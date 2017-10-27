«В документах были ошибки»: томские краеведы обнародовали историческую сенсацию

— Не соглашусь. Томский период жизни Бочкаревой мало изучен. Известно, что жила она в доме по переулку Горшковскому, вышла замуж за Афанасия Бочкарева и ушла на фронт из Томска. Вот здесь и начинаются расхождения. К примеру, в допросных листах Марии есть адрес проживания семьи Фролковых – это Горшковский переулок, дом 20, но меня смущала фраза из книги: «Жили мы в полуподвальном помещении». Дело в том, что пер. Горшковский относится к району Томска «Болото», и при изучении планов и описаний домов этом переулке не было найдено домов с полуподвалами. В 1902—1903 году в Томске задокументировано сильные наводнения и как раз этот район города был сильно затоплен, как и другие части города, находящиеся в низинах. Люди передвигались на лодках, было много разрушений и жертв. Думаю, что этот факт был бы запечатлен в детских воспоминаниях Марии. В личном деле Ирины Леонтьевны Фролковой, старшей сестры Марии, нашлась запись о проживании их семьи в 1917 году на улице Воскресенской, дом 8, теперь это Октябрьская улица. Нумерация домов сохранилась до наших дней. Судя по документам из ГАТО и объявлениям из газеты «Сибирская жизнь» за 1905−1912 гг., дом номер 8 принадлежал семье Поповых, а соседний дом, номер 10 – семье Фуксманов. В усадьбу Поповых входило два дома. Один двухэтажный деревянный с полуподвалом (одно помещение с печью, комната примерно 25 кв. м), другой одноэтажный, брусовой с кирпичным фундаментом и полуподвальным жилым помещением. В полуподвале было два помещения с окнами. Одно с 5-ю окнами, площадью 22 кв. м (одна комната) с сенями. Другое – с 4 окнами и площадью 31,8 кв. м, разделенное на 3 комнаты. Отапливались эти помещения печью. Скорее всего в одном из этих полуподвалов и жила семья Леонтия Фролкова. Стоимость аренды таких помещений в Томске начала XX века примерно составляла от 20 до 35 рублей в месяц. Загадочным осталось только одно: почему они ходили не в Воскресенскую церковь, что была в метрах 300, а в Вознесенскую, что находилась на расстоянии более километра? В Вознесенской церкви крестили младшую дочь, там же венчались старшие дочери.