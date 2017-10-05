Умные и красивые: 7 учителей поделились смешными историями

Накануне Дня учителя красавицы, работающие в школах Новосибирска, рассказали Woman’s Day, как пришли в эту профессию, и поделились забавными случаями из практики.

Екатерина Батищева, учитель химии

Я работаю учителем химии. Очень часто слышу от взрослых людей, что этот предмет в школе они не любили или не понимали. Сразу начинаю думать: а почему? Ведь химия – удивительная наука! Только на этом уроке можно стать для детей не просто учителем, а настоящим волшебником. Желание быть учителем меня сопровождало всегда, только предмет менялся. В средней школе я хотела быть учителем труда, потом английского, физики... Начав изучать химию, поняла, что нашла свое любимое дело. Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом? Работая с детьми, всегда нужно выглядеть на отлично. Ребята не только оценивают внешний вид учителя, но и стараются подражать ему. Ты становишься неким эталоном, которому приходится соответствовать ежедневно. Я стараюсь продумывать образ в целом: одежду, макияж, аксессуары. Конечно, учительская профессия требует сдержанности во всем, поэтому в моем рабочем гардеробе преобладают спокойные тона. Поделитесь веселой историей из вашей практики Общаться с детьми очень интересно. Они всегда стараются выделиться: кто-то поведением, кто-то знаниями, а кто-то своей находчивостью. Иногда ребята рисуют мне на контрольных работах забавные рисунки, чтобы развеселить меня при проверке. Кто-то рисует милых енотов, кто-то колбы, а кто-то – мольбы не ставить плохую отметку.

Мария Елисеева, преподает основы выбора профессии

По образованию я психолог, и мне всегда была интересна психология. А на работу в школу попала случайно. Но затянуло, и понимаю, что я на своем месте. Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом? Безусловно, работа в школе обязывает следить за своим внешним видом. Ученики всегда отмечают: «О, у вас новый маникюр, вы подстриглись». В одежде стараюсь избегать серых тонов. Стиль одежды деловой, но всегда хочется добавить чего-то менее формального. Поделитесь веселой историей из вашей практики На самом деле каждый урок происходит что-то веселое. И я считаю, что для учителя чувство юмора – одно из важных качеств. Из забавного: как-то на День учителя попросила учеников сделать мини-пародию на свой урок. Я считала, что я требовательна и отчасти строга в том, что касается выполнения домашних заданий. А в пародии прозвучала фраза: «Домашнее задание буду принимать только до пятницы. Но это формально! На самом деле буду принимать всю четверть!». Так я поняла, почему никто не сдает домашнее задание вовремя.

Юлиана Перглер, учитель математики

Для меня примером послужила моя первая учительница, поэтому изначально хотела быть учительницей начальных классов, но со временем выбор пал на математику, и ни разу об этом не пожалела. Ведь математика помогает нам в повседневной жизни и дает понимание того, что любую проблему можно решить, стоит только присмотреться к сложной задаче, разложить ее на простые и понятные части. И не обязательно знать конкретные формулы, теоремы. Самое главное – это умение логически мыслить, чему и учит нас математика. Вы всегда на виду, работаете ли как-то над своим образом? Да, ведь учитель служит примером для своих учеников. Сегодня дети коммуникабельны и внимательны, они способны подмечать даже небольшие нюансы во внешнем виде учителя: начиная от нового маникюра и вплоть до аромата духов. Поделитесь веселой историей из вашей практики Однажды, приступив к проверке тетрадей учащихся, увидела, что ученик сдал тетрадь по другому предмету: на обложке было написано «Информатика». Но открыв ее, прочитала следующее объяснение: «В информатике нет истины! Лишь познав алгебру и геометрию, человек встает на путь истинный. Прошу простить, но не смог я добыть тетрадь, соответствующую Вам!»