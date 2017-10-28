Узнай, чего добились известные женщины в твоем возрасте

Глюк’oZa выпустила первый сингл в 15, Альберта Феретти открыла собственный магазин в 18, Дженнифер Лопес записала первый альбом в 30, Лена Летучая стала телеведущей в 36. У каждого своя судьба. Но всегда интересно проследить, в каком возрасте наши кумиры стали богатыми и знаменитыми. И что в это время делали мы...

Эмма Уотсон снялась в «Гарри Поттере» в 11 лет

И сразу же стала известной и богатой. Гермиона в фильмах о Гарри Поттере принесла Эмме Уотсон несколько престижных наград и… гонорар в более 10 млн фунтов стерлингов. Сейчас актрисе 27 лет, и в ее биографии более 15 работ в кино, в том числе роль Белль в сказке «Красавица и Чудовище». Она активно борется за права женщин во всем мире и является послом доброй воли ООН.

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Селин Дион впервые сделала демозапись своей песни в 12 лет

Но, конечно, стала знаменитой несколькими годами позднее. И не без помощи своего мененджера и будущего мужа Рене Анжелила. Ему, кстати, чтобы профинансировать первую запись Селин Дион, пришлось заложить дом. К счастью, риски были не напрасными. В конце 80-х певица получила международное признание.

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Алина Кабаева начала выступать за сборную команду России в 13 лет

А уже через два года после этого выиграла чемпионат Европы. Потом она становилась абсолютной чемпионкой Европы еще четыре раза, а в 16 лет победила на чемпионате мира. В 24 года Алина Кабаева оставила спортивную карьеру. Сейчас она занимается общественной деятельностью и благотворительностью.

Кристина Орбакайте впервые спела на сцене в 14 лет

В программе «Утренняя почта» она вместе с мамой Аллой Пугачевой исполнила песню «Пусть говорят». Правда, тогда Кристина Орбакайте не представляла, что свяжет свою жизнь с эстрадой. После дебюта в фильме «Чучело» девочке пророчили карьеру актрисы.

Фото: Красильникова Наталия/PhotoXPress.ru

Глюк’oZa выпустила первый сингл в 15 лет

Сингл назывался «Шуга». И он сразу же вошел в первые строчки всех музыкальных чатов. Только никто понятия не имел, кто является исполнителем этой песни. Для того чтобы сохранить интригу, продюсер Максим Фадеев не говорил имени своей подопечной. Хотя в кругах шоу-бизнеса Наталья Ионова уже была известна по нескольким ролям в «Ералаше».

Фото: Яворская Яна/PhotoXPress.ru

Эль Фэннинг снялась в «Малефисенте» 16 лет

Это была ее далеко не первая, но самая яркая роль. После работы в «Малефисенте» с Анджелиной Джоли Эль Фэннинг начали воспринимать не как младшую сестру Дакоты Фэннинг, а полноценную актрису с большим будущим. Сейчас девушке 19 лет, и она – одна из самых востребованных молодых звезд.

Фото: Getty Images

Рианна подписала контракт с музыкальным лейблом в 17 лет

Это произошло почти сразу после того, как Джей Браун и Джей Зи, прослушав демозапись Рианны, пригласили ее на прослушивание. Так, девушка барбадосского происхождения из простой семьи попала в руки самых успешных продюсеров Голливуда.

Фото: Getty Images

Алла Пугачева впервые выступила на телевидении в 18 лет

Она исполнила песню «Иду из кино» в прямом эфире детской телепередачи «Будильник». И можно сказать, что это событие стало стартом ее карьеры в шоу-бизнесе. Правда, всенародную любовь и признание Алла Пугачева, как известно, получила в 1975 году после выхода хита «Арлекино». На тот момент певице было 26 лет.

Альберта Феретти открыла свой первый магазин в 18 лет

Тогда шел 1968 год, и никто представить себе не мог, что она станет одним из самых успешных дизайнеров нашей современности. К тому же первую коллекцию одежды для миланского показа Альберта Феретти представила только в 1993 году. Вот такая долгая дорога к славе.

Наталья Водянова родила первого ребенка в 19 лет

И Лукас нисколько не помешал ее карьере модели. Впрочем, как и еще четыре ребенка – дочь Нева и сыновья Виктор, Роман и Максим. Также в интервью Наталья Водянова часто повторяет, что именно дети и младшая сестра Оксана вдохновили ее на создание собственного благотворительного фонда.

Фото: Getty Images

Адель впервые отправилась на гастроли по США в 20 лет

Через два года она впервые была номинирована на «Грэмми», а еще через два года ее хит «Set Fire to the Rain» возглавил национальный хит-парад США – «горячую сотню» журнала «Биллборд». В настоящее время на счету 29-летней Адель – более 100 музыкальных наград!

Наталия Орейро снялась в «Диком ангеле» в 21 год

И после показа сериала стала самой популярной актрисой и певицей не только у себя на родине в Латинской Америке, но и у нас, в России. Причем ее популярность сохраняется до сих пор. И несмотря на то что Наталия Орейро снялась более чем в 30 картинах, поклонники все равно воспринимают ее как Милли из «Дикого ангела».

Фото: Getty Images

Бритни Спирс получила первую статуэтку «Грэмми» в 22 года

В этом ей помог сингл Toxic. Кстати, знаменитые хиты "…Baby One More Time" и «Oops… I Did It Again» тоже были в свое время номинированы на «Грэмми», но вот статуэтку Бритни Спирс не принесли. Впрочем, как и все остальные хиты. Но неизвестно, что будет дальше. Сейчас 35-летняя певица продолжает гастролировать и записывать новые песни.

Ксения Собчак стала ведущей «Дом-2» в 23 года

Реалити-шоу стало ее первой работой на телевидении. И с тех пор много воды утекло. Сейчас 35-летняя Ксения Собчак является главным редактором глянцевого издания и занимается политикой.

Фото: Яворская Яна/PhotoXPress.ru

Мадонна выпустила первый альбом в 24 лет

Он получил название «Madonna» и тут же завоевал любовь зрителей. Потом Мадонна выпустила еще 12 альбомов, получила множество наград, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная исполнительница в истории, а также в список журнала Time «25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью».

Фото: Getty Images

Оксана Федорова завоевала титул «Мисс Вселенная» в 25 лет

Но спустя четыре месяца после этого лишилась этого звания из-за отказа участвовать в светских мероприятиях по всему миру. Потом она объяснила свой поступок тем, что на тот момент ей важнее было защитить диссертацию и сделать карьеру юриста. Однако потом Оксана Федорова все же оставила привычную ей профессию ради телевидения и благотворительности.

Бейонсе вошла в историю 35-й премии American Music Award в 26 лет

Благодаря тому, что стала первой женщиной, выигравшей награду в номинации International Artist Award. Еще через три года певица вошла в список Forbes «100 самых влиятельных знаменитостей в мире», а также в список журнала Time «100 самых влиятельных людей мира».

Фото: Getty Images

Ким Кардашьян стала звездой реалити-шоу в 27 лет

И хотя в шоу принимали участие все семейство Кардашьян-Дженнер, Ким стала самой популярной из всех. Потом она призналась, что это произошло потому, что она с детства представлялала себя звездой.

Анджелина Джоли усыновила первого ребенка и стала послом ООН в 27 лет

С тех пор актриса перестала нести звание «самой скандальной звезды Голливуда», а потом и вовсе стала многодетной матерью – усыновила еще двух детей, а также родила троих. К сожалению, с отцом своих дочерей и сыновей жизнь не сложилась. В 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе.

Фото: Getty Images

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