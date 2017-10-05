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Умные и красивые: 7 учителей поделились смешными историями

Накануне Дня учителя красавицы, работающие в школах Новосибирска, рассказали Woman’s Day, как пришли в эту профессию, и поделились забавными случаями из практики.

Екатерина Батищева, учитель химии

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Фото: личный архив Екатерины Батищевой

Я работаю учителем химии. Очень часто слышу от взрослых людей, что этот предмет в школе они не любили или не понимали. Сразу начинаю думать: а почему? Ведь химия – удивительная наука! Только на этом уроке можно стать для детей не просто учителем, а настоящим волшебником. Желание быть учителем меня сопровождало всегда, только предмет менялся. В средней школе я хотела быть учителем труда, потом английского, физики... Начав изучать химию, поняла, что нашла свое любимое дело.

Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом?

Работая с детьми, всегда нужно выглядеть на отлично. Ребята не только оценивают внешний вид учителя, но и стараются подражать ему. Ты становишься неким эталоном, которому приходится соответствовать ежедневно. Я стараюсь продумывать образ в целом: одежду, макияж, аксессуары. Конечно, учительская профессия требует сдержанности во всем, поэтому в моем рабочем гардеробе преобладают спокойные тона.

Поделитесь веселой историей из вашей практики

Общаться с детьми очень интересно. Они всегда стараются выделиться: кто-то поведением, кто-то знаниями, а кто-то своей находчивостью. Иногда ребята рисуют мне на контрольных работах забавные рисунки, чтобы развеселить меня при проверке. Кто-то рисует милых енотов, кто-то колбы, а кто-то – мольбы не ставить плохую отметку.

Мария Елисеева, преподает основы выбора профессии

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Фото: личный архив Марии Елисеевой

По образованию я психолог, и мне всегда была интересна психология. А на работу в школу попала случайно. Но затянуло, и понимаю, что я на своем месте.

Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом?

Безусловно, работа в школе обязывает следить за своим внешним видом. Ученики всегда отмечают: «О, у вас новый маникюр, вы подстриглись». В одежде стараюсь избегать серых тонов. Стиль одежды деловой, но всегда хочется добавить чего-то менее формального.

Поделитесь веселой историей из вашей практики

На самом деле каждый урок происходит что-то веселое. И я считаю, что для учителя чувство юмора – одно из важных качеств. Из забавного: как-то на День учителя попросила учеников сделать мини-пародию на свой урок. Я считала, что я требовательна и отчасти строга в том, что касается выполнения домашних заданий. А в пародии прозвучала фраза: «Домашнее задание буду принимать только до пятницы. Но это формально! На самом деле буду принимать всю четверть!». Так я поняла, почему никто не сдает домашнее задание вовремя.

Юлиана Перглер, учитель математики

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Фото: личный архив Юлианы Перглер

Для меня примером послужила моя первая учительница, поэтому изначально хотела быть учительницей начальных классов, но со временем выбор пал на математику, и ни разу об этом не пожалела. Ведь математика помогает нам в повседневной жизни и дает понимание того, что любую проблему можно решить, стоит только присмотреться к сложной задаче, разложить ее на простые и понятные части. И не обязательно знать конкретные формулы, теоремы. Самое главное – это умение логически мыслить, чему и учит нас математика.

Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом?

Да, ведь учитель служит примером для своих учеников. Сегодня дети коммуникабельны и внимательны, они способны подмечать даже небольшие нюансы во внешнем виде учителя: начиная от нового маникюра и вплоть до аромата духов.

Поделитесь веселой историей из вашей практики

Однажды, приступив к проверке тетрадей учащихся, увидела, что ученик сдал тетрадь по другому предмету: на обложке было написано «Информатика». Но открыв ее, прочитала следующее объяснение: «В информатике нет истины! Лишь познав алгебру и геометрию, человек встает на путь истинный. Прошу простить, но не смог я добыть тетрадь, соответствующую Вам!»

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#учителя#День Учителя#красивые девушки#сибирячки#истории из жизни#Новосибирск
5 октября 2017Евгения Замошникова
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