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«В документах были ошибки»: томские краеведы обнародовали историческую сенсацию

Сотрудник Томского областного краеведческого музея Алена Шафер рассказала о результатах своей уникальной работы, продолжавшейся несколько месяцев. Все это время она изучала сотни документов, рассказывающих о жизни бывшей томички, первой русской женщины-офицера Марии Бочкаревой. Оказывается, во многих бумагах о жизни Марии Леонтьевны были допущены неточности или даже досадные ошибки. И теперь есть шанс наконец-то узнать правду.
– Алена, сейчас вы готовите проект «#Мария/Анна…». О ком он?
Алена Шафер

– Проект объединит судьбы двух женщин, по сути своей стоящих на разных сторонах баррикад. Мария Леонтьевна Бочкарева, героиня Первой мировой войны, расстрелянная как «враг рабоче-крестьянской республики» и Анна Андреевна Иванова, в девичестве Ханна Залмановна Йоффе, жена и соратница революционера Аркадия Федоровича Иванова, расстрелянного колчаковцами. Часть своей жизни и Анна, и Мария провели в Томске, и наш город стал для них родным.

– Расскажите о Марии. Чем ее судьба так интересна?
Алена Шафер

— Мария Бочкарева, крестьянка, ставшая поручиком в 26 лет и заслужившая два Георгиевских креста и Георгиевскую медаль. Самой яркой страницей жизни этой женщины стало создание первого в истории России женского «Батальона смерти». Мария была расстреляна в 1920 году в Красноярске. На мой взгляд, Мария – великая женщина, о судьбе которой известно всему миру, но в России и даже в родном городе о ней мало кто знает. Несколько лет назад про Марию был снят фильм «Батальон» (читайте подробнее), документальный фильм «М.Бочкарева. Зовущая на смерть». В Швеции поставлен спектакль, где одна из героинь – это как раз Мария Бочкарева. Я надеюсь, что с помощью нашего проекта «#Мария/Анна…» теперь о Бочкаревой узнает еще как можно больше соотечественников.

Мария Аронова, сыгравшая Бочкареву в фильме, даже внешне похожа на свою героиню
Фото: Томский областной краеведческий музей/кадр из фильма
– Но ведь в Интернете (к примеру, в той же Википедии) приводятся якобы архивные данные о том, где и как Мария жила в Томске, чем занималась… Там же якобы все есть...
Алена Шафер

— Не соглашусь. Томский период жизни Бочкаревой мало изучен. Известно, что жила она в доме по переулку Горшковскому, вышла замуж за Афанасия Бочкарева и ушла на фронт из Томска. Вот здесь и начинаются расхождения. К примеру, в допросных листах Марии есть адрес проживания семьи Фролковых – это Горшковский переулок, дом 20, но меня смущала фраза из книги: «Жили мы в полуподвальном помещении». Дело в том, что пер. Горшковский относится к району Томска «Болото», и при изучении планов и описаний домов этом переулке не было найдено домов с полуподвалами. В 1902—1903 году в Томске задокументировано сильные наводнения и как раз этот район города был сильно затоплен, как и другие части города, находящиеся в низинах. Люди передвигались на лодках, было много разрушений и жертв. Думаю, что этот факт был бы запечатлен в детских воспоминаниях Марии. В личном деле Ирины Леонтьевны Фролковой, старшей сестры Марии, нашлась запись о проживании их семьи в 1917 году на улице Воскресенской, дом 8, теперь это Октябрьская улица. Нумерация домов сохранилась до наших дней. Судя по документам из ГАТО и объявлениям из газеты «Сибирская жизнь» за 1905−1912 гг., дом номер 8 принадлежал семье Поповых, а соседний дом, номер 10 – семье Фуксманов. В усадьбу Поповых входило два дома. Один двухэтажный деревянный с полуподвалом (одно помещение с печью, комната примерно 25 кв. м), другой одноэтажный, брусовой с кирпичным фундаментом и полуподвальным жилым помещением. В полуподвале было два помещения с окнами. Одно с 5-ю окнами, площадью 22 кв. м (одна комната) с сенями. Другое – с 4 окнами и площадью 31,8 кв. м, разделенное на 3 комнаты. Отапливались эти помещения печью. Скорее всего в одном из этих полуподвалов и жила семья Леонтия Фролкова. Стоимость аренды таких помещений в Томске начала XX века примерно составляла от 20 до 35 рублей в месяц. Загадочным осталось только одно: почему они ходили не в Воскресенскую церковь, что была в метрах 300, а в Вознесенскую, что находилась на расстоянии более километра? В Вознесенской церкви крестили младшую дочь, там же венчались старшие дочери.

