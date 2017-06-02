«Успешные волгоградки – 2017»: три мотивирующие истории

Интервью

Победители конкурса «Успешные волгоградки – 2017» в уютной обстановке ресторана «Шафран» получили призы от сайта Woman's Day и поделились своими трогательными историями успеха, каждая из которых уникальна и невероятна.

Месяц волгоградцы голосовали за самую успешную женщину в конкурсе «Выбор WDay.ru», посвященом юбилею сайта Woman’s Day. Перед вами истории трех бизнес-леди из Волгограда. Именно эти женщины получили больше всего голосов и симпатий читателей сайта WDay. И именно они станут участницами федерального голосования «Выбор WDay» и смогут побороться за главный приз.

Больше историй успешных волгоградок тут…

А у нас продолжается конкурс «Выбор WDay.ru», вы можете проголосовать за самую стильную волгоградку тут…

Наталья Комисарова, организатор мероприятий: «Хочешь, чтобы все было идеально? Делай сама!»

Фото: Ирина Волга

– Какие яркие события в последние дни с вами происходили?

– Недавно отдохнула, вернулась из Турции. Отдых был больше для ребенка, но, как говориться, счастливы дети, счастливы и мы! Сыну Александру сейчас 2 года 9 месяцев. Он у меня очень скромный, но при этом очень активный и маме не давал посидеть ни минутки на месте. Ну а я немножко загорела перед сезоном.

– Наталья, расскажите о своем проекте.

– Я занимаюсь организацией мероприятий от А до Я. Не могу выделить только одно направление. Конечно, свадьбы, они всегда в приоритете, выездные регистрации, но кроме этого юбилейные, городского масштаба события. Отдельно выделены детские праздники, для фотопроектов и фотозон мы предоставляем декор. Ну и, безусловно, декорация свадебных и юбилейных событий. А самое главное – я еще и ведущая!

– Как называется агентство? Это ваш проект?

– Да, это полностью мой проект. Называется «Творческая мастерская Комисаровой Натальи», проект носит мое имя, потому что, когда приехала из Иркутска (это родной город Натальи, – прим. Wday.ru), для меня появиться на волгоградском рынке и прославить свое имя даже тогда казалось очень значимо. Изначально я работала с подрядчиками как ведущая, а через некоторое время пришла к выводу, что если хочешь, что бы все было идеально, необходимо делать это самой. И вот уже двенадцать лет я работаю как ведущая, и девять лет работает мое агентство.

– Сложно совмещать работу с материнством?

– Агентство, наверное, требует больше внимания. Я могу сказать с уверенностью, что я сумасшедшая мама, потому что уже на второй день после выписки из роддома я вела свадьбу, даже в роддоме я сидела с ноутбуком. Когда у меня уже начались схватки, и вот-вот нужно было ехать рожать, я ходила по набережной и показывала, где и как должно все работать, потому что у меня должна быть выездная регистрация, и так получилось, что я не рассчитала. Мне очень сложно себя остановить, все уже к этому привыкли, да и ребенок в том числе. Для него наш отдых в Турции был неделей счастья, потому что мама была всегда рядом и настолько с ним близка.

– Представьте, что неожиданно появляется недельный отпуск и работать категорически запрещено, с ребенком сидит папа, других дел на эту неделю не существует. Что будете делать?

– Сотрудники неоднократно пытались сделать именно это. Но обычно эта неделя показывала, что без меня ничего не возможно, потому что я планировала не так и делала не так, все должно было быть по другому сценарию. Я задавалась подобным вопросом, наверное, посвятила бы неделю своему развитию. Читала бы, слушала музыку. Съездила бы отдохнуть, вдохновилась бы на новые проекты.

– Когда тяжело идти дальше, что делать?

– Уметь радоваться всему, что тебя окружает, каждому мгновению. Утром проснуться и говорить себе, какой хороший день. Каждый временной интервал, каждую смену времен года, каждый миг нужно ценить. Едете в машине – слушайте музыку, которая вам нравится, и делайте то, что вам нравится, развивайтесь!