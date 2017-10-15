Удивительный мир: как здороваются в разных странах

Рассказываем, как принято приветствовать друг друга в разных уголках нашей планеты.

Эти лайфхаки, мы уверены, должен знать каждый турист. А особенно тот, кто мечтает подружиться с местными жителями и стать своим среди чужих.

США, Европа (кроме Великобритании) – рукопожатие

Начнем с простого – Европы и США. Там традиции схожи с нашими. Обычно при встрече мужчины пожимают друг другу руку, то же касается лиц противоположного пола и женщин в деловой обстановке. Исключением является лишь Великобритания, где руку принято подавать только очень хорошим знакомым, а в остальных случаях британцы в знак приветствия предпочитают слегка кивнуть головой. Также в Англии принято соблюдать дистанцию и стараться не дотрагиваться до собеседника.

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Некоторые страны Европы – поцелуи в щеку

Также в некоторых европейских странах, как и у нас, при встрече с хорошими знакомыми принято обмениваться поцелуями в щеку. Но здесь важно количество. Если в России целуются трижды, то в Испании, Италии, Бельгии и многих других европейских городах – дважды. Будьте аккуратны в Германии! Там дружеские поцелуи при встрече не приняты.

Фото: Getty Images

Арабские страны – рукопожатие и поцелуи в щеку

Интересно, что в арабских странах мужчины при встрече друг с другом и руку пожимают, и целуются в щеку дважды. А при особом почтении к человеку прижимают правую руку к сердцу в знак уважения. Другой случай – арабские женщины, которые при общении друг с другом и уж тем более с мужчинами обходятся простым кивком головы.

Фото: Getty Images

Латинская Америка – поцелуи и объятия

Латиноамериканцы – люди темпераментные и дружелюбные. Они при встрече с хорошими знакомыми или понравившимися людьми целуются в щеку и крепко обнимаются. А еще громко спрашивают у собеседника о его делах и, конечно, рассказывают все последние новости о себе.

Фото: Getty Images

Страны Азии – поклон

В странах Азии при встрече положено кланяться. Вот только поклоны в разных регионах разные. Японцы, к примеру, наклоняются к собеседнику вперед на 10−15 градусов. Но если перед ними глубокоуважаемый человек, то поклон может быть и до пояса. При этом китайцы, приветствуя друг друга, обходятся кивком головы. Индусы при встрече наклоняют голову вперед, сжимая ладони у груди, как при молитве. А если перед ними находится уважаемый человек, они наклоняются к нему, касаясь его стоп. Тайцы, как и индусы, видя знакомого, складывают ладони в молитвенный жест, но подносят их к груди, а потом к голове. Однако стоит отметить, в больших азиатских городах местные жители уже привыкли к европейцам и могут здороваться с ними по их традициям.

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Тибет – высовывание языка

Традицию высовывать язык при встрече придумали тибетские монахи еще в IX веке, чтобы узнать приверженцев цара Ландарма, который обладал черным языком и устраивал гонения на буддистов. После смерти царя монахи были уверены, что у его приверженцев тоже должны быть черные языки. С тех пор прошло много лет, а обычай сохранился в отдаленных районах страны.

Фото: Getty Images

Новая Зеландия – прикосновение носами

В некоторых районах Новой Зеландии сохранилась традиция прикосновения носами при встречи. Раньше местные жители верили, что этот ритуал представляет собой обращение к дыханию жизни, разделенное на двоих, которое восходит к древним богам. Кроме того, подобный обряд помогает ближе прикоснуться к энергии собеседника и понять, хороший ли он человек.

Фото: Getty Images

Африка – танцы

Во многих регионах Африки, в том числе в Кении, сохранилась традиция приветствовать друг друга танцем Адаму, который больше похож на соревнование и заключается в том, чтобы прыгнуть выше собеседника.

Филиппины – касание руки собеседника лбом

Интересная традиция приветствия сохранилась и на Филиппинах. Там при встрече знакомого младший по статусу и возрасту должен взять его правую руку и дотронуться до нее лбом.

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