанете жить своей жизнью, потому что утонете в чужих проблемах.

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Запомните…

Нельзя ставить свои интересы ниже интересов других. Ведь порой, оказывая помощь кому-то, вы забываете о себе, о собственных желаниях и планах. Здоровый эгоизм необходим для комфортного существования. Исполняя бесконечно чужие просьбы, вы это делаете не только в ущерб себе, но и своим близким. Потому что тратите слишком много времени и сил, угождая друзьям и коллегам, а на семью их не остается. Излишней покладистостью и безотказностью невозможно завоевать уважение. Эти качества скорее говорят о слабохарактерности. А уважение вызывают те, кто отстаивает свои интересы, проявляет твердость, ценит свою независимость. И это не мешает им откликаться на просьбы о помощи, когда это действительно необходимо. Взваливая на себя чужие проблемы, вы оказываете людям медвежью услугу, поощряете их слабость и беспомощность, балуете их, даете им возможность паразитировать. Каждый должен справляться с трудностями самостоятельно и лишь в крайнем случае прибегать к посторонней помощи.

Как же сказать человеку «нет»?

1. Возьмите время на размышление. Скажите так: «Мне надо пару дней подумать, смогу ли я сделать то, о чем вы просите». Если вам трудно сразу сказать «нет», дайте себе возможность проанализировать ситуацию, взвесить все «за» и «против» и принять окончательное решение. А чтобы определиться, ответьте на два главных вопроса: «Действительно ли моя помощь необходима?» и «Не ущемляю ли я себя и свои интересы?».

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2. Смело и уверенно отказывайте человеку, если не чувствуете от него отдачи. Любые отношения – это взаимовыгодный обмен: когда что-то отдаете, вы должны что-то получать в ответ. Если один все время помогает, а другой только принимает помощь, не компенсируя ее хотя бы благодарностью, то таким отношениям без сожаления нужно положить конец.

3. Аргументируйте отказ. Лучше не скрывать причину, по которой вы не можете выполнить некую просьбу или задачу. Возможно, у вас нет на это времени или мешают некие обстоятельства. Реально оцените свои возможности и честно объясните другу или коллеге, почему вынуждены сказать ему «нет». И это будет обоим во благо.

4. Признайтесь в своих переживаниях. Отказывая кому-то, расскажите, что вы при этом чувствуете. Скажите прямо: «Ты для меня важен, я дорожу нашими отношениями. Поэтому боюсь тебя обидеть, и мне ужасно неловко, что в данном случае не могу быть тебе полезен».

5. Пошутите. Юмор смягчает острые углы, шутливый отказ собеседник воспримет спокойнее, чем категоричное «нет». Возможно, он даже почувствует себя неловко, когда, иронизируя, вы завуалированно намекнете, почему не хотите что-либо делать.

6. Представляйте себя на месте собеседника. Ведь он наверняка, как вы, человек разумный, который уважает желания и интересы других. Поэтому не станет на вас обижаться. Не надо недооценивать людей, зачастую они лучше, чем мы о них думаем.

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