Мария была безграмотной, но за 31 год своей жизни побывала на приемах у президента Америки, короля Англии, встречалась с Лениным, Троцким, Колчаком, Родзянко и многими другими видными деятелями.
– Как интересно! А что еще известно об улице Воскресенской того времени?
Алена Шафер

– Жизнь там в начале XX века буквально бурлила! Здесь находились лавки, модные магазины, доходные дома зажиточных людей Томска. Воскресенская, 13 – мастерская дамских платьев и мастерская зеркал, Воскресенская, 3 – мастерская шляп, угол Иркутской и Воскресенской – Воскресенская аптека. На Воскресенской улице находился винный склад О. Л. Фуксмана, вырабатывавшего водку из спирта, произведенного его братом И. Л. Фуксманом. Интересно, что в домах c номерами 4, 6, 8, 10 имелись конюшни.

Мария Бочкарева жила в Томске
Гордую Марию часто звали просто «Яшкой»
Фото: Томский областной краеведческий музей
– Мария уехала из Томска, а ее семья осталась здесь? Она как-то поддерживала связь с родными?
Алена Шафер

– Не просто поддерживала, она им помогала. Например, в 1917 году Мария приезжает в Томск и обращается в управление железной дороги с просьбой о том, чтобы взяли на работу ее сестру Ирину. В этом ее прошении, кстати, и был указан адрес родителей – Воскресенская, дом 8, Томск. Ирина была принята на работу 24 февраля 1917 года на должность водогрейки на станцию Тутальская с должностным окладом в 240 руб., но потрудилась там всего год. В деле хранится несколько актов и описаний веселого нрава Ирины, поэтому в феврале 1918 года ее уволили. Не забывала Мария и о других сестрах. К примеру, в свое путешествие в Америку Мария взяла с собой младшую сестру Надежду. И вообще, читая историю этой семьи, мне показалось, что все ее представители были авантюрны, любвеобильны, азартны и самоотверженны. Но все они очень любили друг друга. Этим, кстати, объясняется то, что и Мария, и сестры стремились быть ближе к родителям и при первой же возможности возвращались к ним в Томск.

Вот так выглядят афиши нового проекта
Фото: Афиша
– Мария действительно фигура значимая… Почему же о ней забыли?
Алена Шафер

– Вы правы… Создается впечатление, что сама история вычеркнула Марию из воспоминаний. Дом на Октябрьской сгорел, в пер. Горшковском снесен до 1993 года. Метрическая книга за 1889 год, где могла быть запись о рождении Марии, пропала, все свидетельства и даже фамилии родственников исчезли. Судя по материалам из архивного дела, 1867 год – год постройки дома, и в списке жителей этого дома на 1931 году нет ни Фролковых, не Вечковых. Мне показалось символичным, что по адресу Октябрьская, 8 в наше время стоит дом, который был построен в 1989 году по чертежам дома с улицы Тверской, и он имеет наличники с изображением царской короны. Случайность? Скорее всего, да. Но она говорит о некоем провидении.

– А как быть со слухами, что на самом деле Мария не была расстреляна, а уехала жить в Китай?
Алена Шафер

– Такая версия существует. Но если рассмотреть личность Павлуновского, следователя, ведущего дело Марии и подписавшего резолюцию о расстреле, то понимаешь, что такую фигуру, как Бочкарева, оставить в живых тогдашняя власть не могла. Слишком она была значимой и неудобной.

Режиссер Алена Шафер во время первой репетиции контролирует все детали
Фото: Личный архив Алены Шафер

В рамках полномасштабного проекта «#Мария /Анна...» в Томске начинается серия крупных мероприятий. С 4 ноября томичи и гости города будут иметь возможность узнать самую правдивую историю жизни героинь Первой мировой войны Марии Бочкаревой и послушать проникновенную историю любви революционера Аркадия Иванова и его жены Анны; а 25 ноября состоится премьера спектакля «Яшка» по пьесе томского автора Геннадия Анкундинова. Режиссер – Алена Шафер. В спектакле также будут задействованы актеры-куклы художника и композитора Натальи Нелюбовой, примут участие участие актрисы театра кукол и актера «Скоморох»: Олеся Кондратьева, Екатерина Рамазан и Анастасия Шульц, а также томички Галина Немцева и Анна Полякова.

Официальным информационным спонсором данного проекта стал интернет-портал Woman`s Day.

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#Мария Бочкарева#Томск#история
27 октября 2017Дарья Ненашева
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