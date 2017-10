Узнай, чего добились известные женщины в твоем возрасте

Через два года она впервые была номинирована на «Грэмми», а еще через два года ее хит «Set Fire to the Rain» возглавил национальный хит-парад США – «горячую сотню» журнала «Биллборд». В настоящее время на счету 29-летней Адель – более 100 музыкальных наград!

В этом ей помог сингл Toxic. Кстати, знаменитые хиты "…Baby One More Time" и «Oops… I Did It Again» тоже были в свое время номинированы на «Грэмми», но вот статуэтку Бритни Спирс не принесли. Впрочем, как и все остальные хиты. Но неизвестно, что будет дальше. Сейчас 35-летняя певица продолжает гастролировать и записывать новые песни.